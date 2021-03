Gli anelli di fidanzamento di Kate Middleton e Meghan Markle sono entrambi bellissimi e dal grande valore affettivo ma molto diversi (non solo per lo stile)

Kate Middleton e Meghan Markle sono due delle donne più chiacchierate del pianeta. Non solo per il loro lavoro e per essere parte della famiglia più conosciuta al mondo (scusate, Kardashian), ma anche per il loro stile impeccabile e... per i loro anelli di fidanzamento.

** I 10 anelli di fidanzamento più famosi (e costosi) di sempre **

Fonte di ispirazione mondiale per scelte di abbigliamento e stile ogni volta che fanno un'apparizione pubblica, anche nel giorno dei loro matrimoni, Kate e Meghan hanno creato tendenze per le future spose.

**I veri influencer? I reali (ed ecco come e quanto, secondo Lyst)**

Non solo per l'abito da sposa, i vestiti delle damigelle o i bouquet, ma anche per gli anelli di fidanzamento.

** Gli anelli di fidanzamento delle star: quale vorreste? **

Sapete che storia hanno? Ve la raccontiamo.

Kate e Meghan: due anelli di fidanzamento molto diversi

L'anello di fidanzamento di Kate Middleton

Il 20 ottobre 2010, il principe William si è proposto a Kate Middleton con l'anello di zaffiro blu di sua madre, la principessa Diana. I due si sono sposati con una splendida cerimonia il 29 Aprile 2011.

L'anello era esattamente lo stesso che il padre di William, il principe Carlo, aveva messo al dito della principessa Diana il 3 Febbraio 1981.

**L'anello di fidanzamento di Kate Middleton apparteneva in passato al principe Harry**

Costituito da una pietra centrale di zaffiro blu notte, di forma ovale e di ben 12 carati, l'anello è circondato anche da una coroncina di 14 diamanti, montati su una base di oro bianco 18 carati.

È anche stato votato come l'anello di fidanzamento più famoso al mondo.

L'anello di fidanzamento di Meghan Markle

Quando il principe Harry si è proposto a Meghan Markle nel Novembre 2017, invece di seguire il percorso di suo fratello e usare qualcosa della collezione di sua madre, ha deciso di progettare lui stesso l'anello.

Si tratta di una fascia d'oro con tre diamanti. Il diamante centrale, da tre carati, è originario del Botswana, dove Harry e Meghan sono andati in vacanza insieme per la prima volta, ed è montato tra altri due diamanti tondi che sono appartenuti a Lady Diana.

**Il nuovo anello di diamanti di Meghan Markle ha un significato bellissimo**

Quale dei due anelli di fidanzamento è costato di più?

Per quanto entrambi questi anelli siano bellissimi gioielli, unici e dal grande valore affettivo, un nuovo studio di EST1897 li ha messi a confronto, analizzandone le differenze per filo e per segno.

Se estaticamente i due gioielli sono molto diversi - l'anello della duchessa di Cambridge è uno zaffiro dal taglio ovale da 12 carati, mentre quello di Meghan è un taglio a cuscino ed è di soli 3(+2) carati - la differenza maggiore la fa il prezzo.

**Altro che Ferragni: ecco quanto valgono (in euro) Kate e Meghan su Instagram**

Si stima infatti che l'anello di Kate valga (al netto del suo valore "storico") 390.000 sterline (poco meno di di 430 mila euro) mentre quello di Meghan "solo" circa 134.500 sterline (circa 150 mila euro).

Detto questo, per rispondere alla domanda su quale sia costato di più, essendo che William l'ha ereditato dalla madre, la risposta corretta è sicuramente quello di Meghan, del quale Harry ha comprato la pietra centrale.