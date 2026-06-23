Dal wet look scultoreo ai bob texturizzati, le passerelle milanesi anticipano i nuovi codici dell'hairstyling femminile. Ecco i look Capelli donna sfilate uomo SS 2027 Milano che presto faranno tendenza

Le passerelle della Milano Fashion Week Uomo Primavera/Estate 2027 hanno confermato una tendenza ormai consolidata: i beauty look femminili presenti negli show diventano spesso anticipatori delle direzioni che vedremo nelle prossime stagioni. Tra styling essenziali, texture naturali e dettagli dall'impatto grafico, i capelli si trasformano in un elemento narrativo fondamentale, capace di completare l'identità delle collezioni. Ecco i capelli donna sfilate uomo SS 2027 Milano che hanno catturato la nostra attenzione e che potete replicare gà ora.

Capelli donna sfilate uomo SS 2027 Milano: il wet look grafico

Tra le proposte più d'impatto spicca il ritorno del wet look reinterpretato in chiave artistica. I capelli sono pettinati aderenti alla testa con una finitura ultra lucida e lavorati con precisione sulla parte frontale, dove le ciocche disegnano curve morbide e quasi scultoree. L'effetto finale è elegante ma deciso, capace di trasformare un'acconciatura minimal in qualcosa di decisamente catchy.

Il bob morbido

Il caschetto continua a confermarsi uno dei tagli più attuali. Nelle passerelle appare in una versione naturale, con onde leggere e una texture che valorizza il movimento spontaneo dei capelli. La lunghezza sfiora il mento o la linea della mandibola, creando una silhouette moderna e versatile e soprattutto molto ma molto libera.

Asimmetrie e volumi laterali

Alcuni styling puntano su un equilibrio volutamente irregolare. Ciocche concentrate su un lato, piccole costruzioni di volume e linee non perfettamente simmetriche donano carattere ai look. Questa tendenza introduce una dimensione più creativa e individuale, capace di dare personalità anche alle acconciature più semplici.

Capelli donna sfilate uomo SS 2027 Milano: la valorizzazione della texture naturale

Un altro elemento ricorrente è l'attenzione alla materia del capello. L'obiettivo di tante proposte è quello di esaltare le texture naturali: onde morbide, leggere increspature e movimenti spontanei diventano parte integrante dello styling.

Lunghezze fluide e minimalismo sofisticato

Accanto ai tagli più strutturati trovano spazio capelli lunghi lasciati liberi di muoversi. Le lunghezze appaiono leggere, luminose e quasi prive di interventi evidenti. La semplicità diventa sinonimo di eleganza, con styling discreti che mettono al centro la qualità del capello e la naturalezza del movimento.

I raccolti, tra trecce e chignon alti

Perfetti per l'estate, accessori inclusi. Ecco tre modi diversi di raccogliere le lunghezze per affrontare il grande caldo.

Vi potrebbero interessare questi articoli:

Il corto che funziona anche col caldo: idee hair per la vostra estate

Addio onde "beach": arrivano le Canyon Waves

Perché tutte, ora, vogliono i capelli lunghi

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics