Kate Middleton riporta in auge un’acconciatura che unisce precisione, volume e grazia - e che scomettiamo conquisterà anche voi

Desiderate un’acconciatura classica ma con un twist diverso da solito e sempre elegante?Beh, forse è arrivato il momento di provare il cinnamon roll chignon. Caratterizzato da una costruzione avvolgente che ricorda le spirali della celebre girella alla cannella, questo raccolto sta vivendo una nuova stagione di popolarità, imponendosi come una delle scelte più sofisticate per cerimonie, eventi mondani e occasioni formali. A riportarlo sotto i riflettori è stata soprattutto Kate Middleton, che lo ha sfoggiato in occasione del Royal Ascot, contribuendo a trasformarlo in uno dei dettagli più commentati del suo look.

Cinnamon roll chignon: le caratteristiche

Lo chignon si presenta ampio e perfettamente scolpito, con una superficie liscia che riflette la luce in modo uniforme. Osservandolo da alcune angolazioni, però, emerge la sua costruzione complessa: le ciocche si avvolgono e si sovrappongono con precisione, dando vita a una spirale ordinata che richiama la forma del cinnamon roll, appunto.

Il raccolto di Kate Middleton (e le altre celeb che lo hanno amato)

Nel caso della principessa, l’acconciatura si integra armoniosamente con l’intero outfit, contribuendo a definire una silhouette regale e al tempo stesso sempre cool, come tutti i suoi signature look. La scelta di posizionare lo chignon leggermente di lato, poi, alleggerisce il finish senza comprometterne la formalità. Un dettaglio sottile, ma decisivo nel conferire dinamismo al risultato finale. Il cinnamon roll chignon non appartiene però esclusivamente all’universo reale. Al contrario. Negli ultimi anni è stato reinterpretato da numerose celeb internazionali, ciascuna con una propria sensibilità stilistica. Meghan Markle (ex reale, a proposito) ne ha proposto versioni più morbide e naturali, spesso abbinate a look essenziali e luminosi. Zendaya lo ha trasformato in un elemento scenografico per i red carpet, enfatizzandone il volume e la struttura. Keira Knightley, invece, ha privilegiato una lettura più classica e romantica.

Il filo conduttore resta invariato: un’acconciatura che comunica eleganza senza ostentazione, costruendo la propria forza nella precisione del dettaglio. Uno stile che richiama tanto le acconciature vintage e, infatti, fra le fan ci sono icone del passato come Audrey Hepburn e Grace Kelly, simboli di una bellezza essenziale ma estremamente curata.

I look da provare

Pronte a provare il cinnamon roll chignon?Ecco alcuni hair style ai quali potete ispirarvi.

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