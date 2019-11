Voglia di un taglio di capelli davvero originale? Ispiratevi alle star e scegliete i capelli rasati undercut



Vi piace lo stile edgy e cercate un nuovo look per i vostri capelli corti, medi o lunghi? La soluzione perfetta sono i capelli rasati undercut, un hairlook molto più versatile di quanto si possa pensare!

Infatti piacciono molto anche alle star che vogliono rinnovare il loro taglio di capelli giocando su dettagli inaspettati. Si adattano sia alle varie versioni del pixie cut che ai tagli di capelli lunghi, rasando soltanto un lato della nuca.

Scoprite tutte le migliori ispirazioni delle celebrities!

Ciuffo a tutto volume



Rihanna è una grande appassionata dei capelli rasati undercut che nel tempo ha sfoggiato in varie versioni, come questa con maxi ciuffo mosso color caramello.



Sleek



I capelli rasati lateralmente abbinati a un'acconciatura liscia super elegante e molto sofisticata.



Mullet

Ebbene sì, il taglio mullet è ufficialmente tornato di moda! Rihanna aveva già anticipato la tendenza, abbinandolo ai capelli rasati.



Effetto wet



Miley Cyrus ha sfoggiato per un periodo il taglio undercut con i capelli portati all'indietro, resi lucidissimi con gel e lacca.



Mohawk

L'abbinamento d'elezione per il taglio undercut è con lo stile mohawk, come sfoggiato da Kelly Osbourne in questa versione lilla, con tattoo a vista.



Natalie Dormer



Un look femminile e alternativo al tempo stesso, con rasatura abbinata a onde morbide.



Bowl cut

Ruby Rose ci ha da sempre abituati a tagli di capelli particolari e in un certo senso estremi, come questo taglio a scodella con undercut.



Rockabilly



Scarlett Johannsson ama lo stile rock che interpreta con i capelli rasati e ciuffo pettinato verso l'alto.



Texture



Un pixie cut a tutta texture per Katy Perry che sfoggia il taglio undercut in versione biondo platino.



Pink



Taglio di capelli cortissimo con rasatura sulla nuca anche per Helsey, che sceglie la versione rosa.



Credits Ph.: Getty Images