🌸Look#1Nuova collezione primavera/estate 2020 by @mixartdiffusion Le proposte di questa stagione sono una festa di cromie incontrollata, come un rave party, a cui sono invitate tutte le fonti di ispirazione naturale, soprattutto a carattere floreale. BOTANIC RAVE è una collezione esplosiva e positiva, in cui i capelli non si limitano a rappresentare la donna o l'uomo che li portano, ma vogliono richiamare un senso di amore per il bello che è puro e semplice, come la giovinezza. Perché si può scegliere di rifiorire a qualunque età. ———— 🌸Look #1 New s/s collection 2020 by Mixart Diffusion This season proposals are a reckless color party, like a rave, where everything inspired by nature is invited, mostly if flowers related. BOTANIC RAVE is an explosive and positive collection whose hair does not only represent the woman or the man who wears it, but also recalls a sense of love for beauty which is pure and simple, like youth. Because no matter your age, you can choose to bloom whenever you like.