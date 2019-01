Arte, eventi e iniziative enogastronomiche: ecco tutto quello che c'è da sapere per decidere cosa fare a Roma in questo ultimo weekend di gennaio

Finalmente è arrivato il fine settimana e la città è pronta a offrire tante iniziative come mercatini, mostre e festival: ecco allora dieci idee per decidere cosa fare.

Per tutti gli appassionati di vino, torna per tutto il weekend la manifestazione “Vignaioli Naturali a Roma” all’hotel Westin Excelsior tra degustazioni e assaggi.

Da non perdere lo spettacolo “Alice in Wonderland” al Teatro Brancaccio tra acrobazie, danze e arte circense.

Per chi invece preferisce la magia, al Teatro Olimpico c’è “Supermagic 2019 Alchime” con otto talenti internazionali in scena.

E poi, per rimanere in tema, da segnare in agenda l’appuntamento con la magia delle illusioni ottiche alla Galleria Micro Arti visive: un viaggio alla scoperta dei paradossi e degli “inganni ottici” dal trompe l’oeil alle interpretazioni dello spazio di Escher fino all’arte cinetica di Victor Varsarely e oltre.

Continuate a leggere sotto per saperne di più, non vi basterà un weekend per fare tutto.

(Continua sotto la foto)

Vignaioli naturali a Roma

Sabato e domenica torna lo storico appuntamento con “Vignaioli Naturali a Roma” al Westin Excelsior di Via Veneto.

Dal 2009 a oggi la manifestazione ha goduto di ben 880 presenze di produttori provenienti non solo da tutte le regioni italiane ma anche dalla Slovenia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e persino dalla Georgia.

Oggi, con la stessa passione, Vignaioli Naturali a Roma si ritrova ancora una volta a rinnovare questo meraviglioso incontro tra il vignaiolo e il consumatore in due imperdibili giornate dedicate all’assaggio di vini e all’ascolto di storie emozionanti.

Biglietti giornalieri 25 euro.

Per tutte le info www.vininaturaliaroma.it.

La magia delle illusioni alla Galleria Micro Arti Visive

Volete passare un sabato diverso, all’insegna dell’arte e del divertimento?

Alla Galleria Micro la psicologa ed esperta in comunicazione visiva Marcella Gherzi insegnerà a conoscere meglio il nostro cervello e sperimentare gli “inganni visivi” perché la fruizione dell’arte non è solo piacere estetico ma anche capacità di comprendere i suoi effetti su di noi, cioè la sua forza nel provocare emozioni, affascinare e sorprendere.

La lezione si svolgerà sabato, dalle 15 alle 19, incluso il coffee break e sarà un momento di condivisione informale e divertente tra i partecipanti.

Per le iscrizioni: idee@paolavalori.it.

Mercato in Festa di Eataly Roma

Da Eataly Roma c’è tempo fino a domenica per partecipare al “Mercato in Festa”, evento in occasione del 12° compleanno di Eataly, che prevede una serie di laboratori e attività per tutti i gusti.

Dalla birroteca alla pescheria, dalla panetteria ai salumi e formaggi, tanti gli appuntamenti in programma senza dimenticare il taglio della torta previsto venerdì pomeriggio nella piazzetta Illy.

Per tutte le info: www.eataly.net.

Alice in Wonderland al Teatro Brancaccio

Il Teatro Brancaccio, per tutto il weekend, ospiterà lo spettacolo “Alice in Wonderland” del Circus-Theatre Elysium, show unico al mondo dove un cast di trenta atleti acrobati e ballerini professionisti racconterà la fiaba di Alice nel paese delle meraviglie.

Si tratta di un progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza.

I personaggi ideati da Lewis Carroll (Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, lo Stregatto e la Regina di cuori) appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense ma sullo sfondo di impressionanti scene 3D. Biglietti a partire da 28 euro.

Festival Hippie al Circolo degli Illuminati

Sarà un’immersione totale nella cultura “alternativa” con oltre 200 artisti tra musicisti, artigiani, operatori olistici e artisti di strada: domenica torna il Festival Hippie al Circolo degli Illuminati per rivivere l'atmosfera bizzarra e colorata dell'epoca Hippie e celebrare i rivoluzionari anni '60.

Non mancheranno pezzi vintage, vinili, ceramiche, oggetti per la casa e da collezione, occhiali da sole, stampe, poster, curiosità di ogni genere.

Numerose anche le iniziative “relax”: dalle diverse tecniche del massaggio alle campane tibetane.

Domenica dalle 11.30 alle 21.30, Circolo degli Illuminati Via Libetta 1.

Supermagic al Teatro Olimpico

Fino al 3 febbraio i più grandi illusionisti e prestigiatori provenienti da tutto il mondo si esibiranno in un nuovo spettacolo ai confini della realtà al Teatro Olimpico: “Supermagic 2019 Alchime”.

Lo show di varietà magico più grande d’Europa vi porterà indietro nel tempo in un passato fatto di rituali alchemici, pietre filosofali e veggenti stregoni.

Vi aspetteranno otto talenti sullo stesso palco, sorprendenti apparizioni, levitazioni, carte, colombe, e giochi di prestigio mai visti prima in Italia per 2 ore di spettacolo indimenticabile.

Biglietti a partire da 29 euro.

Ingresso gratuito ai Musei Vaticani

I Musei Vaticani sono una di quelle tappe imperdibili a Roma: questa domenica, in quanto ultima del mese, saranno aperti al pubblico gratuitamente fino alle 14 (ultimo orario disponibile per l’accesso le 12.30).

Non sarà però possibile effettuare la prenotazione. Da non mancare assolutamente la Cappella Sistina.

Zerocalcare in mostra al Maxxi

Al Maxxi prosegue il successo della prima mostra personale dedicata al fenomeno del fumetto italiano Zerocalcare.

Da sempre legato alla scena underground, portavoce della generazione anni ‘90, cresciuta tra precariato e web, tra il G8 di Genova e le serie tv, Michele Rech, in arte Zerocalcare, è protagonista di una grande mostra realizzata in coproduzione con Minimondi Eventi.

Il progetto, organizzato intorno a tre nuclei tematici – Pop e Tribù, Resistenza e Politica, Non-Reportage – ripercorre tutti gli anni del suo lavoro tra poster, un’ampia selezione di illustrazioni, copertine di dischi, tavole originali dei suoi nove libri, magliette, loghi e un lavoro site specific disegnato dall’artista per l’occasione.

Biglietto intero 11,50 euro.

Giudizio Universale all’Auditorium Conciliazione

Quando l’arte incontra lo spettacolo: “Il Giudizio Universale” all’Auditorium Conciliazione è un viaggio straordinario che permette allo spettatore di immergersi completamente nelle meraviglie della Cappella Sistina e di scoprirne la storia e i segreti al fine di vivere un’esperienza immersiva senza precedenti.

Realizzato con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, “Giudizio Universale. Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel” è il primo show di Artainment, un nuovo genere che mette in connessione il fascino e la bellezza delle più grandi opere d’arte con i codici emozionali e coinvolgenti dello spettacolo: proiezioni immersive a 270°, performer dal vivo, musiche originali di grande impatto e spettacolari effetti scenici.

Un impianto teatrale e tecnologico unico al mondo restituisce la potenza del capolavoro di Michelangelo in un racconto che lascia il pubblico senza fiato.

www.giudiziouniversale.com.

Dream - L’Arte incontra i sogni al Chiostro del Bramante

Un tema che diventa viaggio, scoperta, conoscenza, emozione: il sogno.

I grandi protagonisti dell’arte contemporanea si rivelano attraverso opere intime e visionarie in un luogo straordinario: il Chiostro del Bramante.

Una mostra che parla di desideri, aspettative, fantasie, paure esorcizzate e che permette allo spettatore di dare forma ai propri sogni.

“Dream” è un percorso allegorico verso la parte più segreta dell’animo umano; attraverso l’idea di viaggio viene sviluppato il tema del sogno che costituisce il canale o “la strada reale”, secondo il pensiero di Sigmund Freud, per entrare in contatto con l’inconscio e la dimensione spirituale.

La mostra, curata da Danilo Eccher, affronta il sogno come elemento di riflessione, di scoperta, come espressione privata, come porta d’accesso allo spazio più profondo dell’animo.

A opere site-specific si alternano lavori ripensati per gli spazi del Chiostro del Bramante in una successione che diviene un unico grande racconto anche grazie al coinvolgimento diretto degli artisti.

Un percorso espositivo immaginato come un’esperienza che conduce il pubblico dalle zone più in ombra alla dimensione meditativa fino agli spazi celesti dell’anima.

www.chiostrodelbramante.it.