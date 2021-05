Ciocche bionde davanti 2021: ecco i look capelli più cool del momento per incorniciare e illuminare il viso rendendolo più grintoso

Le tendenze capelli del momento puntano sull'originalità. Dalle chiome arcobaleno ai tagli scalati, passando per le bubble braids, quest'anno abbiamo voglia di di esprimere la nostra personalità senza mezze misure. Per questo non stupisce che le chiocche bionde davanti 2021 siano un must.

Questo hairlook di tendenza, chiamato anche money piece highlights, fa furore dallo scorso anno, quando Bella Thorne ha mostrato la sua nuova tinta capelli con meches su Instagram. Da allora i ciuffi biondi davanti sono diventati uno statement, incorniciando il viso e regalando audacia al beauty look.

Naturalmente, la personalizzazione la fa da padrone, per questo oltre alle ciocche bionde bionde davanti sui capelli scuri per un mood anni '90, troviamo proposte interessanti che illuminano anche le chiome bionde, proposte ramate e in sfumature pop.

Vi piacerebbe provare una nuova tinta? Scoprite insieme a noi le più belle acconciature con ciocche bionde davanti 2021 continuando a leggere questo articolo!

Ciocche bionde davanti 2021

Il perfetto esempio di money piece highlights su capelli scuri: le ciocche bionde incorniciano il viso, illuminandolo. Lo styling è mosso e sinuoso.

Capelli con ciuffi biondi davanti

Una base ramata con ciuffi biondo vaniglia nella parte frontale. Per un tocco up-to-date le schiariture interessano anche la parte bassa della chioma.

Meches bionde 2021

Una proposta in stile californiano: le meches biondo caldo sfumano in un balayage caramello.

Ciuffi colorati su capelli biondi

Un'idea pop ricca di carattere: il bob mosso è biondo chiaro, mentre le meches frontali sono color mandarino.

Schiarire solo due ciocche per incorniciare il viso

Mechès sì, ma profonde, quasi a rendere l'hairlook bicolore. I capelli lunghi e lisci hanno una base scura, illuminata nella parte frontale e terminale da un tocco di biondo cenere.

Ciuffi biondi davanti 2021

L'idea più cool del momento? Il caschetto liscio castano con ciuffi biondi davanti in tonalità glaciale.

Ciocche bionde davanti su capelli scuri

Ciuffi biondo + balayage: effetto glam assicurato! La chioma è ondulata, le radici sono voluminose, mentre il viso è perfettamente incorniciato e messo e in risalto.

Ciuffi rame su capelli scuri

Se non avete voglia di provare il biondo date una chance al rame! I money piece highlights ramati stanno splendidamente sui capelli scuri.

Ciuffi colorati davanti

Capelli viola e ciuffi frontali lilla: un'idea alternativa per chi ama sperimentare con tinte originali.

Meches bionde chiarissime

Schiariture estreme in biondo platino sul caschetto pari in pieno stile anni '90. Assolutamente da copiare!

Photo by Joshua Rondeau on Unsplash