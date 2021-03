Lungo raccolto o medio con accessorio prezioso: se siete in cerca dell'hair look per il giorno del sì, date un occhio a questa selezione di acconciature sposa primavera estate 2021

Se il giorno del sì si avvicina e ancora non avete scelto tra le acconciature per matrimonio, questo è l'articolo che dovete assolutamente leggere. Tutte la acconciature sposa primavera estate 2021 puntano alla semplicità romantica con ponytail basse, semiraccolti morbidi o con raccolti leggeri e voluminosi ma minimal. La scelta è davvero vasta: trovate l'hairlook per voi con i nostri consigli.

Acconciature sposa capelli lunghi

Chi ha i capelli lunghi può davvero sbizzarrirsi (e fare tantissime prove cambiando look anche all'ultimo minuto...). Per il giorno del matrimonio vi consigliamo un inedito look sciolto con riga centrale e lunghezze mosse lavorate con uno styler. Per chi ama il look classico, niente di meglio che aggiungere un accessorio con fiori, in metallo o in tessuto.

Semiraccolti e raccolti: i look più belli

Le acconciature sposa con semiraccolto sono senza dubbio tra le più gettonate di sempre. Dalla coda bassa con ciuffi liberi lasciati ai lati per un finish essenziale al raccolto romantico con torchon e micro accessori fino al semiraccolto con boccoli e treccini, la scelta è davvero molto vasta, soprattutto se avete i capelli lunghi.

Acconciature sposa capelli medi

A chi ha i capelli medi consigliamo questa acconciatura sciolta facilissima da realizzare. Il trick in più? Fermate una ciocca di capelli dietro la testa con un accessorio prezioso e lavorate il ciuffo per aggiungere volume.

Acconciature sposa capelli corti

Le acconciature sposa con i capelli corti sanno incontrare davvero i gusti di tutte. Dal taglio sfilato e lavorato ciuffo per ciuffo dal finish frizzante fino al corto con onde vintage arricchito con un accessorio prezioso, tutte sapranno trovare il wedding hair look migliore!

Acconciature eleganti con accessori

Questo è davvero l'anno delle acconciature sposa con accessori. A vincere su tutti è il cerchietto in metallo e la fascia (da scegliere nel colore dell'abito, ovviamente). In entrambi i casi il ruolo dell'accessorio è fermare un raccolto come il classico chignon, per esempio, ma potete abbinarlo a un semiraccolto alto o anche a una coda. Insomma, se amate cerchietti e fasce, le soluzioni sono davvero tante!

Acconciature sposa capelli ricci

Le acconciature per le spose con i capelli ricci permettono di lavorare sulle texture con un risultato naturale. Con gli accessori, potete dare un tocco extra di volume, quando i capelli sono medi o corti. Sulle chiome lunghe, vi consigliamo un look easy con un ciuffo over e con lunghezze vaporose ma naturali.

Date un occhio alla gallery con le migliori acconciature sposa primavera estate 2021!

