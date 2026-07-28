Ecco tutto quello che dovete sapere sulla laminazione capelli: i segreti per una chioma sana, setosa e luminosa senza sforzo

La laminazione capelli è uno dei trend più forti delle ultime stagioni. Dopo il successo negli States, il trattamento che promette chiome ultra luminose effetto specchio, è arrivato anche nel nostro Paese. ra i brand che hanno contribuito a far conoscere questo trattamento in Italia c'è Medavita, al quale ci siamo rivolte per scoprire tutti i segreti della hair lamination.

Brand italiano nato nel 1963, Medavita sviluppa formulazioni cosmetiche d’ispirazione farmaceutica, che si distinguono per la ricchezza di principi attivi naturali, e sono in grado di garantire efficacia e sicurezza clinicamente e dermatologicamente testate.

Ispirato del trend americano dall'effetto stupefacente della laminazione ciglia, che conferisce intensità allo sguardo inspessendo e rafforzandole, il brand propone Glossynation, la laminazione trattante per una chioma al top.

LAMINAZIONE CAPELLI GLOSSYNATION PER UNA CHIOMA SANA, SETOSA E LUMINOSA

Per scoprire nel dettaglio in cosa consiste la laminazione capelli e in particolare Glossynation, il trattamento messo a punto da Medavita, ci siamo rivolti a Christian Mietto, hairstylist e tecnico del brand. Christian ci ha spiegato passo passo tutti i segreti per ottenere glass hair da favola.

Quando abbiamo chiesto a Christian perché Glossynation fosse un trattamento così speciale lui ci ha spiegato: "La nostra è una laminazione nutriente. Per noi infatti la cura del capello e il benessere assoluto della cliente sono al centro del nostro lavoro".

"Glossynation non è solo un trattamento cosmetico, anche se effettivamente partiamo da quel punto, ma è anche e soprattutto un vero e proprio trattamento di bellezza che nutre e rimpolpa il capello".

Christian continua: "Quello che facciamo è andare a riempire con un effetto rimpolpante dall'interno. In questo modo la superficie si stende e appare più liscia, riflettendo meglio la luce. Inoltre, andiamo ad abbracciare e ad avvolgere il capello con un film luminoso grazie a una serie di materie esclusiva che noi utilizziamo, come ad esempio l'estratto di fiori di verbasco, l'estratto di mandorla dolce, e di una sostanza collagene-like che rimpolpa e rende più elastici i capelli".

Questo offre un effetto di riempimento che consente alla luce di riflettere, anche grazie all'effetto dell'estratto di fiore di verbasco - che dice Chrstian, lo ha fatto innamorare del servizio! . che è in grado di far splendere il capello di luce propria.

Volete sapere tutti i segreti della laminazione capelli? Continuate a leggere questo articolo!

COS'E' LA MINAZIONE CAPELLI?

Christian ci ha spiegato che in Medavita si sono ispirati al trend fortissimo che arriva da oltreoceano, che nasce nel mondo dell'esetica e interessa le ciglia (non solo, anche la laminazione sopracciglia è un must! ndr).

"Qual è lo scopo della laminazione ciglia? Quello di allungare, definire, disegnare, dare intensità allo sguardo ed enfatizzare l'effetto di seduzione, ma soprattutto renderlo più intenso", ha raccontato l'hairstylist.

"Noi abbiamo pensato che si potesse fare lo stesso sui capelli, donando più intensità e più forza al look, attraverso il proprio capello, ma migliorato, attraverso gesti semplici, veloci ed efficaci".

Il tecnico tiene a sottolineare quanto questo sia un punto importante: "La laminazione, soprattutto Glossynation, deve essere un trattamento fast & easy ed efficace".

"Non può essere un trattamento che richiede una giornata intera in salone. Si tratta di un trattamento che con pochi semplici gesti ben definiti, ed eseguiti con amore, fatti in poco tempo - poco più di una piega".

"Questo consente di ottenere un risultato eccellente la cui durata può arrivare fino a 4 settimane. Ovviamente questo dipende dal tipo di capello, e da molti altri fattori".

"Noi però ci riferiamo a una durata di quattro settimane per un capello impeccabile e bellissimo" conclude il tecnico Medavita.

COME SI FA LA LAMINAZIONE CAPELLI

Ecco come si esegue la laminazione capelli Glossynation con le parole di Christian Mietto, che ha lavorato alla sua messa a punto.

"E' semplicissimo. In questo periodo si parla tanto di trattamenti ma spesso, avendo milioni di impegni, facciamo fatica a ritagliarci del tempo per noi e magari andare a fare un trattamento. Per questo regalarci una ritualità così veloce ci permette di arrivare con una predisposizione più leggera".

Da cosa si parte? "Seguiremo delle ritualità che conosciamo già benissimo: shampoo, maschera e piega, ma in questo caso sfrutteremo al 3000% quello che potremmo avere normalmente in poco più dello stesso tempo".

LA DIAGNOSI DEL CAPELLO

Il cliente o la cliente che che deciderà di affidarsi a Glossynation arriverà dal suo acconciatore Medavita di fiducia e con il primo step, la diagnosi del del capello, tutto avrà inizio.

Si tratta di 5 minuti di tempo importantissimo in cui ci sarà un allineamento in cui l'acconciatore comprenderà quella che è la struttura del capello, in modo da poter effettuare un trattamento mirato.

IL TRATTAMENTO GLOSSYNATION

Quindi si passa alla realizzazione del trattamento, iniziando dallo shampoo con Polish Primer Shampoo. Christian racconta "In un modo molto semplice, questo prodotto prepara la chioma ad accogliere tutti i benefici della laminazione. Si tratta di un passaggio preparatorio che funge anche da coccola".

Successivamente si passa allo step di idratazione e nutrimento del capello. "Qui iniziamo a lavorare più in profondità nella fibra capillare - spiega l'hairstylist - proprio grazie al collagene vegetale che svolge la stessa funzione rimpolpante ed elasticizzante che il collagene svolge, ad esempio, in un trattamento skincare sul viso".

Qui subentra la diagnosi del capello, infatti lo step successivo può essere effettuato in tre diverse modalità a seconda del tipo di capelli da trattare.

LAMINAZIONE CAPELLI SOTTILI

In caso di capelli sottili si utilizza lo spray Glassy Glossy Oil, che si rivolge particolarmente a quelle donne che hanno capelli sottili, leggeri o completamente naturali. In questo caso si tratta di un gesto semplice, uno spray che si applica, si pettina, si lascia in posa 5 minuti e poi si risciacqua.

LAMINAZIONE CAPELLI SPESSI

"Laddove invece si dovesse trattare capello più grosso - spiega Christian Mietto - con una struttura più importante, oppure più sensibilizzato, magari dalla vita di tutti, o anche da sole, piscina, qualche trattamento di schiaritura, ecc, eseguiamo un trattamento più adatto a quel tipo di capello con Shine Booster Cream, una crema ricca che avvolge il capello e gli restituisce esattamente quello di cui ha bisogno".

Anche in questo caso, dopo aver lavato e tamponato i capelli, si applica la maschera, si pettina, si lascia in posa per 5 minuti e si risciacqua.

LAMINAZIONE CAPELLI STRESSATI E/O ROVINATI

Il tecnico continua: "Nel caso in cui dovessimo trovarci davanti a un capello estremamente stressato - a causa di molti cambi di look, uso intensivo di piastra o aggressioni esterne intensive, come esposizione solare prolungata, ecc - in modo molto semplice, dopo lo shampoo si utilizza prima lo spray e subito dopo, senza risciacquo, la maschera, per poi massaggiare il mix sulla chioma". Anche in questo caso, dopo 5 minuti di posa, si sciacqua.

IL PASSAGGIO CRUCIALE NELLA LAMINAZIONE

Dopo aver sciacquato e tamponato i capelli ci si sposta alla postazione tecnica, davanti allo specchio, per la messa a punto dello step cruciale.

In questo passaggio si utilizza Highgloss Filling Gel, un "miele" dalla texture leggerissima che si scioglie sotto le dita e che il parrucchiere andrà ad applicare ciocca a ciocca dalla punta dei capelli massaggiandolo piano verso la base.

Il parrucchiere applica il prodotto accarezzando i capelli in modo che il gel aderisca perfettamente ai fusti sigillando il capello che è stato rimpolpato e nutrito nello step precedente.

Questo sigilla le cuticole e mantiene all'interno un complesso di aminoacidi contenuto in tutti i prodotti Medavita, in grado di ristrutturare e rinforzare i capelli in ogni passaggio della haircare routine.

Successivamente si procede con una messa in piega con un buon brushing, consentendo in questo modo al prodotto di penetrare ancora più a fondo nella chioma, sigillando le punte e garantendo un effetto glass hair invidiabile.

Dopo la messa in piega "fatta bene e con amore", sottolinea Christian, si ritorna alla postazione lavaggio per sciacquare il prodotto ed eliminare tutti i residui di cui i capelli non hanno bisogno.

Il tecnico Medavita racconta: "A questo punto si termina con Starlight Radiant Finish, un fluido "magico" in cui entra in gioco il massimo potere dell'estratto di fiori di verbasco. una meraviglia della natura".

Come ci è stato spiegato, questo fiore ha la capacità intrinseca di assorbire durante il giorno la luce ultravioletta e di restituirla poi sotto forma di luce, offrendoci dunque un doppio vantaggio.

Da un lato questo ingrediente consente infatti di assorbire le radiazioni uva e uvb, svolgendo un'azione simile a un filtro solare, e in più è particolarmente adatto alla realizzazione di Glossynation in quanto, impedendo alle radiazioni solari di interferire sulla chioma, lascia il capello più morbido, idratato e setoso.

La sua seconda azione è quella di donare una leggera luminescenza, non visibile ovviamente, che però fa avvertire un look a specchio che come un cristallo che riflette la luce.

A questo punto la laminazione capelli si conclude facendo una nuova messa in piega, per poi sigillare il look con la piastra a bassa temperatura.

Questo è utile a mantenere l'effetto ultra luminoso e morbido al tatto a lungo.

QUANTO DURA LA LAMINAZIONE CAPELLI

Quando chiediamo a Christian Mietto quanto dura la laminazione capelli lui ci spiega: "Siamo all'interno alle 4 settimane in base allo stile di vita, al tipo di capello, ecc."

"Questo trattamento non va ad "accumulo" - continua - lo facciamo una tantum quando ci accorgiamo che l'effetto sta scemando. Non esiste una stratificazione, soprattutto perché vogliamo mantenere un capello leggero e vitale sul quale poter fare tutti i trattamenti del caso, come colori, permanenti e schiariture, ad esempio".

LAMINAZIONE CAPELLI CONTROINDICAZIONI

"Le parole "Glossynation" e "controindicazioni" non stanno nella stessa frase!" ci spiega Christian.

Questo trattamento si può fare ogni volta che si vuole, per dare un tocco in più ai capelli. "Senza controindicazioni, verso la terza o quarta settimana dopo l'esecuzione - continua l'hairstylist - si può ripetere tranquillamente. Il risultato è talmente "stupefacente" che non si ha la necessità di rifarlo la settimana successiva!".

"Eventualmente - spiega Mietto - in fase di diagnosi del capello l'acconciatore può decidere di fare prima un trattamento di rigenerazione della chioma, rimandando Glossynation alla seduta seguente".

I VANTAGGI DELLA LAMINAZIONE CAPELLI

Con la laminazione, i capelli si possono legare, bagnare, ecc a differenza del trattamento lisciante alla cheratina, anche se questi due trattamenti sono combinabili, proprio come tinte, schiariture, permanente ecc.

L'effetto della laminazione non modifica la struttura del capello, ma semplicemente rende i fusti più belli, setosi e luminosi.

Questo fa dunque sentire più a proprio agio con se stesse e se stessi, agevolando inoltre lo styling nella quotidianità.

LAMINAZIONE CAPELLI FINI

La laminazione è particolarmente indicata per chi ha i capelli fini: i prodotti proposti sono leggeri e si fondono bene con la chioma, regalando un effetto setoso.

LAMINAZIONE CAPELLI RICCI

Anche i capelli ricci possono essere trattati con la laminazione. Questo tipo di trattamento non va a influire sulla natura del capello: il riccio rimane riccio, ma apparirà sicuramente più corposo e definito, perché le cuticole vengono compattate, consentendo ai capelli di splendere, risultando non solo più morbidi ma anche più lucenti e disciplinati.

LAMINAZIONE CAPELLI PRODOTTI

Quando chiediamo a Christian Mietto se servano prodotti particolari per preservare l'effetto della laminazione della chioma post trattamento, lui ci spiega che "Glossynation lavora in sinergia con il capello ed è un trattamento che ti semplifica la vita e ti dà di più senza stravolgerti la vita".

"Ecco perché Glossynation non ha prodotti specifici di vendita: è compatibile con tutto quello che normalmente si utilizza".

Uno dei suoi tanti vantaggi, infatti è quello di semplificare lo styling a casa, migliorando non solo otticamente ma anche qualitativamente la struttura del capello, per avere il massimo, senza stravolgerlo.

QUANTO COSTA LA LAMINAZIONE CAPELLI

"Proprio per rendere questo trattamento una coccola, abbiamo proposto ai nostri acconciatori un prezzo che fosse fruibile dalla maggior parte delle persone" spiega Mietto.

Il prezzo della laminazione capelli Glossynation di Medavita si aggira infatti attorno ai 35 euro. Il prezzo non è imposto e questo può variare da salone a salone.

DOVE FARE LA LAMINAZIONE CAPELLI GLOSSYNATION

Il trattamento di laminazione Glossynation è disponibile in tutti i saloni del brand. Per trovare quello più vicino a voi vi invitiamo a visitare il sito ufficiale Medavita.

"Il nostro obiettivo è fare in modo che Glossynation diventi un'esperienza di benessere a 360 gradi: ti rilassi e fai una cosa per te. Questo aumenta il risultato e ti fa sentire più felice!".

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