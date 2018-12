Avete i capelli rossi e desiderate provare un nuovo look? Scegliete fra i tagli, gli hairdo e le sfumature di colore che abbiamo selezionato per voi

Dal carrè al liscio lungo passando per le chiome wavy o per il pixie cut: qualsiasi taglio è adatto al colore rosso. Se il vostro obiettivo è valorizzare la vostra tinta rossa o modificare la tonalità di base, optare per questa nuance è sempre la scelta giusta (anche perché si accosta perfettamente a tutte le pelli chiare e scure).

Ecco alcuni hair look e alcune gradazioni di colore che possono ispirarvi per il prossimo taglio o acconciatura con capelli rossi.

Rouge Allure

L'acconciatura riccia è esaltata da pennellate di rosso mogano dall'effetto luminoso. Colore e pettinatura sono consigliati a chi ha i capelli scuri e folti.

Rosso tiziano

Il rosso è nei dettagli. Ecco una versione più chiara che si limita a enfatizzare la scalatura del taglio nella parte anteriore: per chi ama giocare con più gradazioni di colore.

Red pixie

Fan del capello corto, anzi cortissimo? Provate questo taglio leggermente scalato e volutamente imperfetto con le punte più chiare delle radici.

Mood anni Settanta

Il capello è lunghissimo e il ciuffo di lato copre tutta la fronte: l'acconciatura è dedicata a chi ama i look vintage, mentre il rosso è perfetto per chi ha la base castana.

Tra anni Venti e Quaranta

Per chi ha un bob e vuole trasformare il look conferendo all'hairdo un magico tocco Old Hollywood.

Con frangia

Rosso totale con leggere sfumature più chiare sulle lunghezze: l'obiettivo è dare movimento all'acconciatura.

Glossy effect

Per ravvivare il colore rosso, ideale su una pettinatura con capelli mossi, utilizzate una maschera illuminante almeno una volta a settimana.

College look

Capelli lisci e a caschetto? Provate a sfumare i contorni con il taglio e a schiarire alcune ciocche di almeno un tono.

Ladylike

Per chi ama il rosso rame intenso e adora i capelli lisci. Il trick è schiarire di mezzo tono le lunghezze. In alternativa, optare per uno shatush rosso.

Rosso arancione

Avete i capelli schiariti a causa di una decolorazione e volete cambiare tonalità scegliendo una tinta leggermente fluo? Provate questo rosso arancione. Per chi ama osare. Ps: è ideale per ogni tipo di lunghezza.

Il consiglio beauty: il rosso va gestito con attenzione. Usate sempre uno shampoo delicato ripigmentante per ravvivare il colore e, almeno una volta a settimana, applicate sulle chiome una maschera idratante e nutriente per dare forza e robustezza al capello. Preferite un'alternativa naturale? Potete sempre optare per uno shampoo a base di henné che protegge il colore ed esalta i riflessi.





Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Mondadoriphoto, Wella Press Office, La Biosthétique Press Office, Davines Press Office, Framesi Press Office