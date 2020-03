La dieta di Kate Middleton è molto cambiata (e più equilibrata) rispetto a quando seguiva la Dukan: ecco cosa mangia per avere pelle e silhouette perfette

La dieta di Kate Middleton è molto diversa rispetto a quando, in vista del matrimonio, si era votata alla Dukan.

Decisamente più equilibrata, parte da un grande apporto di verdure e frutta, ma assicura al corpo tutti i nutrienti e le energie di cui ha bisogno.

Non poche, considerato che, oltre a fare molto sport al netto delle nanny ha pur sempre tre figli piccoli e numerosi impegni di corte.

Insomma, Kate tiene alla sua forma fisica e alla sua bellezza, pelle in primis, e se le assicura entrambe stando ben attenta a mangiare bene.

Ecco cosa mangia a colazione, pranzo, cena e merenda. E quale sfizio si toglie la sera.

(Continua dopo la foto)

Cosa mangia Kate Middleton a colazione

Dopo l’esperienza strong della dieta Dukan, Kate Middleton ha preferito abbracciare un’alimentazione più sana, equilibrata e varia.

A colazione pare consumi sempre uno smoothie a base di alga spirulina, cavolo kale, matcha, coriandolo, lattuga romana, spinaci e mirtilli, secondo un’intervista pubblicata nel 2016 sul Daily Mail.

Si tratta di un centrifugato dalle spiccate proprietà detox che, se bevuto regolarmente una volta al giorno, contribuisce a depurare e idratare profondamente l’organismo.

Per chi non lo sapesse, il matcha è una polvere concentrata di tè verde molto pregiato mentre la spirulina è un tipo di alga considerata un vero e proprio superfood per le sue proprietà ultra benefiche.

Cosa mangia Kate Middleton a pranzo

Per pranzo, Kate adora prepararsi da sola insalate molto ricche oppure delle bowl di frutta fresca di stagione.

Consuma molto melone, gazpacho, bacche di goji e ceviche, motivo per cui la sua pelle è sempre così bella, tonica ed elastica: i suoi food quotidiani hanno un alto contenuto di acqua e sali minerali che reidratano l'organismo.

Anche il tabbouleh compare spesso nel suo menù. Si tratta di una pietanza araba che consiste in un'insalata a base di bulgur, prezzemolo, cipollotti e menta con pomodoro e cetrioli, il tutto condito con succo di limone e olio d'oliva.

Insomma, una dieta biologica ultra-ricca di antiossidanti che la Middleton ama preparare da sola. Anche gli ingredienti pare se li procuri da sé, approvvigionandosi presso il negozio londinese Waitrose in cui spesso viene paparazzata dai fotografi.

Cosa mangia Kate Middleton a merenda

Uno dei segreti della sua bellezza è non saltare mai lo spuntino pomeridiano.

Da sempre fa merenda e negli ultimi tempi questa consiste in una bella tazza di latte di mandorla a cui aggiunge frutti di bosco. Per una ricarica pomeridiana di antiossidanti davvero top.

A volte sostituisce lo smoothie della colazione allo spuntino pomeridiano, consumando latte di mandorla con fragole, lamponi, mirtilli e ribes di mattina.

Cosa mangia Kate Middleton a cena

Per quanto riguarda la cena, Kate Middleton preferisce optare per i masterpiece della cucina inglese, quei piatti tradizionali perfetti per tutta la famiglia e che lei prepara assieme ai bambini.

Le zuppe sono il piatto forte, in particolare nelle stagioni fredde. Ma anche in primavera ed estate le vellutate e i passati di verdura non mancano mai all’appello, nella versione fredda tipo gazpacho.

Un cult per la cena di famiglia è poi il piatto preferito di William: il pollo arrosto. Anche Kate lo ama molto e si inserisce perfettamente nella sua alimentazione sana, equilibrata e anti-colesterolo.

Il piatto forte di Kate ai fornelli

Nonostante il piatto preferito di suo marito sia il pollo arrosto, ciò che Kate adora di più preparare è in realtà il curry.

Il piatto speziato tipico della cucina indiana ha un appeal su di lei davvero fortissimo e appena può non manca di mettersi ai fornelli per un concentrato di spezie orientali. Una vera e propria Spice Girl, insomma!

Le spezie impiegate per preparare il curry sono ottime per la salute, insaporendo le pietanze senza dovere eccedere con il sale (nemico numero uno). Inoltre un po' di piccante non guasta mai, riattivando la circolazione e provocando il tanto amato effetto di termogenesi: aumenta il calore corporeo e fa bruciare più calorie.

Il vizio che si concede di sera

Alla sera la Duchessa di Cambridge ama concedersi un bicchiere di vino bianco, secondo quanto riportato dal Daily Mail.

Un piccolo vizio che non sabota affatto la sua linea dal momento che l’alimentazione che segue è così sana ed equilibrata.

Sarebbe meglio consumare un bicchiere di rosso al giorno ma il sorriso smagliante di Kate potrebbe risentirne, quindi va più che bene il bianco.

La dieta Dukan che ha seguito in passato

Prima del matrimonio (e dopo la prima gravidanza), Kate Middleton si era sottoposta al regime dietetico di Pierre Dukan, medico francese a cui si deve la celebre (quanto criticata) dieta omonima.

Un’alimentazione che prevede quattro fasi, le prime due a base di sole proteine e poi proteine mixate a verdure per la perdita di peso mentre le due successive per il mantenimento.

In quanto dieta molto restrittiva, ha suscitato non poche polemiche fino a portare il suo ideatore alla radiazione dall’ordine dei medici nel 2012.

Schematizzando al massimo la dieta Dukan, la fase 1 prevede il consumo esclusivo di proteine pure (carne magra, pollo, pesce, uova, formaggi magri) con 60g di crusca di avena; la fase 2 permette di inserire piccole quantità di verdura da alternare a giornate a base di sole proteine; la fase 3 è quella in cui si aggiungono frutta, verdura e pane integrale (e un pasto di amido 2 volte a settimana) ma una volta a settimana bisogna consumare solo proteine pure.

La fase 4 dura (in teoria) per sempre ed è quella di mantenimento finale in cui si può tornare a mangiare normalmente a condizione che si consumino 60 g di crusca d’avena al giorno, ci si alimenti di sole proteine una volta a settimana e si usino le scale al posto dell’ascensore.