Facile da realizzare, elegante senza sembrare costruito e perfetto anche sui capelli mossi: lo chignon con french pin è il raccolto che sta conquistando TikTok, Pinterest e street style

Lo chignon alla francese è una delle acconciature più amate, simbolo di un'eleganza senza tempo. A differenza dello chignon classico, spesso molto preciso e costruito, la versione francese punta su uno stile spontaneo. Per creare questa acconciatura sofisticata i capelli vengono infatti raccolti e attorcigliati su sé stessi creando una forma morbida, leggermente imperfetta e naturalmente raffinata. È proprio quell'effetto effortless chic - apparentemente casuale ma studiato - ad averlo reso il raccolto preferito di modelle, influencer e, naturalmente, delle donne francesi più sofisticate. Oggi la sua versione più contemporanea prevede l'utilizzo della french pin, un accessorio minimal che permette di fissare i capelli senza elastici visibili, mollette ingombranti o una moltitudine di forcine.

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Come realizzare uno chignon francese con french pin

Realizzarlo è molto più semplice di quanto sembri, ecco una piccola guida step by step:

Raccogliete i capelli come per una coda bassa Attorcigliate le lunghezze su sé stesse Create una spirale morbida o ripiegate il torciglione verso l'alto Inserite la french pin attraversando prima una parte dello chignon e poi la base dei capelli vicino alla nuca Ruotate leggermente la forcina durante l'inserimento per ottenere una tenuta più stabile

Il vero punto di forza di questo raccolto? La sua straordinaria versatilità. Lo chignon francese funziona infatti alla perfezione anche sui capelli mossi, leggermente spettinati o non appena lavati. Anzi, qualche ciocca lasciata libera ad accarezzare il viso contribuisce a renderlo ancora più affascinante e contemporaneo.

Non solo: si adatta con naturalezza a qualsiasi occasione. È impeccabile in ufficio, elegante durante una cerimonia, pratico nelle giornate al mare e perfetto per un aperitivo estivo. La french pin, discreta ma sofisticata, è uno di quegli accessori capaci di trasformare un semplice raccolto in un dettaglio di stile da sfoggiare praticamente ovunque.

10 chignon francesi, per un'estate ultra chic

Eletto ad acconciature più desiderate di TikTok, Pinterest, Instagram e street style, il french bun è tra i più desiderati dell'estate 2026. Elegante senza essere rigido, sofisticato senza sembrare impegnativo, riesce a trasformare anche il look più semplice in qualcosa di estremamente raffinato.

Da quello più ordinato e minimal alle versioni morbide e spettinate, ecco 10 idee da salvare subito e replicare per tutta l'estate.

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10. French hair pin, il tutorial

Credits Ph.: Getty Images

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