Dalla sua storia vecchia di secoli, al suo valore alle modifiche apportate col tempo, ecco tutte le curiosità sull'anello di fidanzamento di Kate Middleton

Sono passati diversi anni dal matrimonio di Kate Middleton e del principe William, ma lo splendido anello di fidanzamento della Duchessa di Cambridge è ancora al centro dell'attenzione.

Circondato da ben 14 diamanti, l'iconico anello con zaffiro ha una storia affascinante che risale a un paio di secoli fa.

Se alcuni già sanno che l'anello di fidanzamento di Kate Middleton era un tempo l'anello di fidanzamento della principessa Diana, non molti sono però a conoscenza del resto del passato leggendario di questo anello.

Da dove arriva a come è stato alterato, da quanto costa fino a come rompe la tradizione reale degli anelli di fidanzamento. Ecco tutte le curiosità sull'anello di Kate Middleton.

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1. Come nasce l'anello di Kate Middleton

L'ex gioielliere della corona, Garrard, ha in passato rivelato a Vogue che l'anello di fidanzamento di Kate Middleton prende ispirazione da una spilla di zaffiri e diamanti amata dalla regina Vittoria e diventato un cimelio della corona inglese.

La spilla, realizzata proprio da Garrard, fu un regalo del principe Alberto alla regina Vittoria nel 1840. Nel suo testamento, la regina Vittoria si assicurò che il dono del suo defunto marito sarebbe rimasto alla monarchia inglese, e quindi lo rese un cimelio della Corona.

Anche la regina Elisabetta II si innamorò follemente della spilla, indossandola frequentemente durante le sue apparizioni ufficiali.

La splendida spilla blu ha poi ispirato il principe Carlo nella scelta dell'anello per la sua futura moglie.

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2. Da Diana a Kate, un anello per principesse

L'anello di fidanzamento di Kate Middleton era un tempo di proprietà della sua defunta suocera, Lady Diana Spencer.

L'anello di zaffiro ha quindi per William un profondo significato personale.

Durante l'intervista per il fidanzamento, il principe ha che dare proprio quell'anello a Catherine Middleton era il suo modo per assicurarsi che sua madre non si perdesse il giorno del suo matrimonio.

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3. Com'è fatto l'anello di fidanzamento

L'anello di fidanzamento di Kate Middleton è costituito da uno zaffiro blu ovale da 12 carati, tagliato a sfaccettature e circondato da 14 diamanti solitari.

La montatura è realizzata in oro bianco 18 carati.

4. Quanto è costato

Secondo alcuni studi, il gioiello originale appartenente alla regina Vittoria costava tra i 30 e i 50 mila euro. Ora, però, non c'è dubbio che l'anello di fidanzamento di Kate Middleton costi molto (ma molto) di più.

Uno specialista di gioielli ha definito l'anello della Duchessa il più costoso di tutti gli anelli di fidanzamento reali, stimando che il suo valore sia di oltre 430mila euro, per via dei suoi carati e delle dimensioni dello zaffiro.

Tuttavia, data l'importanza culturale che ha assunto nel corso degli ultimi decenni, nessuno sa veramente a che cifra potrebbe arrivare l'anello se venduto all'asta!

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5. Kate ha apportato delle modifiche all'anello

Proprio come la principessa Diana prima di lei, la duchessa di Cambridge fece modificare l'anello per garantirne la sicurezza.

Prima del matrimonio della coppia il 29 aprile 2011, Kate Middleton avrebbe chiesto al gioielliere ufficiale della corona di ridimensionare l'anello, per renderlo di una taglia più grande

Il lavoro è stato svolto aggiungendo perline di platino all'interno dell'anello.

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6. L'anello apparteneva al principe Harry

L'ex maggiordomo di Diana, Paul Burrell, ha rivelato che quando si è trattato di scegliere quali gioielli ereditare dalla madre, è stato il principe Harry a scegliere il famoso anello, mentre il principe William ha scelto il suo orologio d'oro Cartier.

Nel suo libro The Diana Story, Burrell ha raccontato che un giovane principe Harry spiegò il motivo della sua scelta così: «Ricordo quando tenevo la mano della mamma quando ero piccolo e quell'anello mi faceva sempre male perché era così grande».

Quando però è arrivato il momento per il principe William di fare la proposta alla sua fidanzata Kate, il principe Harry ha dato l'anello a suo fratello.

«Non sarebbe appropriato se Kate avesse l'anello della mamma? Così un giorno quell'anno sarà seduto sul trono d'Inghilterra», così sembra che abbia detto Harry a William.

Il principe Harry, a sua volta, si è assicurato che parte della collezione di gioiello di sua madre fosse presente anche nell'anello di fidanzamento dato a sua moglie Meghan Markle, creato infatti con due diamanti della collezione personale della principessa Diana.

**L'anello di fidanzamento di Kate Middleton apparteneva in passato al principe Harry**

7. L'anello con zaffiro come quello di Kate è il più ambito al mondo

Non è un novità il fatto che Kate Middleton detti tendenza. È così per ciò che fa, per i vestiti che indossa e anche per i gioielli che sceglie.

Ora, infatti, quando si parla di gioielleria, lo stile anello con zaffiro è il più ambito al mondo.

Quando William e Kate hanno annunciato il loro fidanzamento nel 2010, le vendite di anelli di fidanzamento con zaffiro sono infatti salite alle stelle, con gioiellieri di tutto il mondo che acquistavano freneticamente orde di gemme blu per soddisfare la domanda del pubblico che cercava proprio «anelli come quello della duchessa di Cambridge».

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