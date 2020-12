Quello di Kate Middleton è al primo posto tra gli anelli di fidanzamento più famosi e amati di sempre: ecco la classifica completa (per lustrarsi gli occhi)

Gli anelli di fidanzamento sono uno di quegli aspetti che rendono evidente, tangibile e (quasi sempre) incolmabile l'abisso tra il mondo reale e quello delle star.

Montature che entrano nella storia e diamanti da innumerevoli carati vengono sfoggiati sui red carpet e invidiati in tutto il mondo.

(Per contro c'è da dire che i nostri matrimoni durano in media di più).

Ma sapete quali sono gli anelli di fidanzamento più famosi della storia?

Uno studio commissionato dal Natural Diamond Council, ha analizzato e selezionato i 10 anelli di fidanzamento più famosi al mondo. Eccoli.

I 10 anelli di fidanzamento più famosi (e belli) della storia

Al primo posto tra gli anelli di fidanzamento più famosi del mondo c'è quello di Kate Middleton

L'anello con zaffiro blu e diamanti della duchessa di Cambridge è stato votato come l'anello di fidanzamento più popolare al mondo.

Lo zaffiro ovale da 12 carati è circondato da 14 diamanti naturali e incastonato su una fascia in oro bianco 18 carati. E c'è anche, ovviamente, un valore affettivo: l'anello apparteneva a Lady Diana.

2. Meghan Markle

Al secondo posto c'è l'anello di fidanzamento di Meghan Markle, una fascia di oro giallo con tre diamanti.

Il gioiello è stato progettato personalmente dal principe Harry, con un diamante centrale acquistato in Botswana, Paese caro a entrambi, e due laterali, che provengono da una spilla di Lady D.

3. Miley Cyrus

Sul podio più basso della classifica c'è il solitario in oro giallo con al centro un diamante che Liam Hemsworth aveva regalato alla cantante.

Tale diamante è vintage e risale al XIX secolo: ha un vecchio taglio miniera, che somiglia molto a un moderno taglio a cuscino.

4. Hailey Bieber

La modella porta al dito un diamante solitario a taglio ovale.

Ci sono pareri contrastanti su quanti carati abbia il diamante, ma dovrebbe essere tra i sei e dieci.

La montatura è una sottile fascia in oro giallo.

5. Beyoncé

L'anello di fidanzamento di Beyoncé è costato a Jay Z circa 5 milioni di dollari.

Disegnato dal gioielliere Lorraine Schwartz, è un diamante, purissimo, da ben 18 carati.

Simili diamanti sono così rari che è possibile che qualcuno trascorra una vita intera a lavorare nel settore della gioielleria senza mai riuscire a vederne uno.

6. Elizabeth Taylor

Il diamante di Elizabeth Taylor, anche conosciuto con il nome Krupp Diamond, è un diamante da 33,19 carati (6,638 g) acquistato da Richard Burton per sua moglie nel 1968.

Il diamante era uno dei numerosi gioielli significativi posseduti di Taylor, ma è stato poi venduto nel 2011 per 8,8 milioni di dollari.

7. Cardi B

Cardi B porta al dito un accecante anello a goccia su montatura di oro bianco.

Gli anelli di fidanzamento Halo, come il suo, presentano un cerchio di pietre più piccole attorno alla pietra centrale, che in questo caso è un diamante.

Solitamente si usano diamanti anche per il cerchio esterno (come in questo caso), ma è possibile optare anche per altre gemme preziose come smeraldi, rubini o zaffiri, per fornire un effetto di contrasto interessante e insolito.

8. Demi Lovato

L'anello di fidanzamento di Demi Lovato è un gigantesco diamante taglio smeraldo da 10 carati, affiancato da due diamanti più piccoli di taglio trapezoidale, montati su una fascetta in oro bianco, che ha ricevuto dal fidanzato Max Ehrich poco prima dell'estate, dopo solo alcuni mesi di relazione.

I due infatti hanno iniziato a frequentarsi (pare) solo all'inizio del 2020 ma dopo aver passato insieme la quarantena si sono sentiti così legati da aver deciso di sposarsi.

La proposta è arrivata in riva al mare su una spiaggia di Malibù.

Secondo Ajay Anand, fondatore e CEO del motore di ricerca di diamanti Rare Carat, l'anello di Demi vale almeno 1 milione di dollari (quasi 900.000 euro).

9. Kim Kardashian

Impossibile non notare l'anello con diamante a taglio cuscino da 15 carati sul dito di Kim Kardashian

L'anello, incastonato in una fascia di pavé, ha un valore dai 3 ai 4 milioni di dollari.

10. Paris Hilton

L'ereditiera divenuta star dei reality e imprenditrice aveva ricevuto dal suo ex fidanzato Chris Zylka un anello di fidanzamento a forma di goccia, con diamante da 20 carati che secondo quanto riferito è costato 2 milioni di dollari.