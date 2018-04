I capelli biondo chiaro non saranno mai più spenti e gialli, con il Silver Shampoo o Shampoo viola: scoprite perché

Uno dei principali problemi dei capelli biondi molto chiari, platino, grigi o bianchi è la tendenza a non mantenere a lungo la loro brillantezza, rivelando riflessi gialli che non rendono giustizia al candore delle tonalità più fredde.

Per evitarlo, è bene iniziare ad agire sin dalla detersione con un prodotto must have per tutte coloro che hanno capelli granny style o platino: il Silver Shampoo o Shampoo viola.

Si tratta di uno speciale shampoo nella cui formula sono presenti pigmenti viola dall'effetto correttore che contrastano l'apparenza del giallo che può emergere con facilità su capelli chiari - naturali o decolorati - proprio a causa della loro debole pigmentazione, in seguito alle aggressioni ambientali o allo styling.

Scegliete il Silver Shampoo in base all'intensità dei pigmenti viola e alle necessità dei vostri capelli più o meno chiari, applicatelo e lasciatelo agire per qualche minuto, prima di risciacquarlo.

Il risultato? Un biondo chiaro, platino, bianco e grigio algido e splendente.

Scoprite i Silver Shampoo da provare.

Neutralizza i toni gialli nei capelli grigi e bianchi, mentre la sua formula agisce anche sulla morbidezza delle lunghezze.





Presenta un'elevata concentrazione di pigmenti puri che esaltano i riflessi dei capelli platino, con mèches o grigi.





Perfeziona i riflessi freddi su capelli biondo chiaro o bianchi con una formula delicata che minimizza lo sbiadimento del colore, shampoo dopo shampoo.





La sua formula viola contrasta i toni gialli dorati, diventando il miglior alleato tra una colorazione e l'altra.

Ideale per capelli biondi freddi naturali o colorati, svolge un'azione anti-giallo e lascia i capelli morbidi.





Dona luce ai capelli biondi chiari e alle ciocche schiarite con mèches, mentre nutre e protegge.





Preserva la brillantezza dei toni freddi, per avere più a lungo un platino perfetto.





Bandisce le chiome fredde spente, a favore di toni brillanti, senza lasciare depositi di pigmento viola e senza macchiare.





Shampoo ad alta pigmentazione viola per capelli più bianchi e lucenti.





Valorizza i capelli bianchi, grigi e brizzolati, contrastando il giallo e nutrendo la chioma.