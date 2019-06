Le acconciature del grande giorno per chi ha i capelli corti? Ecco alcune proposte alle quali ispirarsi

Prossime al giorno del matrimonio ma ancora indecise sull'hair look? Se avete i capelli corti, in questo articolo trovate molti spunti interessanti!

Dal look più semplice ma curato nei dettagli fino all'acconciatura stile tomboy, ecco 10 proposte easy-chic pensate per voi!

Taglio XS

Matrimonio in stile anni Sessanta? Ispiratevi al pixie cut di Twiggy, la famosa modella inglese.

Scalato

Look minimal con scriminatura laterale e ciuffo leggermente sfilato sul davanti che copre la fronte. Un twist originale può essere regalato da una pennellata di colore.

Texturizzato

Giocate con il volume e uno styling texturizzato per il giorno del vostro matrimonio: è il modo più facile per impreziosire l'hairstyle.

Multisfaccettato

Con acconciature di questo tipo al colore spetta un ruolo di primo piano perché permette di creare volumi e contrasti originali.

Corto e riccio

Questo look rivela un carattere più deciso ed eccentrico. Provate ad aggiungere un accessorio di lato per tenere a bada le chiome più ribelli.

Sofisticato Uno taglio corto si trasforma in una cascata di boccoli messi in evidenza dalle sfumature di colore.

Volume hair

Avete i capelli ricci ma sottili? Lavorate la chioma nella parte anteriore per creare questo volume in stile anni Ottanta.

Classico

Tra taglio corto e short bob, è il look per chi vuole un matrimonio senza fronzoli.

Rook e romantico

Un look texturizzato e dalle lunghezze non uniformi può trasformarsi in un'acconciatura romantica se arricchito con mini boccoli lungo il ciuffo laterale.

Pixie cut

Il biondo platino è sempre il colore più elegante. A chi non ama i look minimal non resta che impreziosirlo con un fermaglio gioiello.

Credit ph: Mondadoriphoto, Compagnia della Bellezza, Getty Images, Wella, Saint Algue