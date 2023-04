Frangia 2023: dalle micro-frange, ai capelli lunghi con frangia bold fino ai caschetti con frangia laterale, ecco gli hair cut più belli

La frangia, croce e delizia di tutte noi. Cambiano le tendenze, si trasformano gli hair look, ma la passione per le acconciature con frange resta immutata. Ma come indosseremo i capelli lunghi con frangia scalata e quali saranno i tagli capelli frangia 2023 più belli?Non vi resta che scoprirlo continuando a leggere questo articolo (spoiler: lunga o cortissima, la frangia va sempre personalizzata!).

Frangia 2023 capelli lunghi: ecco i tagli e le acconciature con frange più belli

Sui capelli lunghi 2023 le frange si portano bold. Quello su cui si può giocare, oltre alle schiariture e al colore, è il tipo di taglio (geometrico, scalato o a tendina=. Parliamo, per esempio, di capelli lunghi con frangia scalata che è perfetta per creare volume e movimento, soprattutto sui tagli lunghi ricci e mossi. La scalatura può essere centrale o laterale - molto dipende anche dalla forma del viso. A chi ha il viso a forma di cuore, per esempio, consigliamo una frangia sfilata e scalata, perché valorizza gli zigomi. In alternativa si può optare per i capelli con frangia laterale scalati. La frangia laterale si adatta a qualsiasi forma di viso e a qualsiasi tipo di capello. In più, dona morbidezza ai volti più spigolosi, ridefinendo le proporzioni di quelli più lunghi. Sui visi più piccoli, invece, la scelta va sui tagli capelli con frangia scalata che alleggeriscono in finish. E i capelli con frangia a tendina? Questa tipologia di frangia è adatta a tutti i tipi di capelli lunghi, e riesce anche a dare dinamicità al taglio. Poiché lascia la fronte libera, non mette in risalto i lineamenti rotondi del viso, né le forme più "spigolose" e rigide ed è ideale da indossare anche abbinata a raccolti e semiraccolti. Inoltre, è più facile da gestire rispetto a una frangia geometrica (e, quando cresce, si può sempre bloccare con un accessorio!). Ecco alcune proposte a cui ispirarvi.

Capelli lunghi con frangia a chi stanno bene

Lo avrete già intuito: i capelli lunghi con frangia possono adattarsi a ogni forma di viso. L'importante, infatti, è scegliere la tipologia di frangia giusta e lasciarsi consigliare da un esperto.

Frangia 2023: capelli lunghi con frangia lunga

Se è vero che taglio e stile vanno sempre personalizzati, è anche vero che non possiamo ignorare l'hair trend del momento che vuole la frangia 2023 lunga e bold che copre tutta la fronte, fino a sfiorare le sopracciglia. Che i capelli siano lisci, mossi o ricci, poco importa: tutti l'adorano anche se la frangia lunga sui capelli lunghi è consigliata soprattutto a chi ha il viso definito perché riesce a concentrare l'attenzione su se stessa. Su un taglio geometrico e dritto (o anche scalato ai lati), crea un'armonia perfetta che valorizza i lineamenti.

Ecco una selezione di acconciature con frange.

Tagli capelli medi con frangia

I tagli medi seguono la regola dei capelli corti, anche quando parliamo di caschetto con frangia 2023 (il bob sta vivendo da più stagioni un momento d'oro). Per la primavera e l'estate, tre sono le proposte che abbiamo selezionato per voi: due versioni di taglio medio super liscio e una versione riccia e mossa: in entrambi i casi, la frangia è in armonia con il resto della chioma.

Micro-frange ovvero la frangetta 2023

Tutti ricordiamo la frangetta di Audrey Hepburn in Vacanze Romane: sbarazzina e abbinata a un haircut short, è diventata una icona ancora oggi molto amata. In questi tempi di frange bold, la frangetta sembra essere davvero tornata di moda, come affermano recenti ricerche su Pinterest e Instagram e come conferma il nuovo hair look indossato da Emma Watson per il lancio della fragranza Paradoxe di Prada (di cui è testimonial). Insomma la baby bang – quella frangia lunga circa due centimetri - non ha perso un grammo della sua coolness. Ma come e quando indossarla?La risposta è semplice: le micro-frange sono perfette soprattutto su fronti basse e visi leggermente tondeggianti e regolari perché li aiuta ad armonizzare le proporzioni. La frangia corta, però, non deve essere per forza “totale”. Si può sempre tagliare un segmento più corto, che parte dalla riga laterale oppure lasciare un ciuffo lungo al lati; è un trick perfetto per dare grinta al taglio.

Tagli capelli corti con frangia: il bob corto con frangia laterale

Sul corto la frangia può essere laterale, sfilata o lunga e bold (qust'ultima è ideale su un undercut, per esempio). Un capitolo a parte merita, infine, il bob corto con frangia laterale, un taglio versatile capace di accontentare tutti (oltre che facilissimo da gestire).

