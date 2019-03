Mercatini, eventi e concerti: ecco tutto quello che c'è da sapere per decidere cosa fare a Roma in questo ultimo weekend di marzo

Finalmente è arrivato il fine settimana e Roma è pronta a offrire manifestazioni gastronomiche, musica e spettacoli: ecco allora dieci idee per decidere cosa fare.

Torna l’appuntamento alle Officine Farneto con “Urban Bazar”: sabato e domenica vi aspetteranno abbigliamento, gioielli e oggettistica.



Per chi preferisce la musica, Carl Brave si esibirà in Sala Sinopoli all’Auditorium Parco della Musica (sabato e domenica).

Per chi cerca invece un momento di svago a teatro, da non perdere lo spettacolo di Christian De Sica all’Auditorium Parco della Musica.

E poi per tutto il fine settimana il “Festival dello Street Food”, domenica il “Vintage Market” al Largo Venue e la chiusura di “Casaidea” alla Fiera di Roma.

(Continua sotto la foto)

Urban Bazar alle Office Farneto

Torna puntuale con la primavera la quarta edizione di “Urban Bazar”, l’evento romano ospitato nell’ex fabbrica Officine Farneto, con più di 50 artigiani tra abbigliamento e oggettistica.

Porte aperte sabato (11 – 22) e domenica (10 – 20) per sbizzarrirsi tra creazioni uniche e artigianali.

Gioielli, pelletteria, abbigliamento, bikini e altro ancora in più di mille metri quadrati.

Per la prima volta anche uno spazio totalmente dedicato al mondo degli animali, non solo vestiti e accessori per i piccoli quadrupedi ma anche un’area pet esterna dove potranno giocare liberamente.

Officine Farneto, Via dei Monti della Farnesina 77.

Carl Brave all’Auditorium Parco della Musica

Carl Brave aveva annunciato con un post sui social il nuovo tour “Notti Brave a Teatro”, una vera e propria sfida per l’artista romano che è accompagnato nel suo viaggio da una band d’eccezione.

Sabato e domenica il rapper, che di recente ha duettato con Max Gazzè nel brano “Posso”, sarà in concerto in Sala Sinopoli all’Auditorium Parco della Musica.

Per saperne di più, www.auditorium.com.

Christian De Sica racconta Christian De Sica all’Auditorium Parco della Musica

Christian De Sica torna ai suoi due grandi amori: il teatro e il canto.

Lo spettacolo “Christian racconta Christian De Sica” debutterà all’Auditorium Parco della Musica sabato in Sala Santa Cecilia.

L’attore, regista e showman si esibirà con parole e canzoni, accompagnato da un’orchestra di cinquanta elementi, narrando gli incontri della sua vita e gli aneddoti della sua carriera in un dialogo con Pino Strabioli, attore e interprete, con lui sul palco nella inedita veste di cerimoniere dello show.

Attraverso monologhi irresistibili e storie commoventi, Christian De Sica ripercorrerà gli anni accanto al grande papà Vittorio, gli inizi della sua carriera e i racconti di quel cinema natalizio che ha accompagnato l’ultimo trentennio della storia italiana.

Biglietti a partire da 40 euro, per info www.auditorium.com.

Festival dello Street Food

Fino a domenica piazza di Villa Fiorelli ospiterà il “Festival dello Street Food”, manifestazione tutta dedicata al cibo da strada.

Non mancheranno specialità siciliane, pugliesi, abruzzesi e campane.

E poi piatti di mare, classici romani e sorprese internazionali.

Ingresso gratuito, www.ttsfood.it.

Vintage Market a Largo Venue

Domenica (dalle 11 alle 21) si apre ufficialmente la stagione primaverile del “Vintage Market” nei locali di Largo Venue con tantissime novità tra vintage, artigianato, design, illustrazioni, libri e stampe.

Per info www.vintagemarketroma.it.

Giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura

Per un tuffo nel Sol Levante visitate il giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura in via Gramsci 74 realizzato dall’architetto Ken Nakajima, responsabile anche del progetto dell'area giapponese dell'Orto Botanico di Roma.

Qui troverete tutti gli elementi essenziali e tradizionali del giardino di stile sen'en: laghetto, cascata, rocce, piccole isole, ponticello e lampada di pietra tôrô.

La veranda tsuridono, che si protrae sul laghetto, è uno dei migliori punti per godere la vista del giardino.

Immancabili i ciliegi che fioriscono in primavera e che per l’occasione richiamano folle di visitatori.

È prevista una visita guidata gratuita di 30 minuti: per prenotare (con largo anticipo) chiamare lo 06-94844655.

Giudizio Universale all’Auditorium Conciliazione

Quando l’arte incontra lo spettacolo: “Il Giudizio Universale” all’Auditorium Parco della Musica sarà un viaggio straordinario che permette allo spettatore di immergersi completamente nelle meraviglie della Cappella Sistina e di scoprirne la storia e i segreti al fine di vivere un’esperienza immersiva senza precedenti.

Realizzato con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, “Giudizio Universale. Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel” è il primo show di Artainment, un nuovo genere che mette in connessione il fascino e la bellezza delle più grandi opere d’arte con i codici emozionali e coinvolgenti dello spettacolo: proiezioni immersive a 270°, performer dal vivo, musiche originali di grande impatto e spettacolari effetti scenici.

Un impianto teatrale e tecnologico unico al mondo restituisce la potenza del capolavoro di Michelangelo in un racconto che lascia il pubblico senza fiato.

www.giudiziouniversale.com.

Casa Idea 2019 alla Fiera di Roma

Ultimo fine settimana per visitare, alla Fiera di Roma, “Casaidea 2019” e scoprire tutto il meglio del settore arredo e design.

Sabato e domenica gli orari di visita saranno dalle 10 alle 20 e il costo d’ingresso di 10 euro.

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati del settore in quanto si tratta della manifestazione più importante nel suo genere.

Per maggiori dettagli www.fieraroma.it.

Ingresso gratuito ai Musei Vaticani

Questa domenica, 31 marzo, i Musei Vaticani saranno aperti al pubblico gratuitamente fino alle 14 (ultimo orario disponibile per l’accesso le 12.30).

Non sarà però possibile effettuare la prenotazione.

Da non perdere assolutamente una visita alla Cappella Sistina.

Per maggiori info: mv.vatican.va.

Claudio Baglioni al Palalottomatica - rimandato

Erano previsti per stasera (venerdì 29 marzo ndr) e sabato i due concerti romani di Claudio Baglioni al Palalottomatica ma una laringo-faringite ha costretto il cantautore a posticipare le esibizioni al 2 e 3 aprile.

I biglietti acquistati avranno valore nelle nuove date.

Nonostante il piccolo problema di salute, prosegue con successo il suo “Al centro tour” che lo ha visto protagonista in giro per tutta Italia.

In ogni palazzetto in cui si è esibito, grazie al palco in posizione centrale, il pubblico disposto a 360 gradi ha potuto rivivere mezzo secolo di grande musica, attraverso una scaletta mozzafiato, con tutti i più grandi successi per la prima volta eseguiti in ordine cronologico.

Cinquant’anni vissuti in musica, 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Sono i numeri di una carriera unica e irripetibile.

Ultimi biglietti disponibili su www.ticketone.it.