Tra chignon, trecce e capelli sleek, da sfoggiare anche in riva al mare, ecco la selezione delle migliori acconciature facili per l'estate

Anche quando easy-to-do, le acconciature facili possono essere super glam e non passare inosservate. Dagli chignon alle trecce fino all'amatissimo caschetto, in tutte le sue mille varianti, ecco gli hairdo da replicare per combattere il caldo ed essere sempre al top!

Look easy per capelli lunghi

I capelli lunghi hanno un vantaggio innegabile: sono molto versatili e, quindi, si prestano a ogni tipo di acconciatura. Tra gli hairdo perfetti per l'estate 2020 ci sono anche acconciature dall'effetto wet, buns, e fasce che danno una svolta inedita al look. L'obiettivo? Lasciare la fronte libera, tenendo i capelli lontani dal viso per un look anti-caldo mai impegnativo. Se non volete rinunciare all'effetto mosso – ideale su tutte le lunghezze – potete sempre contare su uno spray al sale da vaporizzare sulle lunghezze.

Acconciature capelli medi

Il bob è ancora la tendenza capelli estate più gettonata. Mosso e super edgy, il nuovo caschetto è versatile ed estremamente personalizzabile grazie all'uso di cere, gel e lacche che non appesantiscono le chiome. Proposto in diverse varianti anche nei mesi più caldi, può essere indossato con una frangia (meglio se corta) o con un accessorio, perfetto per domare le lunghezze più corte e quelle che diventano più ribelli quando sono a contatto con la salsedine. Su capelli medi sono ideali anche le acconciature semi-raccolte, tra top knot super easy e chiome fermate di lato, anche dal finish più wild, come consigliato per il caschetto dell'estate 2020.

Acconciature per capelli corti

Con l'estate il capello corto torna protagonista. Volumi, ciuffi e styling mosso sono gli elementi che trasformano il classico short cut in un'acconciatura super cool. Tra mini-bob, caschetti corti e hairlook vaporosi, la scelta è davvero vasta! In alternativa, se siete amanti dell'ordine, potete sempre puntare su hair look dal mood rétro e sul bon ton, giocando con accessori di ogni tipo.

Indecise sul look? Date un occhio alla gallery con tutte le proposte per hairdo facili e super estivi!

Acconciature facili per l’estate: le idee da replicare I capelli, corti e sfilati, sono pettinati in avanti con l'aiuto di un gel o di una cera.

Credit ph: Framesi

Capello corto e super mosso.

Mini caschetto mosso dallo styling effetto bagnato.

Bob in versione super liscia e lucida con riga laterale bassa.

Lob raccolto in due trecce laterali in stile collegiale.

Il semi raccolto con top-knot alto ha un finish molto casual.

Mood boyish con riga laterale.

Look pulito per capelli tirati indietro ai lati.

Una lunga treccia al posto di una coda bassa e una fascia per fermare le chiome: se avete i capelli lunghi, questa è la soluzione giusta.

Lunga vita al frisè: il mood anni Settanta dà un tocco oirginale al look.

Chignon ballerina: super facile da replicare!

Una fascia di seta tra i capelli: soluzione anti-caldo ed elegante allo stesso tempo.

Un grande classico: acconciatura portata indietro con un effetto sleek.

Pony tail laterale dal finish girly.

Coda alta: perfetta per ogni stagione.

Per chi ha chiome molto lunghe, ecco un finish wet che le rende ordinatissime.

Tra afro e boxer braids, queste trecce sanno essere anche super eleganti.

Lo chignon è alto e la fascia raccoglie anche i ciuffi più corti. Comodissima.

Una lunga treccia sostituisce la classica coda bassa.

Credit ph: Mondadoriphoto