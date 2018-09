Dalla coda allo chignon più classico fino alle acconciature ladylike super chic: ecco tutti gli hair style più cool da sperimentare subito

Volete dare una svolta al vostro look? Abbiamo la soluzione per voi. Ecco 10 acconciature per anticipare le tendenze autunnali da provare per dare un finish diverso ai vostri capelli.

Dallo chignon alle onde vintage fino all'effetto wet, scoprite gli hair look più cool con la nostra selezione dalle passerelle.





Onde vintage

Mood anni Venti per questa hair style impreziosito da un fermaglio luminoso. Ideale per chi vuole trasformare il bob in un'acconciatura ancora più glam.

Volume anteriore

Se avete i capelli fini, questa può essere una soluzione easy per dare volume: basta asciugare la parte anteriore lavorando con spazzola e phone fissando ai lati con una crema o, se amate l'effetto bagnato, con un gel.

Volumi over

Una coda bassa particolarmente lavorata e arricchita da un originale volume. Per chi ama lo stile minimal ma d'impatto.

Chignon alto

Leggermente spettinato e voluminoso grazie alla ciambella: lasciate qualche ciuffo libero ai lati per dare l'idea di "disordine" studiato.

Like a girl

Non la solita coda bassa. Il raccolto si arricchisce di un fiocco over che copre l'attaccatura. Per chi ama gli accessori.

Effetto wet

Per chi ama il ciuffo laterale, ecco un modo super cool di indossarlo. Disegnate una riga netta e fissate i capelli di lato con l'aiuto di un fermaglio o utilizzando un gel fissante.

Di lato

La chioma è ravvivata da leggere onde sulle lunghezze e pettinata di lato. Elegante e sofisticata, è l'acconciatura ideale per chi ha i capelli lunghi e desidera un finish ladylike.

Faux bob

Ecco il finto taglio caschetto che permette di cambiare look in pochi minuti. Il twist è creare delle onde su un solo lato e dividere i capelli con una riga laterale. Se amate il look anni Venti e avete i capelli lunghi, è la soluzione migliore.

Stile rétro

Più costruita rispetto alle altre, potete realizzare questa pettinatura separando le chiome in due sezioni e ottenendo dei torchon fissati con un gel dal finish wet. Usate pure dei roller per amplificare l'effetto volume.



Treccine

Se siete braid addicted, questa è l'acconciatura che fa per voi. Dividete la chioma in tre sezioni e realizzate due piccole trecce nella parte anteriore da unire, poi, a uno chignon basso.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Mondadoriphoto, Francesca Merlo