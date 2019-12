Mercatini, concerti e mostre: ecco tutto quello che c'è in programma per decidere cosa fare a Roma nel weekend prima di Natale

Se dovete decidere cosa fare a Roma nel fine settimana, vi diamo una mano.

Tutto pronto per la prima edizione del “Christmas Wonderland” al Prati Bus District: dal babbo natale più grande d'Italia allo snow village, ogni cosa sarà illuminata a festa e a tema natalizio. Sarà possibile anche mangiare e fare shopping in una Portobello Road fedelmente riprodotta.

Per dedicarsi agli ultimi regali, tra le varie opzioni, segnaliamo due mercatini: “Magico Natale ai Parioli” al SET - Spazio Eventi Tirso - e il Mercato Monti che offre una vastissima scelta tra bigiotteria, abbigliamento e oggettistica.

Cercate un bel concerto? Non perdetevi Antonello Venditti venerdì al Palazzo dello Sport con i suoi più grandi successi senza tempo.

E poi il direttore d’orchestra e compositore Ezio Bosso all’Auditorium Parco della Musica, sabato e domenica, con la sua interpretazioni delle due più celebri sinfonie di Beethoven.

Non mancano come sempre delle mostre interessanti come “Arte virtuale Van Gogh + Monet Experience” all’Ex Caserma Guido Reni e “Bacon, Freud, La Scuola di Londra” al Chiostro del Bramante.

Christmas Wonderland al Prati Bus District

Venerdì inaugura il “Christmas Wonderland” al Prati Bus District, l’ex deposito Vittoria dell’Atac riqualificato e trasformato per l’occasione in un grande villaggio natalizio.

Si tratta della prima edizione e non mancheranno attrazioni per grandi e piccoli tra cui il babbo natale più luminoso e grande d'Italia che, con i suoi 4 metri di altezza, dominerà l'intero villaggio.

Qui i bambini potranno lasciare anche le loro letterine e scattarsi delle foto.

E poi lo snow village, una jumping room interattiva e una stanza dove poter dipingere con pitture UV.

In programma poi un mercatino di Natale ispirato alle atmosfere magiche di Portobello Road a Londra dove trovare eccellenze gastronomiche e temporary shop.

Ci sarà anche una pista di pattinaggio indoor illuminata a festa.

Tutti i giorni dal 20 dicembre al 6 gennaio con orario continuato dalle 10 alle 24 in viale Angelico 52.

Biglietto d’ingresso 10 euro.

Pista di ghiaccio all’Auditorium Parco della Musica

All'Auditorium Parco della Musica è tornata la pista di ghiaccio che, come da tradizione, permetterà a grandi e piccoli di pattinare a ritmo di musica durante tutte le feste di Natale.

Tanti gli eventi in programma fino alla chiusura della pista prevista per il 12 gennaio 2020, dagli spettacoli di Street Magic con i maghi provenienti dalla famosa manifestazione Supermagic alle esibizioni di Hockey sul ghiaccio.

Tutti i giorni dalle 10 alle 24. www.auditorium.com.

Mercato Monti

Siete alla ricerca degli ultimi regali di Natale?

Al Mercato Monti, in via Leonina 46, potrete trovare quello che fa per voi tra vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti.

Sabato e domenica dalle 10 alle 20 a ingresso libero. www.mercatomonti.com.

Magico Natale ai Parioli

Sabato e domenica al SET - Spazio Eventi Tirso - va in scena la terza edizione di “Magico Natale ai Parioli” by Officine Creative Market.

Vi attenderà un mercatino natalizio per tutta la famiglia tra decorazioni artigianali, accessori, bijoux, gioielli, dolci natalizi, specialità gourmet, cosmetica, profumi e tanto altro.

Non mancherà anche un’area food e musica live.

Indirizzo via Tirso 14.

Orari dalle 9,30 alle 21,00: gran finale con panettone, musica ed estrazione dei premi della Magico Natale Lottery.

Indirizzo via Saverio Mercadante 22.

Antonello Venditti in concerto al Palazzo dello Sport

Dopo il grande successo di pubblico ottenuto in questi mesi con i suoi concerti-evento in tutta Italia, Antonello Venditti venerdì torna nella capitale sul palco del Palazzo dello Sport dell’Eur.

Il cantautore romano, accompagnato dalla sua band storica, regalerà al suo pubblico i brani di un album che ha segnato per sempre il corso della musica italiana, “Sotto il segno dei pesci”, oltre alle canzoni più amate del suo repertorio tra cui “Ci vorrebbe un amico”, “Roma Capoccia”, “Notte prima degli esami”, “Amici mai”.

Biglietti a partire da 30 euro su www.ticketone.it.

Ezio Bosso in concerto all’Auditorium Parco della Musica

Sabato e domenica, alle ore 20.30, la sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica ospiterà i due concerti natalizi del direttore d’orchestra, compositore e pianista Ezio Bosso.

Figura singolare nel panorama musicale odierno, l’artista torinese si esibirà con due delle più belle e coinvolgenti Sinfonie di Beethoven, la Quinta e la Settima.

Biglietti a partire da 19 euro. www.santacecilia.it.

Ō Tempo di festival al Museo Nazionale Romano

Al Museo Nazionale Romano è tempo di design, danza, musica, teatro, cinema e fotografia.

Ogni settimana fino al 24 giugno 2020, tra Palazzo Altemps, le Terme di Diocleziano e il Planetario, si succederanno spettacoli, incontri e performance sotto la direzione artistica di Cristiano Leone.

Con “Tempo di” un centinaio tra musicisti, designer, attori, ballerini, coreografi, registi e artisti internazionali presenteranno lavori appositamente concepiti per questi spazi, per promuovere il dialogo tra patrimonio storico e creazione contemporanea.

Professionisti del design s’interrogheranno poi sul ruolo di Roma come futuro polo del design “storico” e renderanno partecipe il pubblico della progettazione di oggetti e di forme pensate per suscitare e restituire emozioni.

Programma su www.museonazionaleromano.beniculturali.it.

La Luna sul Colosseo – Il sogno del gladiatore

Per una serata speciale, cosa c’è di meglio che la visita del Colosseo di notte?

Anche sotto Natale continuano gli appuntamenti con la “La Luna sul Colosseo – Il sogno del gladiatore”.

Un'atmosfera magica si diffonde per tutta la cavea dell'anfiteatro: la visita serale prevede la scoperta dei sotterranei, delle gallerie e delle arcate interne dello straordinario monumento che continua ad affascinare a distanza di secoli.

Biglietto intero 24 euro.

Info orari su www.coopculture.it.

Arte virtuale Van Gogh + Monet Experience all’Ex Caserma Guido Reni

L’ex Caserma Guido Reni ospita la mostra “Arte virtuale Van Gogh + Monet Experience” fino al prossimo 6 gennaio.

Sarà un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta di Van Gogh e Monet: grazie alla tecnologia VR il visitatore sarà immerso a 360 gradi nei paesaggi, nei colori, nelle atmosfere, ai tempi di Arles e Giverny, come se stesse vivendo all’interno del quadro.

L’esperienza, per la prima volta a Roma, è totalizzante: il visitatore viene preso per mano e guidato in un percorso culturale tra reale e virtuale alla ricerca di emozioni nuove e delicate, aprendo la mente verso sensazioni mai provate prima: colori, impressioni, sentimenti.

Per tutte le info e orari www.videocitta.com.

Mostra Bacon, Freud, La Scuola di Londra al Chiostro del Bramante

Due giganti della pittura, Francis Bacon e Lucian Freud, per la prima volta insieme in una mostra in Italia.

Uno dei più affascinanti, ampi e significativi capitoli dell’arte contemporanea mondiale, la Scuola di Londra, è in mostra al Chiostro del Bramante fino al 23 febbraio 2020.

Oltre a Bacon e Freud, saranno presenti anche Michael Andrews, Frank Auerbach, Leon Kossoff e Paula Rego, tutti artisti che hanno segnato un’epoca, ispirato generazioni, utilizzato la pittura per raccontare la vita.

Il lavoro di sei artisti con opere dal 1945 al 2004 rivela, in maniera diretta e sconvolgente, la natura umana fatta di fragilità, energia, opposti, eccessi, evasioni, nessun filtro, verità.

Tanti i temi affrontati: gli anni della guerra e del dopoguerra, storie di immigrazione, tensioni, miserie e insieme, desiderio di cambiamento, ricerca e introspezione, ruolo della donna, dibattito culturale e riscatto sociale.

Biglietto intero 15 euro, www.chiostrodelbramante.it.