Dai trattamenti anticaduta ai sieri per cuoio capelluto, passando per le formule idratanti e riparatrici: ecco i migliori sieri per capelli del 2026 da scegliere in base alle esigenze della propria chioma

Se usate già un siero per il viso, probabilmente è arrivato il momento di introdurne uno anche nella routine capelli. Sempre più brand stanno infatti sviluppando formule specifiche per cuoio capelluto e lunghezze, arricchite - tra gli altri - con peptidi, acido ialuronico, caffeina, vitamine e ingredienti di origine vegetale. Il risultato? Capelli più morbidi, luminosi e dall'aspetto più sano. Ecco i migliori sieri per capelli del 2026 da scegliere in base alle proprie esigenze.

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1. Migliori sieri per capelli: Sweed The Hair Serum

Nato dal successo del celebre siero ciglia del brand, questo trattamento per cuoio capelluto (e barba!) combina biotina, peptidi, cheratina vegetale ed estratto di semi di zucca. La formula leggera e non grassa ha l'obiettivo di sostenere capelli per un aspetto più folto, forte e corposo senza lasciare residui.

Un siero che si prende cura dei capelli danneggiati aiutando a sigillare le doppie punte e riparare la fibra capillare. Nella formula microsfere di miele incapsulato, oli nutrienti e cheratina vegetale, per capelli più morbidi e glowy.

Pensato per un'applicazione combinata su lunghezze e cuoio capelluto, questo siero combina fermenti di olio di camelina rosa e acido ialuronico per idratare senza appesantire. Promette una chioma più morbida, luminosa e visibilmente più corposa.

Tra i best seller del brand, punta su peptidi biomimetici, estratto di germogli di pisello e trifoglio rosso per aiutare a contrastare la caduta e favorire una chioma dall'aspetto più folto. La texture leggera senza risciacquo si applica direttamente sul cuoio capelluto.

Un siero per capelli ensato per contrastare la caduta. Dalla texture leggera e non appiccicos, combina tripeptidi, caffeina e vitamine C ed E. Si applica direttamente sul cuoio capelluto e, massaggio dopo massaggio, contribuisce a rendere la chioma visibilmente più folta e forte.

Con biotina e ceramidi, questo siero bifasico è stato formulato per nutrire e aiutare a riparare i capelli danneggiati. La texture leggera non appesantisce la chioma e lo rende un valido alleato nei periodi in cui lunghezze e punte appaiono particolarmente stressate e bisognose di attenzioni extra.

Idratante, protettivo e illuminante, questo siero disseta la chioma e promette un'idratazione a lunga durata. Adatto ai capelli spenti e disidratati, protegge dal calore fino a 200 gradi.

Di colore viola, e per questo ideale per trattare i capelli biondi, decolorati o con mèches, questo siero notte lavora mentre si dorme per idratare, disciplinare e rendere la chioma più morbida al risveglio. Nella formula acido ialuronico ed estratto di stella alpina.



9. Pomélo+Co Vanilla Elixir Hair Serum su Zalando Beauty

Un siero per capelli vegano che si prende cura dei capelli secchi e danneggiati. Tra i suoi attivi, vitamina E, olio di argan e rosa canina, noti per conferire lucentezza ed elasticità.

10. Migliori sieri per capelli: Shu Uemura Ashita Supreme Siero Lunghezze

Un siero leave-in pensato per restituire morbidezza, luminosità e disciplina ai capelli spenti e crespi. La formula si ispira all'ashitaba, pianta giapponese nota per la straordinaria capacità di rigenerarsi. Il suo obiettivo? Rendere la chioma più setosa, leggera e lucida.

Un trattamento senza risciacquo che lavora su più fronti. Questo siero spray è infatti concepito per proteggere dal calore e creare uno scudo contro i raggi UV. Tra i suoi attivi spiccano alga rubino e fermento d'acqua profonda, scelti per aiutare a preservare la vivacità del colore nel tempo.

Credits Ph.: Gisou

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