Amate le chiome dal finish wet? Ecco le migliori proposte dell'autunno-inverno 2019-20

I capelli a effetto bagnato o sleek hair rappresentano un trend che si ripropone ogni stagione con diverse sfumature e ispirazioni.

Per questo autunno l'inclinazione è decisamente romantica: con chiome raccolte e bagnate oppure con hairdo ordinati, puliti, solo leggermente wet e sempre eleganti. In alternativa, per chi ha i capelli molto mossi, le acconciature si arricchiscono di volumi e onde a partire dalle radici.

Prodotti indispensabili per realizzare un look effetto sleek sono gel extra strong, lacche e spume da utilizzare modellando le chiome con le mani o pettinandole per ottenere un finish flat.

Abbiamo selezionato per voi direttamente dalla passerelle autunno-inverno 2019 le proposte più belle da copiare: leggete l'articolo e trovate il vostro hair style preferito!

Effortless chic

Sulla testa della modella l'effetto sleek è solo accennato sui lati della testa e sul ciuffo: è un'acconciatura easy-to-do.

Credit ph: ghd

Mannish

L'hairdo consigliato a chi ha i capelli corti o un taglio à la garçonne.

Credit ph: ghd

Con una coda

Se scegliete una ponytail, potete realizzare un look leggermente wet alle radici o solo sulle punte: a voi la scelta!

Credit ph: Indola

A tutta gelatina

Le chiome sono raccolte in una coda: un gel a fissaggio extra forte crea un finish molto ordinato e pulito anche sulla frangia.

Credit ph: Wella

Flat sleek

Risultato decisamente flat per questo hairdo. A sottolinearlo è la faux ponytail.

Credit ph: Wella

In ordine

Volete raccogliere i capelli in una coda o in uno chignon? Potete lavorare le chiome per un finish totally wet.

Credit ph: TONI&GUY

Understatement

Essenziale questa acconciatura con un leggero tocco sleek sul davanti.

Credit ph: TONI&GUY

Effetto messy-chic

I capelli sono pettinati all'indietro e raccolti in una coda bassa oppure divisi da una riga centrale che crea ordine. Hairstyle ideale per chi ha una chioma piuttosto ribelle.

Credit ph: Aveda

Wavy hairlook

Chi ha detto che i capelli effetto wet devono essere per forza essere lisci? Ecco un hairdo consigliato a chi ha chiome mosse e lunghe e ama lavorare sui volumi.

Credit ph: Aveda