Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e spettacoli, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 22 e 23 febbraio

A voi dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel weekend tra mercatini, manifestazioni sportive ed enogastronomia.

Prosegue il successo della “Chocolate Experience” nel lounge bar dell’Hotel Eden dove si potranno gustare, per l’occasione, le specialità della cioccolateria artigianale “Said dal 1923” in una location d’eccezione.

Non mancano anche occasioni per andare a teatro: al Sistina va in scena lo spettacolo The Full Monty – Il musical con Paolo Conticini, Nicolas Vaporidis e altri grandi attori.

Domenica cala il sipario sulla mostra Bacon, Freud, La Scuola di Londra al Chiostro del Bramante e sul Mercato dei contadini da Eataly.

Vi piace il rugby o siete solo curiosi di assistere a una partita? Sabato pomeriggio l’Italia sfiderà la Scozia nell’ambito del prestigioso torneo Sei Nazioni.

Se cercate il divertimento, vi aspetta una grande festa di carnevale a Palazzo Brancaccio, rigorosamente in maschera: The Young Pope - Carnival Party.

Sotto la foto, tutti i dettagli che vi servono.

Chocolate Experience all’Hotel Eden

Se siete amanti della cioccolata non dovete perdervi la “Chocolate Experience” che potrete vivere nell’elegante lobby lounge bar dell’Hotel Eden, a due passi da Piazza di Spagna.

Il cinque stelle lusso della catena Dorchester ha avviato una speciale collaborazione con “Said dal 1923”, storica fabbrica di cioccolato artigianale a San Lorenzo.

Dal lunedì al sabato (fino a fine aprile) nel salotto de La Libreria, la cioccolata di “Said dal 1923” sarà declinata in tante varianti: cioccolata calda fondente e gianduia con topping e spezie come anice stellato, granella di pistacchi, zenzero, peperoncino o perline croccanti; uno speciale cappuccino ai tre cioccolati; una selezione di praline e tartufi; piccola pasticceria, biscotti e scorzette di zenzero, arance e limone ricoperte di cioccolato; fragole con cioccolato e champagne e il tipico dessert italiano, il tiramisù, rivisitato dall’executive chef di Hotel Eden Fabio Ciervo e preparato espresso.

The Young Pope: la festa di carnevale a Palazzo Brancaccio

Siete pronti a festeggiare il carnevale 2020 in un’antica residenza nobiliare nel cuore della città tra arazzi, stucchi, dipinti, candelabri e grandi specchi?

Sabato sera ci sarà una grande festa in maschera a Palazzo Brancaccio (Colle Oppio) che, per la prima volta, metterà a disposizione entrambi i piani.

Per partecipare a “The Young Pope - Carnival Party” è obbligatorio un dress code a tema religioso.

Roma fotografia 2020 Eros

Un mese e mezzo di mostre, incontri, workshop, laboratori didattici che coinvolgeranno la Capitale dal centro alla periferia: è “Roma fotografia 2020 Eros”, organizzato dall’associazione Roma Fotografia, che inaugura sabato a Palazzo Merulana (dalle ore 18.30, ingresso libero) con una mostra fotografica dedicata a Tina Modotti.

In occasione de “L’eros della rivoluzione” saranno esposte - fino all’8 marzo - trentotto opere dell’artista, attrice e attivista considerata tra le più grandi fotografe dell'inizio del XX secolo.

Obiettivo di questa proposta culturale è quello di indagare il rapporto tra la fotografia e il desiderio, la passione e la bellezza stimolando la ricerca sulle motivazioni e le spinte più profonde che animano i sogni e le azioni quotidiane volte alla realizzazione di essi. www.roma-fotografia.it.

Ingresso gratuito ai Musei Vaticani

Questa domenica, 23 febbraio, i Musei Vaticani saranno aperti al pubblico gratuitamente fino alle 14 (ultimo orario disponibile per l’accesso le 12.30).

Non sarà però possibile effettuare la prenotazione.

Da non perdere assolutamente una visita alla Cappella Sistina.

Per maggiori info: mv.vatican.va.

Notte Bianca alla Garbatella

Quest’anno lo storico quartiere della Garbatella festeggia 100 anni e per l’occasione il Municipio VIII ha organizzato una serie di eventi, inaugurati lo scorso martedì a piazza Brin con una cerimonia istituzionale.

Da non perdere la notte bianca: l’appuntamento è per sabato alle ore 20 con negozi aperti fino alle 23 tra arte, musica e animazione e mostre fotografiche fino alla mezzanotte.

Rugby Italia – Scozia allo Stadio Olimpico

Sabato allo Stadio Olimpico (ore 15.15) si giocherà la partita di rugby Italia - Scozia, occasione per assistere a uno sport che sta raccogliendo sempre più appassionati anche tra le donne.

La sfida si giocherà nell’ambito del torneo Sei Nazioni 2020.

Biglietti a partire da 35 euro su Ticketone.it.

Canapa Mundi – Fiera Internazionale della Canapa alla Fiera di Roma

Fino a domenica la Capitale ospiterà una delle più grandi manifestazioni del settore in Europa, “Canapa Mundi - Fiera Internazionale della Canapa”: punto di riferimento per gli specialisti e semplici curiosi.

Questa sesta edizione si terrà alla Fiera di Roma con uno spazio espositivo aumentato e un ricco calendario di eventi e appuntamenti, approfondimenti, spazio bimbi, area food, spettacoli, mostre e momenti culturali.

Sarà anche un’occasione unica per assaggiare variegate squisitezze a base di canapa e visitare un museo dedicato dove potrete ammirare gli oggetti che legano indissolubilmente la nostra storia a questa pianta.

Per info e biglietti canapamundi.com.

Mostra Bacon, Freud, La Scuola di Londra al Chiostro del Bramante

Ultimo fine settimana per assistere alla mostra dedicata a due giganti della pittura, Francis Bacon e Lucian Freud, per la prima volta in Italia.

Uno dei più affascinanti, ampi e significativi capitoli dell’arte contemporanea mondiale, la Scuola di Londra, sarà in mostra al Chiostro del Bramante fino a domenica.

Oltre a Bacon e Freud, sono presenti anche Michael Andrews, Frank Auerbach, Leon Kossoff e Paula Rego, tutti artisti che hanno segnato un’epoca, ispirato generazioni, utilizzato la pittura per raccontare la vita.

Il lavoro di sei artisti con opere dal 1945 al 2004 rivela, in maniera diretta e sconvolgente, la natura umana fatta di fragilità, energia, opposti, eccessi, evasioni, nessun filtro, verità.

Tanti i temi affrontati: gli anni della guerra e del dopoguerra, storie di immigrazione, tensioni, miserie e insieme, desiderio di cambiamento, ricerca e introspezione, ruolo della donna, dibattito culturale e riscatto sociale.

Biglietto intero 15 euro, www.chiostrodelbramante.it.

Mercato dei Contadini in Festa da Eataly

Domenica ultimo giorno per partecipare da Eataly al “Mercato dei Contadini in Festa”, un’occasione unica per rendere omaggio alle eccellenze agroalimentari del Lazio.

I sapori e i profumi della campagna laziale pervaderanno il negozio di Eataly dove sarà allestito un grande mercato contadino dove i visitatori potranno trovare tante specialità biologiche di piccoli produttori del territorio.

Non solo, nel corso della manifestazione si potrà prendere parte ai corsi e alle degustazioni tenute dai piccoli produttori laziali e saranno tante le proposte di street food che si potranno degustare nel corso delle due giornate dalle ore 10 alle 19. www.eataly.net.

The Full Monty – Il musical al Teatro Sistina

A vent’anni dal debutto del musical a Broadway, torna in Italia una riedizione a firma di Massimo Romeo Piparo di “The Full Monty” al Teatro Sistina.

Protagonisti d’eccellenza Paolo Conticini, Luca Ward, Gianni Fantoni, Jonis Bascir e Nicolas Vaporidis oltre a un’orchestra dal vivo che regalerà due ore di grande spettacolo e divertimento.

Lo show, che racconta le vicende di un gruppo di intraprendenti disoccupati, resterà in scena a Roma fino all’8 marzo prima di proseguire in tour nei principali teatri italiani.

Biglietti a partire da 36 euro.

Tutte le info e orari su www.ilsistina.it.