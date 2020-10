L'armocromia non è solo per abiti e make up: con Oppo abbiamo incontrato Rossella Migliaccio e scoperto come venire bene in foto sfruttando l'armocromia

Ultimamente c'è un gran parlare di armocromia per quanto riguarda i colori da scegliere per l'abbigliamento e il trucco, ma lo sapete che si può sfruttare questa analisi anche per venire meglio in foto o scegliere il filtro che più ci si addice?

Abbiamo incontrato Rossella Migliaccio in occasione della presentazione dei nuovi smartphone 5G Oppo Reno4 (di cui vi parliamo più in basso) e scoperto che per diventare più fotogenici spesso basta solo qualche accorgimento... cromatico.

** 12 trucchi delle star per venire bene in foto **

Cos'è l'armocromia e come la si può sfruttare per venire bene in foto

(Continua sotto la foto)

Cos'è l'armocromia?

Partiamo dalle basi: l'armocromia è l'analisi del rapporto tra i toni e i sottotoni di pelle, occhi e capelli che ci permette di scoprire i colori amici che ci valorizzano di più e quelli che invece non ci mettono in risalto.

** Armocromia: come funziona e come riconoscere la propria stagione **

Per iniziare si identifica a quale delle quattro stagioni apparteniamo (poi a voler approfondire queste a loro volta si dividono in sottocategorie più specifiche, ma per il nostro fine vi basterà definire la vostra stagione di appartenenza).

Si tratta di quattro macropalette di colori che si ispirano appunto ai colori che la natura assume in quei mesi dell’anno.

Autunno come il foliage, estate come il mare, primavera come un'esplosione di fiori e inverno come il bianco della neve contro il blu notte delle giornate che si accorciano.

Come capire a quale stagione apparteniamo?

Per riconoscere la propria stagione bisogna osservare le proprie caratteristiche cromatiche: sottotono, contrasto e intensità.

Avete l'incarnato caldo o freddo? Il colore di occhi, sopracciglia, pelle e capelli si armonizza in modo delicato (carnagione, labbra e colore degli occhi hanno un contrasto molto leggero) o avete dei colori molto contrastanti tra loro (esempio capelli neri e carnagione diafana)? I vostri toni sono accesi e saturi o delicati e polverosi?

Non si tratta di essere biondi o mori o con gli occhi chiari o scuri: gli stessi capelli biondi possono essere di un sottotono freddo (il cenere) o caldo (il miele) e lo stesso vale per tutti gli altri colori.

Se non riuscite a definirlo allo specchio, provate a mettere vicino al viso dei tessuti di colori caldi (per esempio un bell'arancione speziato) e freddi (un azzurro chiaro) e vedrete all'istante quale vi dona di più: quello è anche il vostro incarnato.

Per scoprire se i vostri contrasti sono forti o leggeri invece provate ad avvicinare al viso una stampa a righe forti (esempio rigoni bianchi e neri) e una a righine sottili (tipo camiceria da uomo): quale vi dona di più?

E, ancora, per l'intensità: vi donano di più i colori scuri e profondi o quelli chiari e leggeri?

In breve:

- inverno: sottotono freddo, contrasti forti, intensità alta

- autunno: sottotono caldo, contrasto basso, intensità bassa

- estate: sottotono freddo, contrasto basso, intensità bassa

- primavera: sottotono caldo, contrasti forti, intensità alta

Come sfruttare l'armocromia per venire bene in foto?

Una volta capite le nostre caratteristiche cromatiche dobbiamo semplicemente ripeterle. Sia che si tratti di abbigliamento e make-up, sia che si tratti di fotografie.

Inverno: come venire bene in foto

Chi sono le persone inverno: le persone inverno hanno colori freddi e intensi, con molto contrasto tra occhi incarnato e capelli (es. Amal Clooney, Meghan Fox). Stanno bene con i colori freddi, brillanti e profondi, come nello schema qui appena sopra.

Come ritoccare le foto: raffreddate i colori abbassando il calore e aumentate il contrasto. O provate con le foto in bianco e nero. Sono perfette per voi. Soprattutto se abbinate un rossetto scuro.

Autunno

Come riconoscere un autunno: è autunno chi ha colori caldi, polverosi e soft. Come le spezie o il sottobosco (es. Kaia Gerber, Julia Roberts). Il panel colori di riferimento è il primo della pagina, in alto.

Come venire bene in foto: i contrasti vanno attenuati. Fate foto durante la golden hour (tramonto o alba): è la luce che fa per voi, calda e avvolgente. Se non potete, aggiustate la foto aumentando la temperatura colore fino a rendere i toni più morbidi e avvolgenti. Per il makeup scegliete colori caldi e non create contrasti forti.

Primavera

Come riconoscere un primavera: le persone primavera si contraddistinguono di colori caldi ma squillanti e brillanti. O saturi per parlare fotograficamente. Portano molto bene i colori fluo e il rossetto rosso aranciato (es. Cameron Diaz, Blake Lively). La palette di colori corrispondente è la seconda dall'inizio dell'articolo.

Per venire bene in foto: provate ad aumentare la saturazione e a giocare con i contrasti sfruttando i colori di fondo dietro di voi.

Estate

Chi sono le persone estate: i toni delle persone estate sono freddi e delicati, stanno bene con le tonalità pastello, cipriate e madreperlate. Pur avendo toni freddi come quelli dell'inverno sono però più soft e chiari (es. Diane Kruger, Kate Moss). La palette di colori è quella dello schema qui appena sopra.

Come venire bene in foto: nella foto va ricreato l’effetto della blue hour, che è quella appena dopo il tramonto e appena prima dell’alba, quando i colori sono freddi e l’aria ha un sottotono azzurro. Per ottenerlo si può abbassare la temperatura della foto per ottenere una leggera sfumatura sul blu/viola. Ci sono anche dei filtri che desaturano i colori per riprodurne l'effetto.

A proposito di Oppo Reno4 Series 5G

La serie 5G di smartphone Oppo Reno 4 è composta da tre nuovi telefoni che, a partire da 399 euro, coprono tutte le esigenze: Pro per chi vuole il massimo delle performance, Z per chi vuole approdare al 5G spendendo poco, Reno 4 per una (efficientissima) via di mezzo.

Brand globale di nascita cinese, Oppo si sta inserendo nel mercato del nostro paese come ottima alternativa ai nomi più noti grazie e tre caratteristiche invidiabili: design curato, prezzo super competitivo (il Pro, che è il più costoso, parte da 799 euro) e ottime performance, tra cui spiccano la qualità dei video girati in condizione di scarsa luminosità e in movimento, la carica rapida (si carica da zero del 60% in 15 minuti e al 100% in 36 minuti) e il 5G. La chicca in più? La scocca posteriore di Oppo Reno 4 Pro è dotata di un trattamento oleorepellente che evita che rimangano le tanto odiate ditate sul retro del telefono non appena lo si sfiora. E se non bastasse l'armocromia, Oppo Reno 4 Pro fornisce un altro valido aiuto per venire bene in foto: l'AI Beautification, disponibile sia per la selfie camera da 32MP che quando si scatta utilizzando la fotocamera posteriore principale da 32MP e la secondaria con effetto Bokeh. I tratti del viso vengono migliorati in modo naturale e il risultato rende praticamente impossibile restare delusi del proprio scatto.