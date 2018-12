Lo zaffiro blu notte con il quale il principe William si propose a Kate Middleton nel 2010 apparteneva un tempo a Harry, che aveva personalmente scelto di tenerlo in ricordo di sua madre

Ben otto anni fa il principe William si propose a Kate Middleton mettendole al dito il bellissimo anello di fidanzamento in zaffiro appartenuto alla madre, la principessa Diana.

Quell'anello però in realtà non apparteneva al principe William, bensì al fratello Harry.

L'ex maggiordomo di Diana, Paul Burrell, nel documentario The Diana Story uscito 2017 aveva infatti rivelato che l'anello di Diana (sì, proprio quell'anello!) era stato dato al principe Harry dopo la sua morte.

Lo stesso Burrell aveva raccontato che dopo la morte della madre William e Harry avevano dovuto selezionare ciò che volevano dai possedimenti di Diana. A ragazzi era stato chiesto cosa volessero prendere e il principe William aveva scelto l'orologio di Cartier, che Diana aveva ricevuto come regalo di compleanno da suo padre; mentre Harry aveva preferito l'anello.

Nel documentario il principe Harry spiega anche la ragione della sua scelta: «Ricordo quando tenevo la mano della mamma quando ero un ragazzino e quell'anello mi faceva sempre male perché era così grande».

Ma allora questo zaffiro blu notte da 12 carati com'è finito al dito di Kate Middleton?



(Continua sotto la foto)

Harry rinuncia all'anello

Poco più di un decennio dopo la relazione tra William e Kate andava a gonfie vele, al punto che il principe decise di chiedere la mano dell'attuale duchessa di Cambridge.

Quando William ne parlò e chiese consiglio al fratello Harry, quest'ultimo ne fu entusiasta.

Ecco allora che a Harry venne l'idea e disse: «Non sarebbe appropriato se Kate avesse l'anello di mamma? Così un giorno quell'anno sarà seduto sul trono d'Inghilterra».

È così che il principe Harry ha rinunciato al suo prezioso tesoro, l'unica cosa che avesse personalmente deciso di tenere di sua madre, e che in un gesto disinteressato, gentile e esattamente affettuso ha deciso di regalare al fratello William.

Il valore dell'anello

L'anello era stato acquistato dal principe Carlo nel 1981 per un valore di più di 30mila euro. Ora però l'anello vale più di 500.000€.

Costituito da una pietra centrale di zaffiro blu notte, di forma ovale e di ben 12 carati, l'anello è circondato anche da una coroncina di 14 diamanti solitari, montati su una base in oro bianco da 18 carati.

Donato a Lady D da Carlo in data 14 febbraio 1981, l’anello non proviene dalla collezione privata di Elisabetta II, bensì fu comprato dal gioielliere Garrard, fornitore della Corona Britannica fin dal 1843.

Da quando il principe William l'ha donato a Kate, la duchessa di Cambridge non se l'è mai tolto dal dito. In occasione dell'intervista dopo l'annuncio del fidanzamento ufficiale dei due, il futuro re d'Inghilterra aveva detto: «È l'anello di fidanzamento di mia madre ed è molto speciale per me, così come lo è Kate. Era giusto per me che le due cose fossero messe insieme. Questo è il mio modo per assicurarmi che la mamma non si perda questi momenti e tutta l'emozione che provo».

Il ricordo di Lady D nell'anello di Meghan Markle

Il principe Harry è sempre stato molto legato alla figura di sua mamma.

Infatti, nonostante non avesse più l'anello di fidanzamento di Lady D, si è comunque proposto a Meghan Markle con un anello creato appositamente per l'occasione con alcuni pezzi della collezione privata di Diana.

Il diamante centrale presente sull'anello proviene dal Botswana, un paese che ha un significato speciale per la coppia, mentre i due diamanti appartenevano appunto alla principessa prematuramente scomparsa.

«Per essere sicuro che lei sia sempre con noi in questo folle viaggio insieme» aveva detto Harry.