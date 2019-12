Ecco cosa fare a Roma nell'ultimo weekend dell'anno, tra mostre, eventi e concerti, e a Capodanno tra festeggiamenti in piazza, musica e comicità

Roma a Capodanno? Anche in questa fine dell'anno la Capitale è pronta a offrire mercatini, spettacoli e mostre.

La notte di San Silvestro il Circo Massimo ospita la “Festa di Roma 2020” con protagonisti Skin, Ascanio Celestini, Carmen Consoli e tanti altri artisti.

Per chi vuole festeggiare Capodanno all’insegna della comicità, Enrico Brignano sarà sul palco del Palazzo dello Sport accompagnato da musica e corpo di ballo.

Volete salutare questo 2019 all’insegna dello sport? Allora non perdetevi la “We Run Rome”, la corsa di 10 km (competitiva e non) nel centro città.

E poi in programma i concerti di Fiorella Mannoia e di Max Gazzè con Alex Britti all’Auditorium Parco della Musica; l’atmosfera natalizia del “Christmas Wonderland” al Prati Bus District; la nuova mostra “I LOVE LEGO” a Palazzo Bonaparte e molto altro.

Sotto, tutti i dettagli.

(Continua sotto la foto)

Fiorella Mannoia all’Auditorium Parco della Musica

Dopo il grande successo della prima parte del tour che ha emozionato oltre 60.000 spettatori, Fiorella Mannoia sabato 28 dicembre torna all'Auditorium Parco della Musica dove chiuderà il suo “Personale Tour”.

Un’occasione per ascoltare dal vivo non solo i brani tratti dall’ultimo progetto discografico, “Personale”, ma anche i suoi maggiori successi.

L'album è composto da 13 brani, 13 storie che raccontano consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull’umanità, sulla vita e sui sentimenti, in tutte le loro sfaccettature, e molto altro ancora.

A rafforzare il racconto delle canzoni, infatti, trovano spazio fotografie realizzate dall’artista in varie parti del mondo.

Biglietti a partire da 35 euro. www.auditorium.com.

Pista di ghiaccio all’Auditorium Parco della Musica

All'Auditorium Parco della Musica è tornata la pista di ghiaccio che, come da tradizione, permetterà a grandi e piccoli di pattinare a ritmo di musica durante tutte le feste di Natale.

Tanti gli eventi in programma fino alla chiusura della pista prevista per il 12 gennaio 2020, dagli spettacoli di Street Magic con i maghi provenienti dalla famosa manifestazione Supermagic alle esibizioni di Hockey sul ghiaccio.

Tutti i giorni dalle 10 alle 24. www.auditorium.com.

Christmas Wonderland al Prati Bus District

Continua il successo del “Christmas Wonderland” al Prati Bus District, l’ex deposito Vittoria dell’Atac riqualificato e trasformato per l’occasione in un grande villaggio natalizio.

Si tratta della prima edizione e non mancheranno attrazioni per grandi e piccoli tra cui il babbo natale più luminoso e grande d'Italia che, con i suoi 4 metri di altezza, dominerà l'intero villaggio.

Qui i bambini potranno lasciare anche le loro letterine e scattarsi delle foto.

E poi lo snow village, una jumping room interattiva e una stanza dove poter dipingere con pitture UV.

In programma poi un mercatino di Natale ispirato alle atmosfere magiche di Portobello Road a Londra dove trovare eccellenze gastronomiche e temporary shop.

Ci sarà anche una pista di pattinaggio indoor illuminata a festa.

Tutti i giorni dal 20 dicembre al 6 gennaio con orario continuato dalle 10 alle 24 in viale Angelico 52.

Biglietto d’ingresso 10 euro.

Gazzè, Britti, Katché e Boltro all’Auditorium Parco della Musica

Da un’idea nata come un tributo alle comuni radici blues, Alex Britti e Max Gazzè tornano in scena insieme il 26 e 27 dicembre nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica accompagnati dai musicisti Manu Katchè e Flavio Boltro.

I due concerti si preannunciano già come un successo tra Britti, chitarrista fenomenale, e Gazzè, bassista raffinato ed artista eclettico.

Biglietti a partire da 30 euro. www.auditorium.com.

Mostra I LOVE LEGO a Palazzo Bonaparte

A Natale a Roma arriva “I LOVE LEGO”, una mostra per tutte le età con spettacolari diorami, creazioni artistiche e laboratori creativi.

In un gioco di colori e prospettive, in grado di incantare tanto i bambini quanto gli adulti, arrivano dal 24 dicembre al 19 aprile 2020 a Palazzo Bonaparte – Spazio Generali Valore Cultura scenari minuziosamente riprodotti e ambienti realizzati in decine di metri quadrati con i mattoncini più famosi del mondo.

Biglietto intero 12 euro. www.mostrepalazzobonaparte.it.

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban in Concerto all’Auditorium Parco della Musica

Dopo gli storici eventi del "Gladiatore in concerto" al Colosseo e al Circo Massimo nel 2018, l’Orchestra Italiana del Cinema torna a Roma il 29 e 30 dicembre nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica per presentare “Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban in Concerto” (terzo capitolo della celebre saga di J.K. Rowling).

Una straordinaria formazione di oltre 120 musicisti tra orchestra e coro, eseguirà dal vivo la magica partitura di John Williams sotto la direzione dal maestro Timothy Henty, in perfetto sincrono con l’intero film proiettato in alta definizione con dialoghi in Italiano ed effetti speciali, su uno schermo di oltre 12 metri.

Biglietti a partire da 32 euro. www.auditorium.com.

We Run Rome

Anche quest’anno torna la “We Run Rome”, la 10 km competitiva che si correrà nel centro della capitale il 31 dicembre (inizio ore 14) con tanto di villaggio allestito alle Terme di Caracalla.

Giunto alla IX edizione, questo appuntamento podistico, organizzato da Atleticom, prevede due varianti anche per i meno allenati: una 10 e una 5 km non competitiva.

Iscrizioni (fino a esaurimento dei pettorali) su www.werunrome.com.

Enrico Brignano Speciale Capodanno

Enrico Brignano andrà in scena il 31 dicembre al Palazzo dello Sport dell’Eur per salutare l’arrivo dell’anno nuovo con un carico di risate e comicità.

L’attore, comico e cabarettista romano dedicherà una notte magica all’amico più caro e fidato, il suo pubblico, insieme a una band e a un corpo di ballo.

Biglietti a partire da 69 euro su www.ticketone.it.

Festa di Roma Capodanno 2020

Nella Capitale l’inizio del nuovo anno si festeggia in piazza al Circo Massimo dove si terrà “Festa di Roma 2020”.

Attesi sul palco oltre 1.000 artisti per una 24 ore di concerti e installazioni concepite per l'evento: alle 21.30 inizierà l’attore e scrittore Ascanio Celestini che racconterà delle favole inedite.

A seguire Carmel Consoli e, dopo la mezzanotte, sarà il momento di Skin, leader degli Skunk Anansie, in versione dj per intrattenere il pubblico con due ore di musica tecno e house.

Per tutte le info www.lafestadiroma.it.

Mostra Impressionisti segreti a Palazzo Bonaparte

Palazzo Bonaparte ospita la mostra “Impressionisti segreti” con oltre 50 opere di artisti tra cui Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin, Signac, Van Rysselberghe e Cross.

Tesori nascosti al più vasto pubblico, provenienti da collezioni private raramente accessibili e concessi eccezionalmente per questa mostra, saranno esposti proprio a Palazzo Bonaparte – anch’esso fino a oggi luogo privato – che apre per la prima volta le sue porte a veri capolavori del movimento artistico d’Oltralpe più famoso al mondo: l’Impressionismo.

Biglietto intero 15 euro.

Palazzo Bonaparte, piazza Venezia 5, www.palazzobonaparte.it.