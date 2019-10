Avete i capelli lunghi? Ecco gli hairdo più belli da provare questo autunno

Siete alla ricerca di idee sulle acconciature per capelli lunghi? Le nuove tendenze sanno accontentare tutti i gusti: chi ama l'extra long, le cotonature, le acconciature vintage e finanche il long bob, troverà nella nostra selezione la pettinatura ideale.

Il nostro consiglio per questo autunno è di giocare con il volume, magari accompagnato da qualche filo di colore insolito fra i capelli (biondo, rosa gold o vinaccia).

Continuate a leggere il nostro articolo e scegliete il look che fa per voi!

Braidtail

Lo chignon a banana è reso più originale da una coda a treccia applicata ai capelli con un anello.

Credit ph: Wella

Wild look

Il bellissimo contrasto cromatico evoca l’energia della natura: un look urban per chi si sente wild.

Credit ph: Davines

Treccine

La parte anteriore è divisa in più treccine mentre i capelli nella zona posteriore sono raccolti in una treccia avvolta su se stessa. Per le braid addicted.

Ultra moderno

Look sofisticato e moderno perfetto per le donne che amano l'eleganza semplice.

Credit ph: ghd

Intrecci

L'acconciatura è accompagnata da una boxer braid che si ferma insieme alla coda sulla nuca.

Volume hair

I capelli sono fissati ai lati e cotonati sulla parte anteriore: per chi ama il mood anni' 80.

Rockabilly

Se desiderate un'acconciatura Fifties, con i capelli raccolti e piccoli messy bun, questa è un'ottima soluzione.

Credit ph: Schwarzkopf Professional

Long bob

Look da tutti i giorni, grazie alla variante più lunga del bob classico con un finish pensato per trasformarlo in qualcosa di insolito. Per chi ama giocare il colore, consigliamo di aggiungere una sfumatura sul rosa gold.

Credit ph: Schwarzkopf Professional

Ponytail

Coda bassa avvolta da un nastro metallico: perfetta per chi ha le chiome molto lunghe.



Credit ph: Aveda

French touch

Molto elegante, questo raccolto classico a banana è modernizzato con molto volume. Prodotto must-have: uno spray per capelli.



Credit ph: Aveda

Credit ph: Mondadoriphoto