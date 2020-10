Kate Middleton aveva intrapreso una carriera lavorativa nel caso in cui il principe William l'avesse lasciata (cosa che effettivamente era successa)

Sembra difficile ora immaginare un tempo in cui Kate Middleton e il principe William non erano marito e moglie e genitori di tre adorabili bambini.

**Ecco le regole ferree che Kate e William usano per crescere i figli**

Ma a metà degli anni duemila, il duca e la duchessa di Cambridge si erano appena laureati all'università e il principe William non voleva affrettare le cose.

Quando si trattava di trovare moglie, aka la futura regina d'Inghilterra, il principe William era determinato a non commettere gli stessi errori dei suoi genitori.

E ha aspettato fino a quando non è stato sicuro di essere davvero pronto.

Così, nell'attesa e nel dubbio, Kate si era preparata un piano B nel caso in cui il principe William l'avesse lasciata.

**Ecco perché Kate Middleton sta chiedendo di essere chiamata Catherine**

(Continua sotto la foto)

Qual era il piano di riserva di Kate Middleton

Il nuovo libro sulla royal family, Battle of Brothers, di Robert Lacey, afferma che Kate Middleton ha dovuto escogitare un «piano di riserva» nel caso in cui William l'avesse lasciata.

«Sebbene l'obiettivo a medio-lungo termine di Kate fosse abbastanza chiaro - portare William all'altare - ha comunque dovuto escogitare una carriera indipendente da lui e dalla monarchia».

**La regina Elisabetta ha rifiutato di incontrare Kate Middleton per anni**

Proprio per questo motivo, nel 2007 Kate ha lavorato come acquirente di accessori per il marchio di moda britannico Jigsaw.

Secondo il biografo, questo lavoro ha aiutato Kate a migliorare sia la sua immagine personale sia quella pubblica, soprattutto perché proprio in quell'anno era effettivamente stata lasciata da William; anche se solo per un breve periodo.

**Se Kate e William oggi stanno ancora insieme è tutto merito di Pippa**

Raccontando di come ha affrontato la separazione, Kate ha detto: «All'epoca ero molto ferita, ma in realtà mi ha reso una persona più forte».

Prima che William facesse la proposta nel 2010, Kate lavorò anche nell'azienda di famiglia Party Pieces e la regina le suggerì di entrare a far parte dell'organizzazione benefica Starlight, che aiuta i bambini malati terminali.