Ecco le acconciature capelli 2021 su cui puntare per i vostri eventi, matrimonio e cerimonie estivi. Idee belle e originali tutte da copiare

Acconciature capelli 2021 ecco le proposte più belle e originali per l'estate, una selezione di hairdo ricchi di carattere, adatti per matrimoni, cerimonie, eventi e, naturalmente, party casalinghi.

L'emergenza sanitaria non è ancora terminata, ma possiamo iniziare a partecipare a qualche safe-event - a casa o fuori - e scatenare la fantasia con acconciature e make up glam.

Dopo un lungo periodo low-profile oggi abbiamo voglia di divertirci con il look e le acconciature capelli che vi proponiamo sono il top a questo scopo. Trovate quella che fa per voi tra le proposte degli hairstylist e hair brand più famosi continuando a leggere questo articolo.

Coda bassa romantica

Un'idea semplice ed elegante, con un tocco di romanticismo che ci piace. Questa proposta Aldo Coppola mostra una chioma leggera e naturalmente mossa sulle lunghezze, raccolta in una coda bassa sostenuta da una sottile decorazione gioiello. In una parola? Wow!

Raccolto scultura

Un'acconciatura Z.One Concept che raccoglie la chioma color biondo platino in alti intrecci tridimensionali. Un party look da non perdere!

Glam updo

I capelli raccolti con il foulard sono super glam. In questo look curato da Tommaso Incamicia per Davines i capelli hanno un effetto messy-chic texturizzato, creato con Davines More Inside Dry Texturizer.

Top Knot

Lo chignon alto è sempre un must. Qui viene creato partendo da un maxi torchon arrotolato su se stesso. Un'acconciatura semplice e facile da replicare, ideata da Jean Louis David.

Acconciatura particolare

Capelli lunghi con sottile trecce tribal style nella parte alta e una coda bassa con un twist in più. Hairlook da copiare assolutamente, creato da Framesi.

Raccolto sposa

Capelli sposa - o cerimonia - da sogno con il look firmato Salvo Filetti. Gli intrecci sono morbidi, romantici e sinuosi, completati da piccole decorazioni gioiello.

Rock Ponytail

Una messy ponytail texturizzata dal carattere rock, sfoggiata da Cecilia Rodriguez in TV. Stefania Pellizzaro, che ha realizzato il look per Cotril, ha utilizzato lo spray al sale Cotril Ocean, per smuovere le lunghezze della coda e dare la giusta texture alla testa.

Maxi treccia

Elsa Hosk per Maria Nila: i capelli corposi vengono raccolti in una coda alta e poi intrecciati con morbidezza. Il prodotto segreto per copiare questo look? Lo spray volumizzante Maria Nila!

Wet look

I capelli effetto bagnato fanno il loro ritorno tra le tendenze hair di stagione. Questo hairlook di facile esecuzione porta i capelli all'indietro. Una proposta Davines firmata da Tommaso Incamicia.

Semiraccolto gioiello

Un hairlook dal sapore futurista - firmata Framesi - che mostra la chioma raccolta in una coda bassa e applicazioni 3D nella parte alta. Un raccolto elaborato che piacerà alle persone creative e alle party girls.

Messy bun

Lo chignon scomposto continua a essere una delle scelte più cool in fatto di acconciature capelli 2021. Questo - proposto da Jean Louis David - è molto alto sul capo e lascia libere le due ciocche frontali schiarite con money pieces highlights.

Acconciatura romantica

Un'acconciatura princess-like creata da Salvo Filetti. L'hairstylist italiano propone un raccolto morbido con trecce e decorazioni floreali. L'idea giusta per cerimonie e raccolti sposa di classe.

Raccolto elegante

Una proposta Framesi per i capelli lunghi. La chioma viene intrecciata sulla nuca con morbidezza, mentre il ciuffo frontale rimane libero, a lambire il volto. Questa acconciatura valorizza al meglio i capelli con giochi di colore a contrasto.

Raccolto scultura

I capelli raccolti con la classica "banana" vengono portati a un nuovo livello da Wella, che proietta l'hairdo verso l'alto.