Mercatini, musica e mostre: ecco tutto quanto c'è in programma per decidere cosa fare a Roma in questo ultimo weekend di novembre

Se siete ancora indecisi su cosa fare nel fine settimana a Roma, vi diamo una mano.

Ultimo weekend per assistere ai concerti del “Roma Jazz Festival” all’Auditorium Parco della Musica e allo spettacolo in scena al teatro Vascello “Vincent Van Gogh - L’odore assordante del bianco” con protagonista Alessandro Preziosi.

Preferite darvi allo shopping? Sabato vi aspetta il Mercato Monti tra oggetti e vestiti vintage e domenica l’inaugurazione del primo store Primark a Roma.

Da non perdere poi il “Wave Market Fair” a PratiBus District che apre il periodo natalizio con oltre 120 brand in esposizione in 5mila mq di location industriale.

Per tutti gli appassionati di cinema, al Palazzo delle Esposizioni è in scena la mostra “La meccanica dei mostri. Da Carlo Rambaldi a Makinarium” con protagonista il maggior rappresentante della meccatronica negli effetti speciali.

Se cercate una kermesse gastronomica, arriva per la prima volta nella Capitale l’edizione della mostra mercato dedicata ai salumi rari di qualità made in Italy, “Salum’ È”.

Noi ve le raccontiamo: a voi tocca solo scegliere.

(Continua sotto la foto)

Roma Jazz Festival 2019

Domenica cala il sipario sulla kermesse musicale “Roma Jazz Festival” che ha visto andare in scena 23 concerti fra Auditorium Parco della Musica, Casa del Jazz, Monk e Alcazar con protagonisti grandi star come Archie Shepp, Abdullah Ibrahim, Dave Holland, Ralph Towner, Gary Bartz e Dayramir Gonzalez ma anche i più interessanti esponenti della nuova scena come Kokoroko, Moonlight Benjamin, Donny McCaslin, Maisha e Cory Wong.

L’edizione intitolata “No borders. Migration and integration” ha avuto l’obiettivo di indagare come oggi la musica jazz rifletta una spinta a combattere vecchie e nuove forme di esclusione.

In linea con il tema, l’artista Alfredo Pirri ha realizzato un’installazione visitabile fino a sabato: una struttura dal telaio in ferro e pannelli colorati di plexiglass che ha diviso in due la Cavea dell’Auditorium.

Per conoscere gli ultimi appuntamenti in programma: www.romajazzfestival.it.

Primark apre a Euroma 2

È attesa per domenica l’apertura del primo punto vendita a Roma della catena di abbigliamento low cost Primark.

Il marchio irlandese sarà ospitato nel centro commerciale Euroma 2 in viale dell’Oceano Pacifico.

Dall'abbigliamento ai prodotti beauty fino ai complementi per la casa, Primark offrirà prodotti alla moda a prezzi più che accessibili anche alla clientela romana dopo le prime aperture italiane vicino a Milano.

www.primark.com/it.

La meccanica dei mostri. Da Carlo Rambaldi a Makinarium al Palazzo delle Esposizioni

Al Palazzo delle Esposizioni è in scena la mostra “La meccanica dei mostri. Da Carlo Rambaldi a Makinarium” (fino al 6 gennaio).

Carlo Rambaldi (1925-2012) è l’uomo degli effetti speciali, colui che ne ha trasformato il ruolo stesso: da elementi di contesto a protagonisti dei film.

Le sue creature sono divenute un mondo riconosciuto e amato, molti film sono identificati con esse, E.T., King Kong, Alien sono solo alcuni.

Dopo aver lavorato con i maggiori registi italiani, da Pupi Avati a Dario Argento, nella metà degli anni ‘70 si trasferisce negli Stati Uniti dove collaborerà con Steven Spielberg, Ridley Scott, Oliver Stone e David Linch. Negli anni americani vincerà ben tre premi Oscar.

Con lui gli effetti speciali hanno finito di essere solo trucco scenico e sono diventati parte integrante della narrazione filmica.

La mostra racconta la storia di Rambaldi legata a quella del cinema mondiale. Sono stati ritrovati tutti i materiali, le annotazioni e le diverse versioni delle sue creature più note.

Per l’occasione saranno mostrati al pubblico i bozzetti che hanno portato alla versione definitiva di E.T., gli studi su King Kong e molto altro, come i progetti tecnici sulle movimentazioni dei diversi personaggi.

www.palazzoesposizioni.it.

Wave Market Fair – Fiera dell’artigianato e del design a PratiBus District

Sabato e domenica “Wave Market Fair” trasforma il PratiBus District in un'accogliente oasi natalizia per un appuntamento all’insegna della creatività e del Made in Italy.

L’artigianato e il design in tutte le sue forme saranno protagonisti in due giornate che celebrano l’arrivo delle feste, l’occasione giusta per comprare i primi regali di Natale.

Durante la manifestazione saranno presenti più di 120 brand e progetti innovativi da diverse regioni d’Italia riunite in un unico luogo per un solo weekend.

www.wave-market.com.

Alessandro Preziosi in scena al Teatro Vascello

Le austere e slavate pareti di una stanza del manicomio di Saint Paul.

Come può vivere un grande pittore in un luogo dove non c’è altro colore che il bianco?

È il 1889 e l’unico desiderio di Vincent Van Gogh è uscire da quelle mura, la sua prima speranza è riposta nell’inaspettata visita del fratello Theo che ha dovuto prendere quattro treni e persino un carretto per andarlo a trovare.

Attraverso l’imprevedibile metafora del temporaneo isolamento di Vincent Van Gogh in manicomio, interpretato da Alessandro Preziosi, lo spettacolo “Vincent Van Gogh - L’odore assordante del bianco” è una sorta di thriller psicologico attorno al tema della creatività artistica che lascia lo spettatore con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.

Per info e orari degli ultimi spettacoli in scena sabato e domenica: www.teatrovascello.it.

Salum'È a Palazzo Wegil



Per celebrare i salumi, un’eccellenza gastronomica italiana conosciuta in tutto il mondo, venerdì e sabato Roma ospiterà la prima edizione di “Salum’È”, la mostra mercato che promuove e valorizza i salumi rari italiani.

Un evento unico che punterà l’attenzione sull’arte norcina e sulle rarità produttive che punteggiano il territorio italiano da nord a sud.

Appassionati, operatori del settore e ristoratori potranno degustare e acquistare i salumi esposti raccontati direttamente dai produttori nelle sale di Palazzo Wegil a Trastevere.

Non solo degustazioni, nella due giorni di “Salum’È” ci sarà la possibilità di prendere parte ai seminari di approfondimento rivolti agli appassionati di norcineria e agli addetti al settore.

Biglietto di ingresso 5 euro; indirizzo Largo Ascianghi, 5.

La Luna sul Colosseo – Il sogno del gladiatore

Per una serata speciale, cosa c’è di meglio che la visita del Colosseo di notte?

Anche a fine novembre continuano gli appuntamenti con la “La Luna sul Colosseo – Il sogno del gladiatore”.

Un'atmosfera magica si diffonde per tutta la cavea dell'anfiteatro: la visita serale prevede la scoperta dei sotterranei, delle gallerie e delle arcate interne dello straordinario monumento che continua ad affascinare a distanza di secoli.

Biglietto intero 24 euro. Dalle 18 alle 22. www.coopculture.it.

Mercato Monti

Questo fine settimana avete voglia di dedicarvi allo shopping?

Fate un salto al Mercato Monti in via Leonina 46 dove, sabato dalle 10 alle 20, vi aspetteranno vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti.

Ingresso libero, www.mercatomonti.com.

Musei statali gratis

Domenica, come ogni prima del mese, i musei statali saranno gratuiti (tranne le mostre temporanee per le quali potrebbe rimanere in vigore la tariffa d’ingresso).

Ecco alcuni musei che aderiranno all’iniziativa: Colosseo e Foro Romano/Palatino, Domus Aurea, Galleria Borghese, Galleria Nazionale Arte Moderna, Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e molti altri.

Per maggiori info: www.beniculturali.it.

Inaugurazione Presepio Emozionale di Frate Indovino

Domenica, alle 16.30, inaugura il “Presepio Emozionale” di Frate Indovino nella basilica di San Marco Evangelista al Campidoglio (piazza di San Marco, 48, nel complesso di Palazzo Venezia).

Fino al 6 gennaio prossimo si potrà visitare il presepio di cartone in grandezza naturale più grande al mondo dove è anche possibile passeggiare dentro.

Il “Presepio Emozionale” occupa oltre 200 metri quadrati ed è la riproduzione di un tipico villaggio medievale dell’Appennino Umbro-Marchigiano: non solo, è stato stampato su materiali ecologici e di recupero con disegni di illustratori professionisti conosciuti a livello mondiale.

Un posto molto speciale dove i piccoli si sentono grandi e gli adulti tornano a essere bambini.

I Cappuccini Umbri, a quasi ottocento anni dal primo Presepio vivente di Greccio, voluto e realizzato da san Francesco, rinnovano dunque l’incanto di questa tradizione all’interno di una basilica caratterizzata da vicende storiche importanti e abbellita con opere d’arte uniche al mondo.

www.presepioemozionale.it.