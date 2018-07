Originali e glam, le acconciature estive del momento per svoltare il look in ogni occasione

Avete in programma una cerimonia, un'occasione speciale, oppure semplicemente desiderate un look capelli glam anti caldo per le vacanze? Abbiamo la soluzione per voi.

Ecco 20 acconciature originali per svoltare il look estivo e dare un twist in più alla vostra chioma.

Trecce, code, semi raccolti, torchon e bun dallo stile eclettico per acconciature capelli estate 2018 di tendenza. Scopritele tutte qui di seguito.

Doppie trecce a spina di pesce, perfette per chi hai capelli lunghi e corposi.

Doppie trecce a spina di pesce, perfette per chi hai capelli lunghi e corposi.

Hairlook tribal-chic con doppi chignon alti composti da trecce.

Hairlook tribal-chic con doppi chignon alti composti da trecce.

Semiraccolto cool con treccia olandese laterale, dal look morbido. Un'idea al top anche per chi ha i capelli medi e corti.

Semiraccolto cool con treccia olandese laterale, dal look morbido. Un'idea al top anche per chi ha i capelli medi e corti.

Raccolto capelli facilissimo con capelli fissati attorno a una fascia nascosta dalla chioma: da provare.

Raccolto capelli facilissimo con capelli fissati attorno a una fascia nascosta dalla chioma: da provare.

Treccia morbida per un'acconciatura estiva dal mood hippy-chic.

Treccia morbida per un'acconciatura estiva dal mood hippy-chic.

Un mix di trecce strette e più grandi che interessano tutta la chioma da varie angolazione: super cool.

Un mix di trecce strette e più grandi che interessano tutta la chioma da varie angolazione: super cool.

Double bun bassi su capelli lisci. Ottima idea anche per capelli corti e medi.

Double bun bassi su capelli lisci. Ottima idea anche per capelli corti e medi.

Una sottile treccia a cascata che interessa tutta la chioma, lunga e liscia.

Una sottile treccia a cascata che interessa tutta la chioma, lunga e liscia.

Chioma multi-treccia che unisce intrecci larghi e più stretti per un effetto spettacolare.

Chioma multi-treccia che unisce intrecci larghi e più stretti per un effetto spettacolare.

Un'altra acconciatura multi-treccia con decorazioni gioiello su chioma arcobaleno. Wow!

Un'altra acconciatura multi-treccia con decorazioni gioiello su chioma arcobaleno. Wow!

Semiraccolto con treccia a corona.

Semiraccolto con treccia a corona.

Acconciatura scultura a forma di rosa, dedicata alle occasioni speciali.

Acconciatura scultura a forma di rosa, dedicata alle occasioni speciali.

Semiraccolto on trend con trecce che partono dalla radice dei capelli e ricadono nella parte posteriore, sulla chioma libera.

Semiraccolto on trend con trecce che partono dalla radice dei capelli e ricadono nella parte posteriore, sulla chioma libera.

Acconciatura capelli ricci dallo stile morbido e romantico.

Acconciatura capelli ricci dallo stile morbido e romantico.

Semi raccolto scultura su capelli bicolore.

Semi raccolto scultura su capelli bicolore.

Capelli mossi semiraccolti con treccia morbida.

Capelli mossi semiraccolti con treccia morbida.

Acconciatura originale con maxi treccia a corona che termina in una coda alta.

Acconciatura originale con maxi treccia a corona che termina in una coda alta.

Semiraccolto originale con treccia laterale a spina di pesce.

Semiraccolto originale con treccia laterale a spina di pesce.

Treccia olandese sollevata, per un'idea di classe.

Treccia olandese sollevata, per un'idea di classe.

Coda alta con mini intrecci nella parte frontale.

Coda alta con mini intrecci nella parte frontale.

Un post condiviso da Hair In Your Hair (@hairinyourhair) in data: Giu 7, 2018 at 5:10 PDT

