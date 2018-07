Dai tempi del Grande Fratello Luca Argentero di strada ne ha fatta tanta, nel lavoro e nella vita privata: ecco tutto quello che c'è da sapere su di lui

Luca Argentero è affascinante e intelligente, simpatico, dolce, talentuoso. Ufficialmente, è tra gli attori italiani più sexy. Non solo, il bell'angelo moro è anche gentile e premuroso, ama divertirsi e far divertire gli altri, spesso cucina e fa anche la spesa.

Insomma, le ha proprio tutte... Per cui perdonargli il fatto che (si dice) sia un tantino permaloso, suona come un vero obbligo morale!

Con ventuno film di successo e varie serie e programmi tv all’attivo, due amori - il primo, con la ex moglie Myriam Catania, il secondo, sbocciato sempre sul set, con Cristina Marino -, oggi che ha quarant’anni compiuti Luca Argentero è pienamente soddisfatto di sé e di essere riuscito a rendere una passione il suo lavoro. E non si vergogna ad ammettere che parte del merito del successo è del suo aspetto fisico.

Chi era e chi è diventato oggi Luca Argentero ve lo diciamo nelle righe che seguono: dall'adolescenza al debutto in tv, passando per le curiosità, gli amori, le dichiarazioni di vita, fino ai momenti più importanti di una carriera tutta in ascesa, vi raccontiamo tutto di quello studente di economia che per gioco si è ritrovato ad abitare la casa più spiata d'Italia.

La carta d’identità di Luca Argentero

Età Nasce a Torino il 12 aprile 1978 (40 anni)

Cresce a Moncalieri

Segno zodiacale Ariete

Altezza 1,85 m

Segni particolari: affascinante, charmant, tenebroso... e se come si dice “altezza mezza bellezza”, Luca Argentero è bello in tutta la sua interezza perchè in più ha capelli folti (con ciuffo ribelle ai tempi del GF, corti, ordinati e brizzolati oggi!); gli occhi che brillano e ridono color nocciola; un sorriso spontaneo che ispira tenerezza, con quelle fossette che gli si disegnano sulle guance; l’espressione da "bravo ragazzo" su un fisico slanciato, ben scolpito e super sexy.

La famiglia

Il padre, Guido, è un costruttore edile con origini piemontesi e pugliesi; la mamma, Agata, è una casalinga d'origine siciliana cresciuta a Moncalieri. Luca Argentero ha una sorella, Francesca. Ha anche una cugina famosa, la showgirl Alessia Ventura, ex letterina di Passaparola: fu proprio lei a iscrivere Luca ai casting della terza edizione del reality show Il Grande Fratello.

Della sua famiglia, Luca ha sempre detto che è il prototipo della «famiglia delle pubblicità», un modo per esprimere l'armonia che ha sempre regnato in casa Argentero.

Con i suoi genitori Luca ha un rapporto di fiducia e confidenza: si è sempre confrontato prima di prendere decisioni importanti, di vita e di lavoro. Inoltre con la sua famiglia ha viaggiato molto e vissuto fino all’arrivo del successo…

Frequenta le scuole superiori al Collegio San Giuseppe e nel frattempo lavora come barman in una discoteca.

Fino a 16 anni nuota quotidianamente a livello agonistico, si dedica al jogging, è appassionato di fotografia e strimpella la chitarra.

Negli anni dell’adolescenza è un consumatore onnivoro di musica. Il suo scrittore preferito è Paulo Coelho, il regista Stanley Kubrick. Tifa Juventus, ma non segue la squadra.

Nel 2004 si laurea in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Torino.

La carriera: dal debutto in tv ai successi cinematografici

Nel 2003 Luca Argentero entra nella casa del Grande Fratello 3, condotto (egregiamente) da Daria Bignardi. Durante la permanenza nella casa ha avuto una liaison con un'altra concorrente Marianella Bargilli.

Seppur non da vincitore, all’uscita dalla casa Luca Argentero conquista tutti con la sua bellezza, spontaneità, i modi di fare educati.

I primi tempi non si lascia sfuggire neanche un’ospitata in discoteca e in tv

La svolta arriva quando la rivista Max gli propone di posare senza veli per un calendario.

Da fotomodello balza in tv nel cast della serie Carabinieri (2005-2007), vestendo i panni di Marco Rosi. Su set conosce il suo primo grande amore

Dal piccolo al grande schermo il passo è breve: nel 2006 Luca Argentero esordisce al cinema con una parte nel film A casa nostra, per la regia di Francesca Comencini.

Incassa il primo vero successo nel 2007 con Saturno Contro, diretto da Ferzan Özpetek. Nel film interpreta il ruolo di un ragazzo gay, recitando accanto ad attori come Stefano Accorsi, Margherita Buy, Ambra Angiolini, Serra Yilmaz, Ennio Fantastichini, Isabella Ferrari, Filippo Timi, Milena Vukotic, Luigi Diberti e Lunetta Savino.

Luca non lascia mai la tv, ma preferisce il cinema: nel 2008 esce nelle sale Solo un padre, di Luca Lucini; l’anno seguente si cala nel ruolo di un omosessuale, Piero, in Diverso da chi?, di Umberto Carteni, guadagnandosi la sua prima candidatura al David di Donatello come miglior attore protagonista.

Nel 2009 escono Il grande sogno, diretto da Michele Placido; e Oggi sposi, commedia diretta da Luca Lucini. In quello stesso anno, in un periodo di grande frenesia lavorativa, Luca Argentero si sposa…

Nel 2010 Luca compare in Mangia prega ama con Julia Roberts e Javier Bardem e debutta in teatro con lo spettacolo Shakespeare in Love.

Nel 2011 conduce Le iene insieme a Enrico Brignano e Ilary Blasi, ma il grande schermo rivendica il suo bel volto mediterraneo per il ruolo del professore "sognatore" nell’adattamento cinematografico dell'omonimo libro di Alessandro D’Avenia, Bianca come il latte, rossa come il sangue.

Con 21 film all’attivo, nel 2017 esce al cinema il noir Il permesso – 48 ore fuori, secondo film da regista di Claudio Amendola e, nel 2018, Hotel Gagarin.

Gli amori finiti e iniziati di Luca Argentero

Sul set de Carabinieri conosce, frequenta professionalmente, s’innamora dell'attrice e doppiatrice Myriam Catania.

Dopo 5 anni di fidanzamento, Luca Argentero e Myriam Catania si sposano nel 2009.

Dopo 12 anni insieme, nel 2016 i due si separano. Prima di prendere la decisione definitiva, Luca vola in India, vicino a Rishikesh, per prendere parte a un ritiro ayurvedico

Il bel Luca Argentero single ci rimane ben poco! L’attore incontra il suo nuovo amore, l’attrice Cristina Marino, 24 anni, nella Repubblica Dominicana sul set del cine panettone di Neri Parenti Vacanze ai Caraibi.

Dichiarazioni e ipse dixit di Luca Argentero

Per i suoi quarant’anni, l’attore piemontese ha fatto un punto su vita e carriera e in un'intervista a Adnkronos ha ammesso «devo tutto al Grande Fratello». Era solo un ragazzo allora, è partito tutto da lì. Si stava laureando in Economia. Luca ricordo l'esperienza con affetto: «Mi ha portato a fare tutto quello che ho fatto in questi anni. Ma nella mia situazione, ora, sicuramente non lo rifarei con tutto il rispetto per la trasmissione».

Sul matrimonio finito con Myriam Catania, ha detto: «Ci vuole tanto amore per separarsi».

Durante un periodo di crisi Luca è volato in India spiegando così la sua decisione di partire: «È stata una decisione impulsiva, ero in fase “pre-esplosione”. Non sorridevo, mi svegliavo senza entusiasmo (io, che sono sempre stato super-positivo). Un massaggiatore mi aveva parlato di un ritiro ayurvedico vicino a Rishikesh: sono entrato in un’agenzia e ho fissato il primo volo. Somatizzavo in modo terribile: ero coperto al 70 per cento da una dermatite – pareva quasi un’ustione. Al ritorno da Rishikesh – traumatico - a occhi spalancati ho iniziato a rimettere in ordine tutti i cassetti dentro cui prima buttavo le cose e chiudevo». (Io Donna)

Circa il traguardo più importante raggiunto… «Il vero orgoglio personale è di essere riuscito a rendere una passione il mio lavoro… Un vero lusso, che ho sempre inseguito con forza e caparbietà».

Con quella faccia da bravo ragazzo, Luca ha dichiarato: «Giuro che a volte me lo inventerei un lato dark, perché mi sembra di essere un po’ “scontato”. Amo le cose semplici: le gioie che mi dà il mio orto, una passeggiata in montagna (vengo da una famiglia di alpinisti), il tennis. Magari ci si potrebbe stupire di quanto sia permaloso, di quanto – se sotto forte pressione – mi lasci sopraffare dall’ira… E di quanti acciacchi».

Professionista di commedie (ma non solo), ha detto di sè: «Sono il pagliaccio del gruppo, più posso cialtroneggiare e divertirmi per divertire gli altri, più mi sento bene. Sono soddisfatto di questi 10 anni di onorato servizio al sorriso e al riso: poche emozioni sono altrettanto terapeutiche. E poi la commedia “all’italiana” è il genere in cui siamo più bravi! Comunque, mi hanno chiamato pure Francesca Comencini, Ferzan Ozpetek, Michele Placido, Marco Risi… Una carriera così mi pare l’optimum».

Riguardo gli anni di studio e la laurea in economia: «Non sono stati inutili, al contrario! Io ho sempre piani B e C, sono consapevole che questo potrebbe finire in un attimo… Con quattro amici di Torino investiamo qualche risparmio in imprese innovative. Con altri quattro ho invece fondato 1 caffè, una piattaforma web con cui raccogliamo fondi da destinare a piccole onlus».

