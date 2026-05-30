Siete alla ricerca delle più belle ispirazioni per acconciature chignon morbido per matrimonio? Ecco 20 idee da favola per sposa e invitata

E' il momento di scoprire le più belle acconciature chignon morbido per matrimonio. Che siate future spose o invitate, la scelta dell'acconciatura per il grande giorno è cruciale.

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In questo senso i look più belli sono senz'altro quelli con bun - o chignon - morbido. Alto, basso, ornato da decorazioni gioiello o floreali, il risultato non cambia: l'effetto è elegante, romantico e fiabesco.

Chi è alla ricerca di proposte particolarmente di tendenza può puntare anche al banana bun, lo chignon alla francese, oggi tornato alla ribalta, e al raccolto easy going con foulard tra i capelli.

Acconciature chignon morbido per matrimonio: 20 idee bellissime

Continuate a leggere questo articolo per scoprire le più belle acconciature del momento per il giorno del sì. 20 bellissime idee di chignon morbido per matrimonio vi attendono!

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1. Chignon sposa morbido

Leggero e sofisticato, questo raccolto accentua il movimento della chioma ed è impreziosito da decorazioni gioiello. La scelta giusta per una sposa di classe.

2. Chignon morbido spettinato

Vi piace lo stile "messy chic"? Questa acconciatura da matrimonio è perfetta per voi. I capelli sono raccolti con estrema morbidezza, creando un effetto finto spettinato da manuale.

3. Chignon matrimonio invitata facile

Un hairlook sleek tanto semplice quanto sofisticato. Partendo da semplici code, i capelli lisci vengono acconciati per un effetto raffinato.

4. Acconciature chignon morbido per matrimonio: il raccolto per capelli ricci

Avete i capelli ricci? Sfruttate il loro naturale volume e movimento per creare uno chignon morbido ornato da perle. Successo assicurato sia per spose che per invitate!

5. Low bun morbido con nodo

Lo chignon basso dal look "annodato" viene abbinato a ciocche libere frontali enfatizzate dagli highlights chiari.

6. Chignon sposa alto

Alto e intricato, questo hairdo per il giorno del sì conserva una certa morbidezza, per un look romantico e contemporaneo.

7. Acconciature chignon morbido per matrimonio: alto, "messy" e romantico

Ecco un high bun sposa "da manuale"al bacio". Alto e texturizzato, ha una finitura lievemente scarmigliata che regala alla mise un tocco ancora più romantico

8. Lo chignon basso e morbido con trecce

Una proposta extra romantica che intreccia la chioma con morbidezza per poi terminare in uno chignon basso e "allentato".

9. Chignon morbido elegante

Morbido ed elegante, questo hairlook da sposa parte da una semplice coda bassa e si sviluppa creando volume tra le singole ciocche. Il tocco in più è dato dalle piccole decorazioni floreali.

10. Acconciatura chic: banana bun alla francese

Il banana bun continua a fare tendenza e si riconferma un'ottima opzione in fatto di acconciature sposa o invitata matrimonio. Dall'effetto effortless chic, si fissa con le classiche french pin, ed è perfetto in ogni occasione.

11. Chignon elegante alto

Super vaporoso e posto al centro del capo, questo bun è elegante e regala svariati centimetri di altezza, slanciando la figura.

12. Chignon matrimonio capelli corti

Sognate un bellissimo buon morbido e voluminoso anche se avete i capelli corti? Ecco il look fiabesco per voi! In questa proposta l'hairstylist gioca con le ciocche creando un "falso volume" che funziona alla perfezione. Da copiare assolutamente!

13. L'acconciatura alta e morbida

Partendo da una coda alta, questo hairdo sovrappone con maestria le ciocche per creare volume e un design super stylish, perfetto per le cerimonie!

14. Acconciature chignon morbido per matrimonio: bridal bun basso

Uno chignon basso che propone morbidi swirl tra le ciocche. L'effetto? Sofisticato ma al contempo semplice, perfetto per chi ama i look minimal-chic.

15. Acconciatura semiraccolto con low bun laterale

Loose fit e intrecci ariosi caratterizzano questa acconciatura con chignon laterale dal sapore romantico.

16. Messy bun moderno

Semplici intrecci tra le ciocche - che partono sempre da una coda bassa - ci regalano un messy bun moderno da copertina. Must per le invitate ai matrimoni più glamour.

17. Acconciatura voluminosa con chignon

Le ciocche sono ben separate e intrecciate tra loro con morbidezza per creare un look raffinato.

18. Chignon "a nodo" easy

Non amate i raccolti troppo elaborati? Ecco una proposta easy, chic e facile da portare, oltre che da realizzare.

19. Chignon alto matrimonio invitata

Volete alzarvi di qualche centimetro senza dover soffrire indossando i tacchi alti? Ecco la soluzione più chic, lo chignon alto e voluminoso con ciocche frontali libere a incorniciare il viso!

20. Acconciatura morbida con foulard

Siete state invitate a un matrimonio informale? Lasciatevi conquistare da questo low bun morbido con foulard. Un'idea semplice ma di grande impatto che potete facilmente realizzare anche da sole, basta un po' di pratica (e un bellissimo foulard!).

Credits ph: Getty Images

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