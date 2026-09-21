Il cambio di stagione, lo stress ma anche eventuali sbalzi ormonali e gravidanze sono tra le cause della caduta capelli donna. Ecco i consigli e gli indispensabili da aggiungere alla propria hair routine questo autunno per una chioma più forte

Come il nostro umore, anche i capelli sono influenzati dai cambiamenti climatici e i primi segni di indebolimento si manifestano proprio con la caduta dei capelli. Il caldo, così come il vento e la pioggia possono, infatti, minare la salute del capello, rendendolo più debole, secco e sfibrato. Esistono però dei rimedi caduta capelli e dei prodotti efficaci che possono darci una mano in questo passaggio di stagione. Vediamo insieme come.

Caduta capelli: le cause

Con estati sempre più lunghe e torride, anche per effetto del cambiamento climatico, aumentano le occasioni di esposizione al sole e le ore trascorse all’aperto. E se gli effetti dei raggi UV sulla pelle sono ormai noti, meno attenzione viene riservata al cuoio capelluto, che può subire danni altrettanto significativi. L’esposizione prolungata, infatti, può alterarne la struttura e creare condizioni poco favorevoli alla salute dei capelli. Come spiegano gli esperti dell’Istituto Helvetico Sanders, i raggi solari possono modificare le fibre elastiche e ridurre la produzione di collagene nel derma, compromettendo nel tempo la qualità del tessuto connettivo. Il cuoio capelluto può così diventare più ispessito e ruvido, secco e soggetto a desquamazione e ipercromie. A questo si aggiunge l’aumento dei radicali liberi indotto dai raggi UV, che può danneggiare il DNA delle cellule e interferire con la normale attività dei follicoli piliferi, favorendo una maggiore caduta. È anche per questo che, dopo l’estate, i capelli possono apparire più fragili e numerosi sotto la spazzola. La cosiddetta “caduta delle castagne”, ovvero il fenomeno di caduta stagionale che si manifesta soprattutto tra settembre e ottobre, può infatti essere accentuata dall’intensa e prolungata esposizione solare dei mesi estivi. Nella maggior parte dei casi si tratta di un fenomeno transitorio, destinato a ridursi spontaneamente durante l’inverno. Ma proteggere il cuoio capelluto dal sole e prendersene cura dopo l’estate resta importante: quando i fattori di stress si accumulano, infatti, la caduta può diventare più persistente.

Caduta capelli: i rimedi

La buona notizia è che gli strumenti per intervenire non mancano. Si può partire dall’alimentazione, costruendo una dieta varia ed equilibrata, ricca di frutta e verdura, per assicurarsi un adeguato apporto di vitamine, minerali e sostanze antiossidanti. Quando necessario, si possono poi valutare integratori mirati, con nutrienti come vitamina C, zinco e biotina, spesso associati al benessere e alla fisiologia del capello. A completare la routine è infine la scelta dei prodotti più adatti: lozioni, sieri, balsami, shampoo e fiale specifiche possono diventare alleati preziosi per prendersi cura del cuoio capelluto e della fibra capillare.

Rimedi caduta capelli donne: sostituite il normale shampoo con uno shampoo anticaduta

Cambiare lo shampoo che usiamo tutti i giorni può fare una grande differenza nella salute dei capelli. In particolare, occhio agli ingredienti: meglio scegliere formule senza parabeni o siliconi, con efficacia scientifica dimostrata. Ecco alcuni prodotti consigliati.

Prodotto specifico per la detersione dei capelli sottili e fragili, che tendono a diradarsi. Contiene un bioattivatore dei processi metabolici del bulbo pilifero, con lattoglobuline e Condramina che favorisce l’attività delle cellule del bulbo pilifero prolungando la fase di crescita del capello (fase anagen), più aminoacidi, peptidi, vitamine del gruppo B e sostanze che migliorano volume e pettinabilità dei capelli sottili.

Shampoo con tensioattivi delicati che rimuovono le impurità senza aggredire il naturale film idrolipidico della cute, ha un effetto tonificante e protettivo. Il mix di guaranà e caffeina lavora per stimolare ed energizzare la cute, favorendo l’ossigenazione.

Svolge un’azione nutriente, rinforzante e ridensificante grazie alla presenza di materie prime all’avanguardia che prevengono l’indebolimento e la calvizie rinforzando le radici.

A base di Biotina e Bambù miscelati alla tecnologia Pro-V, è un infuso altamente nutriente. Individua i punti più deboli dei capelli e aiuta a ridurne la caduta dovuta alla rottura, stimolando al contempo la crescita.

L’azione dei suoi componenti stimola il cuoio capelluto per creare le migliori condizioni per la crescita e lo sviluppo dei capelli. I suoi componenti di origine vegetale, svolgono un’efficace azione anti-ossidante e promuovono la nutrizione del bulbo pilifero.

Trattamento anticaduta fortificante per capelli fragili e soggetti a rottura con Arancia Rossa, Vitamina C e Biotina per una chioma nutrita e 10 volte più forte. Formula vegana, senza risciacquo, protegge fino a 1000 capelli in un solo mese.

Siero anticaduta ai peptidi, pisello e trifoglio rosso per capelli più forti e resistenti. Riequilibra il ciclo di crescita e rinforza l’ancoraggio del capello alla radice. Ideale per caduta cronica o occasionale, senza risciacquo, leggero e senza profumo.

Caratterizzato da una texture leggera, non grassa e non appiccicosa, è formulato con tripeptidi, caffeina e vitamine C ed E. Agisce sulle cause della caduta dei capelli fin dalle prime applicazioni, rendendo il cuoio capelluto meno visibile.

Shampoo delicato a base di 1-3 Atodina®, è ideale per la detersione quotidiana di capelli e cuoio capelluto.

Composto dal 99% di ingredienti di origine naturale, è formulato con la Tecnologia A.C.T., che combina Semi Germogliati Bio e Bioflavonoidi per aiutare a stimolare la crescita dei capelli e contrastare la caduta.

Riduce significativamente la caduta dei capelli legata allo stress, al cambio di stagione, al post-partum e all'età. Arricchita con VineOxyl™, derivata dall'olio di semi d'uva idrossilato, la sua formula avanzata stimola la crescita dei capelli, rafforza la densità e previene l'assottigliamento dei capelli. La sua texture leggera con finish non grasso è perfettamente adatta all'uso quotidiano

Siero notte senza risciacquo, è ispirato alla cronobiologia ed è formulato per agire quando cuoio capelluto e capelli sono più ricettivi e contribuire a contrastare caduta e rottura, migliorandone densità e resistenza. Tra gli attivi, l’estratto di Melissa da agricoltura biologica rigenerativa, coltivata presso l'EROC, accanto al Davines Village di Parma.

Riduce del 57% la caduta, aumenta densità, resistenza e accelera la crescita dei capelli. Ha una tecnologia d’incapsulamento intelligente per un’efficacia 12 volte superiore e risultati visibili in tre mesi.

Agisce sul ciclo di vita del capello al fine di limitarne la caduta. La formula utilizza una miscela di oli essenziali che promuovono un’esperienza aromatica unica, combinata con un complesso di ingredienti di origine vegetale accuratamente selezionati. La consistenza di questo siero bifasico è leggera e favorisce un rapido assorbimento.

Integratori capelli caduta donna: prendete degli integratori naturali per capelli

Per rivitalizzare il cuoio capelluto, l’utilizzo di un integratore anticaduta naturale può rivelarsi la scelta vincente. In commercio ne esistono di diversi tipi, ma non tutti si equivalgono: a determinare la qualità delle compresse per capelli sono i principi attivi scelti e le percentuali contenute. A concentrazioni più elevate, solitamente corrisponde una maggiore efficacia. Tra gli ingredienti più efficaci, oltre a quelli già menzionati, ci sono anche le vitamine del gruppo B che rivitalizzano il cuoio capelluto e fortificano i bulbi piliferi.

Integratore alimentare clean a base scientifica, favorisce la crescita, contrasta l’assottigliamento, i danni, la rottura e la perdita di capelli, migliorando la lucentezza e la salute del capello. Tra gli ingredienti principali: Foglie di Moringa in polvere che favorisconmo la produzione di cheratina, Estratto di semi di fieno greco che riduce la secchezza e la desquamazione cutanea, favorendo la crescita naturale dei capelli, Estratto di semi di miglio, Vitamina K e Polvere di resina di bambù che aiuta a mantenere i capelli idratati e lenisce il cuoio capelluto

Formulato specificamente per proteggere i capelli contro le aggressioni esterne e per mantenere sano il cuoio capelluto contiene quattro principi attivi essenziali: il complesso vitaminico A&E che aiuta a proteggere i capelli esposti al sole, Olio di Miglio brevettato, che riduce la secchezza del cuoio capelluto del 67% e aumenta concretamente la lucentezza dei capelli e Vitamina K, che aiuta a prevenire l'invecchiamento del cuoio capelluto migliorando l'elasticità dei vasi sanguigni e la salute vascolare generale.

Contiene ingredienti utili per favorire un'azione antiossidante e aiutare la formazione del collagene, per capelli sani e unghie più forti, come l’estratto di baobab.

Contiene un mix di vitamine e minerali che grazie ai suoi attivi naturali ridona lucentezza e forza ai capelli, riducendone la caduta, tipica del periodo autunnale e stimolandone la crescita.

Rinforzate i capelli grazie a una lozione anticaduta

Se perdete tanti capelli e volete vedere risultati più velocemente, aggiungete alle routine una lozione anticaduta per rinforzare il bulbo pilifero e migliorare la salute della cute.

Riduce la caduta e stimola la ricrescita naturale dei capelli. Con estratti di borraggine, rafano e olio di rosmarino.

Trattamento specifico per contrastare i principali responsabili del diradamento e dell’eccessiva caduta dei capelli, grazie all'associazione e all'attività sinergica di ingredienti nutrienti, antiossidanti e promotori del microcircolo cutaneo, è utile come coadiuvante nella fase anagen del capello, la prima del ciclo follicolare che corrisponde a quella della crescita.

Rinvigorisce il cuoio capelluto, rinforzando le radici e rivitalizzando il capello con dieci amminoacidi, proteine del grano, estratti di cinchona, timo, ginseng ed equiseto.

Donano forza e vitalità ai capelli, mantenendoli morbidi e leggeri e conferendo lucentezza a tutta la capigliatura. Grazie al Kapilarine presente nella formula, la fiala agisce sui principali fattori che causano la caduta dei capelli: migliora la microcircolazione del cuoio capelluto, favorisce il naturale ciclo vitale dei capelli, svolge un’azione lenitiva e regola la secrezione sebacea, stimolando così la ricrescita fisiologica dei capelli, rendendoli forti e vigorosi.

Il kit è composto da uno shampoo Framesi Morphosis Densifying Shampoo e un programma intensivo anticaduta Framesi Morphosis Densifying Activator Kit 12 fiale adatto alle cuti sensibili, capelli fragili.

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