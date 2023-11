Cosa regalare a Natale a chi ha già tutto? Ecco tante idee regalo originali da copiare o da cui prendere spunto

Stufi dei soliti pacchetti scontati e delle sorprese che non sorprendono nemmeno i bambini? Ecco una selezione di regali di Natale originali per fare contenti davvero tutti, anche chi ha già tutto.

Anzi, forse in particolar modo chi ha già tutto.

Cosa regalare a Natale a chi ha tutto: tante idee regalo originali da copiare (o da cui prendere spunto)

Una pallina che scopre i talenti musicali

Lanciala, colpiscila, falla rotolare e rimbalzare e poi, grazie alla tua immaginazione e alla tua creatività, crea un’infinità di suoni.

ODDBall è la prima pallina al mondo in grado di comporre melodie a ogni tocco, in vendita in esclusiva nei punti vendita Città del sole. Uno strumento musicale a tutti gli effetti, che può essere suonato ovunque e da chiunque: basta soltanto scaricare un’App.

Grazie a ODDBall, infatti, ora basta un solo strumento, semplice e intuitivo, per suonare una batteria, una chitarra, una tastiera o un sintetizzatore proprio come se fossero reali, per creare composizioni originali e mettere alla prova il proprio talento musicale.

A prima vista sembra davvero una semplice pallina, grande quanto una da tennis: in realtà al suo interno c’è un sofisticato sistema di rilevazione del movimento, in grado di comunicare con uno smartphone tramite l’apposita App.

A ogni tocco il programma converte la forza dell’impatto in un suono, secondo centinaia di stili a disposizione sull’App, tra cui Disco, HipHop, Rock, Grime, Arcade e tanti altri.

Più forte rimbalza, più alta è la nota o più forte è il suono, che può essere riprodotto dagli altoparlanti interni del telefono o da eventuali cuffie o amplificatori collegati tramite Bluetooth.

Ma non finisce qui, perché l’App di ODDBall consente anche di collegare più palline contemporaneamente: in questo modo, basta associare un suono diverso a ogni ODDBall e utilizzarle in combinazione, proprio come in un’orchestra.

Schiacciando il tasto Rec è possibile iniziare a creare le proprie tracce che, grazie alla compatibilità con Spotify e Apple Music, possono essere sovrapposte o inserite come base durante la riproduzione di uno dei propri brani preferiti.

Disponibile in due colori: corallo e verde.

Un corso d'inglese

Se si è alla ricerca di un regalo fuori dal comune i corsi di lingua di Babbel sono la soluzione ideale. Lo studio delle lingue consente infatti di dare una svolta alla propria vita o alla carriera e quale migliore occasione se non il Natale per questo dono? La rinomata piattaforma linguistica propone corsi di qualità in ben 14 lingue per tutti i livelli (dal principiante all’avanzato) con contenuti in continuo aggiornamento che comprendono dialoghi e lessico di uso quotidiano per apprendere in modo semplice ed efficace ed essere subito a proprio agio in contesti internazionali.

Inoltre, se si vuole approfondire ulteriormente lo studio delle lingue confrontandosi direttamente con insegnanti di lingua certificati e certificate, la piattaforma mette a disposizione Babbel Live, che permette di seguire lezioni dal vivo in videochiamata (sono più di 60.000 le unità disponibili). E per chi invece avesse poco tempo da dedicare allo studio delle lingue ma volesse comunque migliorare le proprie competenze mentre cucina, va al lavoro o si allena, Babbel propone numerosi podcast.

Imparare una nuova lingua e vivere un’immersione culturale è possibile a partire da soli 36 euro per un abbonamento di tre mesi.

Una moka... a cialde

MokaCiao è l’innovativa moka per sistema a cialde progettata e ideata da Caffè Borbone. Facile da usare, rapida nell’erogazione e velocissima da pulire, è pensata per offrire un’esperienza di consumo del tutto inedita, mettendo d’accordo i più tradizionalisti amanti del sapore morbido del caffè in moka a quelli più attenti a un consumo consapevole e responsabile - oltre che alla comodità.

Una decorazione per l'albero personalizzata

Per i fan della pesca, dei cruciverba o dei broccoli: le decorazioni per l'albero ormai parlano di noi e dei nostri hobby meglio di tante altre cose.

Trovate quella che parla della vostra amicizia: da Flying Tiger ce ne sono davvero per tutti.

(In foto qui sopra ve ne diamo giusto un assaggio).

Qualcosa di buono

L'originalità sta ovviamente nel trovare la ricetta giusta per il ricevente, ma non c'è regalo più gradito di una cosa buona da mangiare (o bere).

Un esempio? Per coloro che desiderano esplorare il bel Paese attraverso il gusto, questa box di Cortilia (in foto qui sopra) offre prelibatezze da diverse regioni italiane, comprese le isole. Dal panettone milanese allo speck del Trentino, passando per il Montepulciano d'Abruzzo, il pesto alla genovese e il pane Guttiau sardo.

Ma la scelta quando si tratta di regali food è davvero ampia: dalle bottiglie in Limited Edition ai panettoni gourmet passando per cioccolati, tisane, prodotti tipici e confezioni speciali dedicate alle feste.

Una limited edition

Con regolarità le aziende più note creano delle limited edition che sembrano fatte apposta per diventare regali personalizzatissimi e super originali. E se ne trovano davvero per tutti i gusti (e tutte le passioni).

La Caramella del Bomber per esempio è la limited edition di Saila firmata da Bobo Vieri: il pack si tinge dei toni dei campi da calcio tanto amati da Bobo Vieri e porta proprio il suo volto.

All'interno, i famosi confetti fatti con solo liquirizia italiana e caratterizzati da un gusto unico.

L’edizione limitata è sia nel formato astuccio sia in busta e sarà disponibile fino ad esaurimento scorte.

Un libro di fiabe personalizzato

Cosa c'è di meglio di una fiaba per mandare un messaggio a qualcuno?

Faboola, la casa editrice innovativa di libri illustrati e personalizzabili di Blu Oberon offre la possibilità di costruire passo passo un libro personalizzato, scegliendo nomi, destinazioni e avventure.

Nasce per i bambini ma è un regalo perfetto anche per i bambini decisamente cresciuti se hanno lo spirito giusto.

Si tratta de “La favolosa Fabbrica delle Storie di…”, un libro impreziosito da incantevoli illustrazioni disegnate a matita e acquerellate che grazie alla tecnologia di personalizzazione disponibile su www.faboo.la, possono essere personalizzate con nome, città e aspetto fisico di chi lo riceve.

Un gioco in scatola

Ve le ricordate le serate passate con gli amici o i famigliari davanti a un tabellone con dadi e pedine? Ecco, è ora di spegnere la tv e tornare a divertirsi insieme con un po' di sano spirito di competizione.

Qualche idea?

Cluedo Conspiracy è un gioco con identità segrete in cui tutti sono sospettati! Come ospite del

lussuoso Resort Vipera Nera, scopri che qualcuno (forse proprio tu!) vuole uccidere il manager, il Signor Coral. Una serie di trappole mortali sono state piantate in tutto il resort e qualcuno è armato! Ora devi risolvere il mistero più importante: di chi ti puoi fidare? Un emozionante gioco di strategia per 4-10 giocatori perfetto per gli appassionati del true crime e dei giochi di identità segrete.

Scarabeo, invece, in occasione dei suoi 60 anni, si presenta in tre vesti (il restyling dell’edizione classica, una limited edition deluxe e la nuova versione Scarabeo Shake - un’edizione “very fast”, dove basta shakerare i dadi con le lettere dell’alfabeto, lanciarli nella griglia, far partire la clessidra e scoprire il maggior numero di parole nascoste entro tre minuti).

Mentre Twister Air è un nuovo gioco che sposta su schermo il classico Twister sul tappeto. Questa versione, che si attiva tramite un'app, consiste nell'indossare delle fasce su polsi e caviglie (come in foto qui sopra) e a ritmo di musica far coincidere le loro fasce ai cerchi colorati che compaiono sullo schermo. Si può giocare da soli, in coppia o a squadre.

Il nuovo DAS Wood (o una vostra creazione)

Per chi ha un animo creativo il regalo perfetto è la grande novità di DAS che in occasione dei suoi 60 anni ha lanciato DAS Wood, una nuovissima pasta a base d’acqua con vere fibre di legno tenero che consente a tutti di creare oggetti semplici e vere e proprie sculture lignee.

Dermatologicamente testata, senza solventi, gluten free, sicura e certificata, è una pasta dall’inconfondibile profumo di legno, facile da modellare e molto versatile.

Modellabile a bassorilievo e tuttotondo, a sfoglia e a corda, DAS Wood può incorporare all’interno anche altri oggetti come vetro, sassi, fieno, corda, conchiglie, carta, cartone e tanto altro, per creazioni uniche e originali, ma è anche ideale per lavori di up-cycling e restauro.

Una pasta che possono utilizzare anche i bambini (dai 3 anni in su), ma che esprime il suo massimo potenziale nelle mani di hobbisti, designer e artisti.

DAS Wood è leggera ed essicca molto lentamente all’aria per consentire durante questa fase la rifinitura della superficie ad intarsio con sgorbie, spatole e scalpelli. Una volta asciutta è molto resistente e si può decorare con qualsiasi tipo di colore ma per valorizzare al meglio il manufatto è consigliato l’uso di colori a velatura o trasparenti che lascino intravedere la materia come, ad esempio, i colori ad acquerello.

Disponibile nel classico panetto sottovuoto in due differenti formati da 350g e 700g.

Ideale per ogni tipo di creazione dettata dalla creatività, se avete buona manualità è anche un’ottima proposta per dar forma a doni di Natale unici e personalizzati.

Una renna (a distanza)

Per gli amanti degli animali perché non pensare all'adozione a distanza di un animale?

Sul sito Reindeer Journey - adopt a reindeer con una quota a partire da 40 euro, è possibile adottare una renna, l’animale più diffuso in Finlandia, la terra di Babbo Natale, e ricevere aggiornamenti regolari sulle sue attività, tracciate tramite GPS.

Chi vorrà poi un giorno incontrare da vicino questi affascinanti animali può provare un’incredibile esperienza di “reindeer yoga” presso la fattoria Kujala a Ruka-Kusamoo, facendo lezione circondati da un gruppo di renne, e magari approfittarne per passare anche a salutare Santa Claus nel suo ufficio.

Sul sito del WWF invece si può scegliere di adottare una tra molte specie di animali a rischio, dalle tigri ai koala.

Un gadget tech di cui non pensavano di aver bisogno

Qualche esempio? Il massaggiatore per il collo con calore SKG aiuta a rilassare il corpo e allevia la sensazione di tensione e fastidio al collo grazie a 15 livelli di intensità del massaggio e 3 impostazioni di temperatura. Compatto e facile da portare sempre con sé, per averlo a disposizione quando serve.

Il regalo perfetto per chi dovrebbe, o vorrebbe, muoversi di più, ma proprio non trova il tempo (o la voglia) di andare in palestra, invece, è il Mini Tapis Roulant di FitQuest, che permette di allenarsi dalla sedia, ed è progettato per allenamenti tonificanti, cardio e brucia calorie.

Super silenzioso, e dal design ultra compatto, rende possibile allenarsi mentre si guarda la TV, o si ascolta la musica, o anche mentre si parla al telefono o si lavora.

Si acquistano entrambi su QVC.

Un portabottiglie di design

Un regalo bello e utile per gli amanti del vino, Giorgetti e Pineider presentano Filare 24, un portabottiglie in pelle, che combina funzionalità ed eleganza, finiture pregiate e fini lavorazioni per trasportare comodamente una o due bottiglie.

Disponibile in tre colorazioni - crema, zucca e blu Prussia - il wine-bag, realizzato con struttura in ottanio rutenio, presenta due scomparti per contenere le bottiglie.

Il rivestimento esterno è in pelle di vitello con cuciture a vista mentre l’interno termico, foderato e rivestito in rafia intrecciata, protegge le bottiglie mantenendone la temperatura.

La cinghia regolabile permette di trasportarlo a mano o a spalla in modo facile e sicuro.

Un fotolibro

Avete trascorso una vacanza insieme? O magari l'infanzia. O state condividendo la casa (e una famiglia) Insomma: che sia per la mamma, una sorella, il fidanzato, il nonno o la migliore amica, un libro che contenga le vostre foto è probabilmente il regalo più bello che potreste pensare.

Realizzarlo ormai è anche molto semplice, grazie ad app e siti che lo fanno (quasi) autonomamente: con PastBook per esempio basta selezionare la provenienza delle foto che volete inserire - che sia la memoria del telefono, un account Instagram o Facebook, DropBox o una selezione di immagini e decidere formato e copertina.

Novità del mese di dicembre per esempio sono i “Libri dell’Anno” per racchiudere gli istanti istanti del 2023, l'ideale per chi quest'anno ha raggiunto uno o più obiettivi che perseguiva da tempo.

In soli 60 secondi si avrà pronto un fotolibro da modificare quanto e come si vuole - cambiando grafiche, foto e posizioni - e aggiungendo scritte e dettagli.

A quel punto non resta che ordinarlo e fare il pacchetto.

Una coccola (in lana o seta, scegliete voi)

In base al tipo di destinatario la scelta è ampia quando si tratta di tessuti per la casa.

Ma tra le nostre proposte regalo preferite ci sono senza dubbio la federa in seta, alleata notturna della beauty routine grazie ai suoi innumerevoli benefici per pelle e capelli, e i plaid in lana rigenerata: soffici, caldi - e anche amici dell'ambiente.

Per non sbagliare, fatevi prima un giro per controllare quali colori preferisce per l'arredo.

Una tazza super dedicata

Non una tazza qualunque, ma una pensata per chi la riceve. Può essere con la sua iniziale, di una band che ama, merchandising del suo film preferito o di un luogo a voi caro.

Oppure nostalgica - come quella in foto di Clementoni, che ai Millennial suonerà (letteralmente) famigliare.

Clementoni infatti festeggia 60 anni di storia con una “Time Capsule Collection” in stile anni ’80, ’90, creata in collaborazione con Leagas Delaney: un’edizione limitata di magliette, tazze e shopper con le grafiche dei primi giochi Clementoni.

Dalla t-shirt "Team Sapientino", che strizza l’occhio alla “squadra” di chi è cresciuto con il celebre gioco, a quella “Clem Clem” che rievoca lo storico sound logo Clementoni, si passa ai riferimenti al Grillo Parlante, “maestro” di lettere e di un particolare alfabeto stampato su tutti gli accessori della collezione (ad esempio maglietta diventa graficamente "emme-a-gi-elle-i-e-ti-ti-a"). Per finire le tazze, che augurano il buongiorno con un sardonico "Molto bene (ma non benissimo)", la celeberrima frase di Sapientino che, con uno slang assolutamente contemporaneo, fa subito sorridere.

La collezione, che vede il coinvolgimento di Cristina D’Avena come testimonial del progetto, è disponibile al link ww.clementoni.it/timecapsulecollection con prezzi a partire da 8 euro.

Il ricavato delle vendite sarà devoluto all'UNICEF Italia per sostenere l’istruzione di bambine e bambini in diversi paesi in via di sviluppo.