Capelli mossi raccolti sulla nuca e carchietto gioiello. Ecco un hair look speciale per Capodanno.

I capelli lisci sono raccolti in maniera morbida in uno chignon ballerina. Il look può essere reso ancora più romantico da un cerchietto dall'allure vintage.

Credit ph: Aveda

Giocate con un volume estremo creando un semi raccolto statement per Capodanno.

Credit ph: LaBiosthetique



Il bob mosso con un finish anni Cinquanta viene enfatizzato dagli orecchini scintillanti.

Effetto bagnato: per un hair look originale giocate con la texture dei capelli lavorandoli con una pasta modellante extra luminosa e fissante.

Credit ph: ghd

L'hair style per i capelli corti? Super minimal!

Credit ph: Framesi

Un raccolto voluminoso con accessori gioiello: le chiome sono vaporose e tenute insieme in modo da dare un finish vintage al look. Il dettaglio glam? Il fermaglio gioiello.

Credit ph: Wella



I capelli sciolti con riga in mezzo e dall'effetto zero volume sono perfetti su capelli lunghi o medi. Portateli dietro le orecchie per un effetto minimal chic.

Credit ph: Aveda

Un classico hair style da red carpet: raccogliete i capelli e poi avvolgeteli in uno chignon elegante e ricercato.

Credit ph: Aveda

Impreziosite il look anni Venti con pettinini e fermagli vintage: un tocco glamour che fa la differenza.

Siete alla ricerca di una pettinatura elegante e particolare per non passare inosservate? Prendete ispirazione da questo look: i capelli sono divisi in due sezioni e poi raccolti in modo elaborato su un lato.

Chi ama i capelli scarmigliati ad arte apprezzerà molto questo hairdo con ciuffi ribelli.

Credit ph: Wella

Indecise tra code e treccia? Scegliete questo look: i capelli sono divisi da una riga centrale e raccolti in due piccole trecce ai lati.