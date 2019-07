I raccolti estivi più belli da copiare per creare hairdo di tendenza. Scopriteli con noi

Cercate ispirazione per rendere originale un'acconciatura estiva? Abbiamo selezionato per voi 10 raccolti visti in passerella, tutti da copiare per dare un twist al vostro hair look.

Chignon alti, code, trecce e capelli sleek: date un occhio agli hairdo più sofisticati ed eleganti del momento e trovate quello che fa per voi!

Torchon

Un twist nella parte frontale del capo trasforma il raccolto in un hairlook originale.

Easy updo

Chigono alto ballerina-like: naturalmente femminile.

Low pony tail

La coda bassa e morbida, fermata da un elastico ton sur ton, chiude un raccolto classico nello stile ma sempre cool nell'effetto.

Little braids

La mini treccia è un dettaglio che spunta di lato e che si confonde nella lunga coda.

Capelli scalati



Questa acconciatura è perfetta per i capelli medi e scalati. Volete un finish più elegante? Pettinatela aggiungendo un gel dall'effetto wet.

Texturizzati

La lunga chioma raccolta nella parte finale è lavorata con il gel per un finish undone, ideale per l'estate.

Sleek

I capelli lunghi si trasformano in un'acconciatura voluminosa e sleek nella parte posteriore, mentre cadono morbidi sulle spalle dove sono bloccati da una coda quasi invisibile.

Country braid

Raccolto con trecce per un hairlook reso particolare dall'utilizzo di un nastro multicolor. Da copiare!

Multiple hairdo

Per creare quest'acconciatura catchy, dividete la chioma in più sezioni e realizzate dei micro chignon morbidi.

Raccolto romantico

I capelli raccolti morbidamente sulla nuca con una treccia morbida sono un evergreen: è un look per tutte le situazioni.

Credit ph: Toni&Guy, Compagnia della Bellezza, Wella