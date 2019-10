I capelli raccolti con chignon sono un hairlook intramontabile (e interpretabile in tantissime varianti a seconda del vostro stile)

Se siete sempre indecise su come acconciare i vostri capelli, lo chignon è la soluzione migliore. Semplice da realizzare, comodo da indossare e facilmente adattabile a ogni situazione.

Il vantaggio è che che potete interpretare lo chignon in mille modi diversi, a seconda dei vostri gusti e del vostro stile.

Volete scoprire quali sono le ultime tendenze per portare lo chignon? Abbiamo dato un'occhiata alle proposte viste in passerella e vi proponiamo le varianti più interessanti da provare per questa stagione.

A ballerina, spettinato o basso? Scegliete il vostro preferito in base al vostro mood.

Chignon da ballerina (facile)



La variante più classica, intramontabile, caratterizzata da uno stile bon ton molto femminile e un po' rigoroso. Ora lo chignon da ballerina, con i capelli tirati all'indietro, viene reinterpretato in chiave più attuale e sbarazzina.

Le varianti che più ci hanno colpito? Quello in stile anni '90 con cerchietto a pettine, il top-knot con baby hair in libertà e il mini-bun ripiegato con elastico a vista. Tutte opzioni easy per sdrammatizzare il look.



Chignon da ballerina Chignon facile con cerchietto anni '90.



 Top knot con radici wet e baby hair arricciati.



Mini bun ripiegato con elastico a vista.



Chignon spettinato

Il messy bun da acconciatura "d'emergenza" e tipica tenuta da sessioni di studio intensivo si trasforma in hairlook super glamour da sfoggiare anche nelle occasioni più eleganti. Per aggiungere un tocco rock al look. I nostri preferiti? L'octopus bun e lo chignon a fiocco dall'effetto spettinato, in uno stile da Minnie Mouse reinventato.



Chignon basso

Last but not least, passiamo ora alla variante più chic in assoluto, con una vibe rétro deliziosa dedicata alle più romantiche. Lo chignon basso è un hairlook molto pulito, raffinato, richiede capelli ben spazzolati e in ordine (in questo caso l'effetto messy stona terribilmente). I look più belli da copiare? Lo chignon basso e laterale e la variante con riga laterale, magari con radici lucidissime dal finish wet.



Credits Ph.: Mondadori Photo