I tutorial must per acconciature capelli corti, medio corti e cortissimi

Siete a caccia di idee acconciature capelli corti? Trovate la proposta per la vostra chioma per i tutorial di pettinature, raccolti e styling per capelli corti, medio corti e cortissimi.

Qui di seguito trovate i 10 migliori video per copiare step by step acconciature per capelli corti di facile esecuzione per un risultato pazzesco per lo styling quotidiano o i look per le occasioni speciali.

Acconciatura elegante capelli corti

Onde morbide per un risultato chic assicurato sui capelli corti: ecco come fare.

Acconciatura capelli corti ricci

Avete un caschetto? Provate a creare boccoli da sogno con questa tecnica per crearne di perfetti senza l'uso del calore.

Acconciatura capelli cortissimi

Dedicata a chi ha i capelli cortissimi, questa finta cresta regala un tocco in più al vostro stile.

Pettinature capelli corti per cerimonia

Ben tre diversi stili per un taglio corto e romantico acconciato alla perfezione per le occasioni speciali come le cerimonie.

Trecce capelli corti

Ecco un'acconciatura super cool per capelli corti con le trecce, al top sui capelli lisci e mossi.

Acconciature capelli fai da te

Armatevi di piastra, spazzola e termo protettore per creare da sole diversi styling ricchi di carattere per i capelli corti.

Acconciatura semplice capelli corti

Cerimonia in vista? No problem con questo tutorial semplice da seguire dal sicuro effetto per capelli corti raccolti ed eleganti.

Acconciatura pixie cut mosso

Amate il taglio corti pixie cut? Dategli un twist in più provando una messa in piega morbida e voluminosa.

Acconciatura capelli medio corti

Per beauty look vintage provate questo semi raccolti dallo styling voluminoso a onde, la scelta giusta per i capelli medio corti.

Messy bun capelli corti

Lo chignon alto e scomposto si può portare anche sui capelli corti e medio corti: scoprite come crearlo step by step con il tutorial.