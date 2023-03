Trend alert: i capelli biondo ghiaccio con riflessi scuri sono di nuovo gettonatissimi. Ecco come scegliere il taglio e i prodotti giusti

Freddo (anzi freddissimo), con zero pigmenti e sfumature perlescenti su alcune ciocche o anche solo sulle estremità: parliamo del nuovo biondo che spopola in questo inizio di primavera. I capelli biondo ghiaccio e platino con riflessi scuri (o sui toni del grigio argento) sono la nuova colorazione del momento, come dimostrano le ricerche (+80%) sulla piattaforma Pinterest. Questo frosty look ha un allure particolare ma richiede anche una gestione oculatissima. Come scegliere il colore, quale taglio abbinare e quali prodotti usare ve lo spieghiamo nei prossimi paragrafi!

Capelli biondo ghiaccio con riflessi scuri: il nuovo hair trend della PE 2023

Come per tutte le tonalità della palette icy blonde, per ottenere questo colore chiarissimo è necessario decolorare l'intera chioma; in alternativa – anche come passaggio prima della decolorazione totale, per capire se davvero è il colore che fa per noi – si può procedere con una schiaritura parziale con la tecnica del balayage.

A chi dona questo colore?

Il biondo ghiaccio è davvero un colore che si può abbinare a tutte le tipologie di incarnato, incluse quelle olivastre con i sottotoni freddi. Il segreto infatti è tutto nel contrasto che si crea tra le lunghezze e il colore della pelle. Inoltre, i capelli biondo ghiaccio con riflessi scuri riescono a dare risalto al viso illuminandolo.

Capelli biondo ghiaccio con riflessi scuri: i tagli consigliati

I frosty hair sono molto versatili e quindi si adattano a qualsiasi hair cut anche se forse danno il meglio sui capelli cortissimi (leggi: i pixie cut), sugli undercut, sui bob scalatissimi con un finish wavy o messy e anche sui Wolf Cut. Sui capelli lunghi l'effetto è bellissimo, se si gioca sia con le scalature sia sulle sfumature di colore (in questo caso la classica tecnica del degradè è quella consigliata).

I capelli platino grigio-argento

Tutte queste considerazioni valgono anche nel caso in cui i capelli siano color platino con delle pennellate di colore color argento (quindi leggermente meno scure rispetto alle prime). Anche il capitolo “mantenimento a casa” segue le stesse regole. Queste nuance, infatti, richiedono una gestione molto precisa per conservare il colore a lungo evitando l'antiestetico effetto “giallo”, soprattutto se si parte da una base più scura. Oltre a limitare l'uso della styler, è necessario usare dei prodotti ad hoc (dallo shampoo al balsamo fino alla maschera capelli). Ecco una carrellata di proposte – gli indispensabili – per una perfetta hair care routine.

Capelli biondo ghiaccio e platino: i prodotti consigliati

Neutralizza i riflessi gialli indesiderati che rendono i capelli opachi e spenti, esaltandone i toni freddi. In più, protegge e rafforza la fibra.

Per uso frequente, tonalizza i capelli decolorati e le mèches attenuando i riflessi gialli.

Il pigmento viola e l'estratto di mora donano una fresca tonalità bionda, mentre il Color Guard Complex protegge dai raggi UV e prolunga la tenuta del colore.

Idrata la chioma e neutralizza i riflessi gialli indesiderati dei capelli grigi, bianchi e biondi, esaltandone la luminosità.

Nella formula c'è un attivo derivato dal riso, cheratina vegetale e acqua di riso fermentata con proprietà idratanti e protettive.

Nutre e ammorbidisce la fibra capillare, lasciando i capelli morbidi e setosi.

Primo leave-in termo-protettore per capelli biondi decolorati o con schiariture, è infuso con un pigmento freddo high-tech realizzato in Giappone. Preserva le tonalità bionde più fredde e al contempo rivela una fibra capillare luminosa e protetta dal calore. Porta il biondo allo stato di grazia attraverso una formula arricchita con due ingredienti ricercati: un pigmento freddo e la preziosa peonia bianca 'shakuyaku’.

Gocce ultraconcentrate di pigmento, vanno aggiungete a qualsiasi prodotto per tonalità medio chiare, chiare e decolorate (shampoo, maschera, colore, superschiarente e decolorante).

Credit ph: GettyImages