Tutti i segreti della laminazione sopracciglia: cos'è, procedimento, prezzo, quanto dura, a chi è adatta e qual è l'effetto sulle arcate

Considerata "la svolta" per avere arcate folte e sempre in ordine, la laminazione sopracciglia è un trattamento professionale di ultima generazione di grande tendenza in questo momento.

Si tratta di un vero e proprio "lifting" ai peli delle arcate sopracciliari, che, anche grazie allo studio della forma perfetta e di una tinta specifica, acquisiscono corpo, forza e splendore.

Come la laminazione ciglia, si tratta di un trattamento professionale "ad accumulo".

Va infatti ripetuto più volte a distanza di 4 settimane circa per mantenere un eccellente brow-look.

Laminazione sopracciglia: effetto

L'effetto della laminazione è di naturale pienezza e splendore delle arcate. I prodotti che vengono applicati conferiscono massima idratazione ai peli ma creano anche un effetto infoltente, inspessente e di messa in forma.

Grazie alle formule specifiche - stese in più tempi - si ottiene una vera messa in piega che dura a lungo per uno sguardo perfettamente incorniciato dalle sopracciglia.

Laminazione sopracciglia: procedimento

Come funziona nello specifico questo trattamento?

Il procedimento della laminazione avviene in quattro diverse fasi. Prima di tutto si pettinano le arcate, che vengono immediatamente idratante con un prodotto specifico ricco di attivi nutrienti e protettivi.

Successivamente viene steso un altro prodotto studiato per rafforzare la struttura delle sopracciglia, enfatizzando anche i peli più piccoli e sottili. Questo mix viene poi pettinato andando a dare alle brows la forma e il look preferito.

Dopo un tempo di posa di circa 20 minuti si va a rifinire il look con una tinta specifica per sopracciglia seguita dalla ceretta o da una "pulizia" con le pinzette.

Laminazione sopracciglia: quanto dura

Come già accennato, il risultato dura circa 4 settimane.

Tuttavia la sua buona riuscita e la sua durata dipende da molti fattori, come ad esempio la sudorazione, l'applicazione del make up e naturalmente la tipologia di peli e pelle.

In linea generale però è bene tenere presente che nelle 24 ore immediatamente successive al trattamento è importante non bagnare, truccare o idratare la parte per non comprometterne l'effetto.

Inoltre, più curerete con la laminazione le vostre sopracciglia più queste appariranno sane, folte e belle.

Laminazione sopracciglia: prezzo

Il prezzo della laminazione per sopracciglia varia naturalmente da centro a centro. Tipicamente però il prezzo medio per una seduta si aggira attorno ai 30 euro/50 euro.

Diffidate da chi vi offre sedute super low cost servendosi di prodotti di dubbia provenienza, così come allo stesso modo vi invitiamo a diffidare da chi propone a prezzi spropositati trattamenti che tutto sommato non sono eccessivamente costosi.

Laminazione sopracciglia: prodotti

Come sempre vi consigliamo di rivolgervi unicamente a dei professionisti per trattamenti di questo tipo.

Se però volete cimentarvi nel lifting per sopracciglia fai da te, vi consigliamo il kit del marchio professionale Kalentin, che consente di creare la laminazione a casa in 4 step.

Laminazione sopracciglia: opinioni

Chi ha provato questo trattamento - soprattutto in abbinamento a depilazione ben strutturata e tinta specifica - grida al miracolo.

L'effetto è corposo e naturale, adatto a chi ha pochi peletti, a chi non ha voglia di truccare tutti i giorni le arcate, ma anche per chi ama un full look deciso ma dall'aspetto naturale.

Un dettaglio da non trascurare: la laminazione è adatta a tutti, senza limiti di età e naturalmente di sesso. La laminazione sopracciglia uomo è infatti molto richiesta perché offre ottimi risultati.

Credits Ph.: Mondadori Photo