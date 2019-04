Appuntamento importante in vista? Date una rinfrescata al look e provate una nuova pettinatura con i nostri suggerimenti

Chignon, trecce, boccoli e finish sleek: le star sono sempre in prima fila quando si tratta di provare un nuovo hair look. E i red carpet sono l'occasione migliore per sfoggiare un nuovo taglio o una nuova acconciatura, studiata in modo da essere impeccabile quando abbinata a make-up e abito glam.

Noi abbiamo selezionato 10 hairdo delle star che ci sono piaciuti particolarmente: leggete l'articolo e lasciatevi ispirare!

Riccioli d'oro

L'attrice Kathryn Newton sceglie un semiraccolto romantico con ciuffi liberi ai lati. Il colore più chiaro sulle lunghezze rende l'hair look più vivace.

Treccia a corona

Storm Reid raccoglie le chiome in una treccia che avvolge tutta la testa. La particolarità? Il tono più chiaro rispetto alla radice dei capelli.

Di lato

Katherine Langford opta per una pettinatura che sposta i capelli di lato lasciandoli cadere morbidamente sulla spalla.

Hair look sbarazzino

Tra bon ton, finish girl e college mood: se avete i capelli mossi, provate a dividerli con una riga centrale e a bloccarli con due fermagli laterali come fa Caitriona Balfe.

Hairdo da red carpet

Per replicare sulle vostra testa il mood della serata degli Oscar, ispiratevi all'acconciatura di Holly Taylor, attrice e ballerina canadese.

Chiome extra long

Se avete capelli lunghissimi e leggermente mossi, provate con una piastra a creare delle onde morbide sulle lunghezze per un effetto simile a quello che sfoggia la modella Xenia Tchoumitcheva.

Sleek allure

Intrigante, sensuale e easy-to-do (basta munirsi di un gel extra fissante) l'hair style di Camilla Belle.

Raccolto morbido

Chignon elegantissimo e ideale per chi adora le acconciature morbide: l'hair look di Taylor Swift è promosso a pieni voti.

Lunghezze mosse

Avete i capelli medi non particolarmente facili da domare? Create delle onde e dei boccoli e volumizzate il ciuffo come fa Skyler Samuels.

Treccine di lato

Indecise tra treccia e capelli lisci? Quello di Amber Stevens West è un ottimo compromesso!

Credit ph: Getty Images

Artwork: Elisa Costa