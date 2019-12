Mercatini, concerti e mostre: ecco tutto quanto c'è in programma per decidere cosa fare a Roma in questo primo weekend di dicembre

Se dovete decidere cosa fare a Roma nel fine settimana, vi diamo una mano.

Questo weekend torna “Più libri più liberi”, la fiera nazionale della piccola e media editoria nella avveniristica Nuvola di Fuksas all’Eur.

Si celebra poi il “Maritozzo Day” con tante pasticcerie aderenti non solo a Roma, tutte unite da un nobile obiettivo: sostenere la Breast Unit dell’Ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina di Roma grazie a donazioni a partire da 1 euro.

Avvicinandoci alle festività, iniziano le prime iniziative dedicate come quella che si terrà nell’ex ospedale riqualificato Forlanini, che per tutto il fine settimana ospiterà la “Città del Natale”, e il Mercatino di Natale organizzato alla Città dell’Altra Economia: occasioni perfette per fare acquisti.

E poi il primo servizio di quality delivery italiano, CosaPorto, ha organizzato l’evento “Panettoni a regola d’Arte”, una due giorni presso la caffetteria bistrot del Chiostro del Bramante dove i panettoni romani incontrano l’arte.

Cercate un bel concerto? Vinicio Capossela sarà alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica domenica sera con il suo “Ballate per uomini e bestie”.

Più libri più liberi alla Nuvola

C’è tempo fino a domenica per partecipare a “Più libri più liberi”, la fiera nazionale della piccola e media editoria in corso a Roma dal 4 all’8 dicembre alla Nuvola progettata dall’archistar Massimiliano Fuksas.

Si tratta dell’unica kermesse al mondo dedicata esclusivamente all’editoria indipendente dove ogni anno circa 500 editori, provenienti da tutta Italia, presentano al pubblico le novità e il proprio catalogo.

Cinque giorni e oltre 600 eventi in cui incontrare gli autori, assistere a reading e performance musicali, ascoltare dibattiti sulle tematiche di settore.

In questa edizione 2019 il tema cardine è 'I confini dell’Europa' con ospiti d’eccezione come la 17enne attivista russa Olga Misik, che sfida il regime di Putin, e la sindaca di Danzica Aleksandra Dulkiewicz.

Per scoprire il programma nel dettaglio www.plpl.it.

Vinicio Capossela all’Auditorium Parco della Musica

Domenica Vinicio Capossela sarà all'Auditorium Parco della Musica per presentare il suo nuovo progetto discografico “Ballate per uomini e bestie”: un’opera di grande forza espressiva che guarda ai mali del nostro presente tra cui la violenza e il saccheggio della natura.

In un’epoca in cui il mondo occidentale sembra affrontare un nuovo medioevo inteso come sfiducia nella cultura e nel sapere e smarrimento del senso del sacro, Capossela sceglie di pubblicare un canzoniere che, evocando un medioevo fantastico fatto di bestie estinte, creature magiche, cavalieri erranti, fate e santi, mette in mostra le similitudini e il senso di attualità che lo legano profondamente alle cronache dell’oggi.

Biglietti a partire da 30 euro su Ticketone. www.auditorium.com.

Maritozzo Day

Sabato torna l’appuntamento con il “Maritozzo Day”, giunto alla terza edizione e organizzato da Tavole Romane, che celebra la morbida pagnottella ripiena di panna.

Quest’anno l’evento sostiene, a favore della Breast Unit dell’Ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina di Roma, l’acquisto di un casco anticaduta dei capelli da utilizzare durante la chemioterapia per la lotta del tumore al seno.

Grazie a una donazione minima da 1 euro in su, a fronte di ciascun maritozzo offerto dai locali aderenti fino ad esaurimento scorte, si potrà contribuire a questa importante causa.

Per scoprire tutti i caffè e bar romani aderenti a questa iniziativa benefica collegarsi a maritozzoday.tavoleromane.it.





Mercatino di Natale alla Città dell’Altra Economia

In un clima caldo e accogliente, tra luci colorate e melodie natalizie, la Città dell'Altra Economia a Testaccio è pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno vivere per due giorni la festa più attesa dell'anno e il suo mercatino dedicato.

Sabato e domenica, dalle ore 10 alle ore 18, artigiani e designer proporranno le loro opere e creazioni per rendere più originale il Natale tra decorazioni, centrotavola, presepi, oggettistica tipica e tantissime idee per regalare emozioni o più semplicemente ricordi e presenti.

Varia anche l'offerta gastronomica tra cesti natalizi, cioccolato, panettoni, torroni e tanta pasticceria tipica e non mancheranno per i più piccoli giochi, animazione e laboratori.

Indirizzo Largo Dino Frisullo, sabato domenica dalle ore 10 alle 18 a ingresso gratuito.

Panettoni a regola d’arte al Chiostro del Bramante

Sabato e domenica il delivery italiano Cosaporto offre, in collaborazione con il Chiostro del Bramante, una degustazione dei migliori panettoni artigianali romani: Antico Forno Roscioli, Bonci, Bompiani e De Bellis.

Chi visiterà la mostra ‘Francis Bacon, Lucian Freud e la Scuola di Londra’, ospitata nel museo in via della Pace fino a febbraio 2020, potrà assaggiare gratuitamente una selezione top dei panettoni di questi quattro indiscussi maestri della pasticceria e panificazione romana e acquistarli in anteprima o riceverli direttamente a casa tramite il servizio di quality delivery che Cosaporto riserva ai suoi clienti.

www.cosaporto.it.

La Città del Natale all’Ex Forlanini

Sabato e domenica il Forlanini, ex ospedale riqualificato, ospiterà la “Città del Natale”: l’occasione perfetta per fare acquisti in un’atmosfera elegante e di design tra luci soffuse, profumi di spezie e cori natalizi.

Tantissimi i prodotti realizzati da artigiani e designer: dagli addobbi per l’albero e la casa ai prodotti artigianali in lana, feltro, legno o vetro, candele, gioielli, t-shirt con possibilità di stampa e ricamo sul momento, borse in pelle e stoffa, bijoux in carta, plexiglass, macramè, fasce, mantelle, sciarpe e guanti in lana, tutù, kimoni, lampade, ghirlande.

Non mancheranno anche prodotti per il benessere, come oli essenziali, creme biologiche, profumi, saponi, tutto completamente realizzato a mano.

I più golosi potranno anche partecipare a degustazioni e celebrare i simboli dolciari per eccellenza del Natale.

Saranno presenti anche diversi stand di street food.

Indirizzo: Ex Forlanini - Piazza Forlanini 1; orario 11.30 – 21.30.

Mostra Canova – Eterna Bellezza a Palazzo Braschi

Palazzo Braschi ospita la mostra “Canova – Eterna Bellezza” con oltre 170 opere del celebre scultore veneto e di alcuni artisti a lui vicini.

L’esposizione racconta in 13 sezioni l’arte canoviana e il contesto che lo scultore trovò giungendo nell’Urbe nel 1779.

Attraverso ricercate soluzioni illuminotecniche, lungo il percorso della mostra è rievocata la calda atmosfera a lume di torcia con cui l’artista, a fine Settecento, mostrava le proprie opere agli ospiti, di notte, nell’atelier di via delle Colonnette.

A definire la trama del racconto, importanti prestiti provenienti, fra l’altro, dall’Ermitage di San Pietroburgo, i Musei Vaticani, la Gypsotheca e Museo Antonio Canova di Possagno, il Museo Civico di Bassano del Grappa, i Musei Capitolini, il Museo Correr di Venezia, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, le Accademie di Belle Arti di Bologna, di Carrara e di Ravenna, l'Accademia Nazionale di San Luca, il Musée des Augustins di Tolosa, i Musei di Strada Nuova-Palazzo Tursi di Genova, il Museo Civico di Asolo.

Biglietti a partire da 13 euro, www.museodiroma.it.

Frida Kahlo a Spazio Eventi Tirso

I più grandi fotografi del tempo che hanno immortalato Frida Kahlo, i suoi abiti, le sue lettere, i film che la vedono protagonista, la ricostruzione degli spazi in cui visse, come lo studio e la camera da letto, racchiusi in una mostra affascinante a Spazio Eventi Tirso in cui la realtà immersiva metterà tutti in contatto con lo straordinario mondo dell’artista messicana.

All’interno dell’esposizione “Il caos dentro” sarà possibile seguire dei percorsi tematici per immergersi completamente nel mondo di Frida Kahlo e accedere a focus dedicati alle singole opere.

Si tratta di una modalità nuova per approfondire la conoscenza dell’artista grazie a contenuti originali che spaziano dal suo rapporto con il corpo, alle relazioni con la politica, fino al valore di una pittura che va ben oltre la leggenda pop.

Oltre alle opere d’arte proposte in formato modlight (forma di retroilluminazione omogenea di pannelli), la collezione presenta anche centinaia di fotografie personali, ritratti d’autore, lettere, pagine di diario, abiti e gioielli ispirati all’artista per un viaggio a 360 gradi nell’universo di Frida.

Biglietto intero 13,50 euro; www.mostrafridakahlo.it.

Altan. Pimpa, Cipputi e altri pensatori al Maxxi

Altan è protagonista di una grande mostra al Maxxi fino al prossimo 12 gennaio.

Una ricognizione completa per raccontare, in un percorso articolato, tutto il suo lavoro tra disegni originali, poster, illustrazioni, quadri, schizzi, tavole, libri e filmati.

Quello di Altan è un mondo in cui il dubbio si rivela come l’unica grande certezza possibile, in cui i grandi miti della storia vengono ribaltati e l’umanità cerca di galleggiare nel disordinato mare della vita.

Ci salva una cagnolina che, forte della propria voglia di conoscenza, sorride di fronte alle meraviglie dell’universo.

I personaggi di Altan sono tutti liberi pensatori, così liberi da poter confessare a sé stessi e al mondo anche il proprio desiderio di autodistruzione. Ma il loro pensiero è sempre una rivelazione, è quello che stavamo per dire, che avevamo sulla punta della lingua.

Altan ce lo rivela con sorprendente lucidità. Come se fosse sempre un passo avanti a noi.

Ecco finalmente la mostra completa di un autore capace di muoversi agilmente tra disegni dedicati all’infanzia e fumetto d’avventura, tra romanzi illustrati e filmati di animazione, tra vignette e sceneggiature.

Per tutte le info www.maxxi.art.

Giudizio Universale all’Auditorium Conciliazione

Quando l’arte incontra lo spettacolo: “Il Giudizio Universale” all’Auditorium Conciliazione è un viaggio straordinario che permette allo spettatore di immergersi completamente nelle meraviglie della Cappella Sistina e di scoprirne la storia e i segreti al fine di vivere un’esperienza immersiva senza precedenti.

Realizzato con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, “Giudizio Universale. Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel” è il primo show di Artainment, un nuovo genere che mette in connessione il fascino e la bellezza delle più grandi opere d’arte con i codici emozionali e coinvolgenti dello spettacolo: proiezioni immersive a 270°, performer dal vivo, musiche originali di grande impatto e spettacolari effetti scenici.

Un impianto teatrale e tecnologico unico al mondo restituisce la potenza del capolavoro di Michelangelo in un racconto che lascia il pubblico senza fiato.

www.giudiziouniversale.com.