Il 29 aprile il Principe William e Kate Middleton festeggeranno 10 anni di matrimonio, ma c'è una cosa che la duchessa rimpiange di non aver fatto

La relazione tra il principe William e Kate Middleton potrebbe essere la trama di un libro di favole per bambini.

I due, lui futuro re, lei ragazza comune, si sono frequentati per nove anni prima che il principe William decidesse di fare il grande passo.

Il momento è arrivato durante un viaggio in Kenya nell'ottobre 2010. Raccontandolo ai giornali, Kate ha definito il momento «molto romantico» e ha ammesso che la proposta era stata «uno shock totale».

La giovane coppia ha deciso di mantenere segreto il fidanzamento per un paio di settimane prima di renderlo pubblico. Le nozze si sono poi celebrate nella primavera dell'anno dopo.

Ma anche se il Duca e la Duchessa si sono divertiti un po' insieme prima di condividere il loro fidanzamento con i propri cari - e con il resto del mondo - sembra che Kate Middleton abbia a riguardo un «rimpianto».

Kate Middleton e il principe William si sono fidanzati il 20 ottobre 2010 e avevano pianificato di rendere il fidanzamento ufficiale il 3 novembre.

Ma a Kate si è spezzato il cuore quando suo nonno Peter, il suo unico nonno ancora in vita in quel momento, è morto il giorno prima che lei potesse condividere la notizia del fidanzamento.

Katie Nicholl, esperta dalla famiglia reale inglese, ha scritto nel suo libro dal titolo Kate: Our Future Queen che questo resterà per sempre uno dei rimpianti della Duchessa di Cambridge.

«Kate era profondamente rattristata per non aver avuto la possibilità di dire a suo nonno che era fidanzata con William. Sapeva che lui sarebbe stato felicissimo per lei».

Di conseguenza, la coppia ritardato ulteriormente l'annuncio ufficiale di fidanzamento fino al 16 novembre, poco dopo aver informato privatamente amici e familiari.

L'unica che era a conoscenza del fidanzamento da tempo era ovviamente la regina Elisabetta. Il principe William ha infatti dovuto chiedere l'approvazione di sua nonna prima di proporsi a Kate ai sensi del Royal Marriages Act 1772.

