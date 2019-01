Mostre, eventi sportivi e spettacoli: ecco tutto quello che c'è da sapere per decidere cosa fare a Roma questo weekend

Finalmente è arrivato il fine settimana e Roma è pronta a offrire arte, show e musica: ecco allora dieci idee per decidere cosa fare.

Torna l’appuntamento con la “Corsa di Miguel”: due splendidi percorsi (uno competitivo e l’altro adatto a tutti) fra i ponti e le sponde del Tevere per arrivare fino allo Stadio Olimpico!

Sabato all’Auditorium Parco della Musica, nell’ambito del Festival di danza spagnola e flamenco, ci sarà lo spettacolo di Jesus Carmona, talento internazionale in tournee in tutto il mondo.



Per chi ama la Roma antica, è particolarmente interessante l’esposizione multimediale l’"Ara com’era” in cui storia e tecnologia si incontrano tra personaggi, gesti, divinità in 3d per illustrare le origini di Roma e della famiglia di Augusto.

Siete fan dei “The Giornalisti”? Allora non perdetevi l’appuntamento con Tommaso Paradiso venerdì all’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini.

La corsa di Miguel

Domenica si terrà la 18^ edizione della “Corsa di Miguel”, la 10 chilometri dedicata a Miguel Benancio Sanchez, podista e poeta vittima del regime militare argentino nel 1978.

La partenza della gara sarà alla Farnesina alle 9.30 con arrivo allo Stadio Olimpico.

In programma anche la “Strantirazzismo”, la 4 km non competitiva aperta a tutti con partenza alle 10.45 dal Ponte della Musica e arrivo sempre allo Stadio Olimpico.

Per tutte le info: www.lacorsadimiguel.it.

Tutta colpa di Paradiso all’Officina Delle Arti

Venerdì alle 21 l’Officina Pasolini, l'hub culturale della Regione Lazio, avrà come ospite Tommaso Paradiso.

Insieme al giornalista Ernesto Assante, Peppe Lo Monaco di Radio Sonica e Tosca saranno ripercorse le origini e i cambiamenti di questo genere musicale e del frontman dei Thegiornalisti, a partire dagli esordi fino ad arrivare alla sua attuale esperienza di autore per alcuni dei più importanti artisti del panorama musicale italiano.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Teatro Eduardo De Filippo – Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, viale Antonino di San Giuliano, angolo via Mario Toscano (zona Ponte Milvio).

L’Ara com’era

Dopo il grande successo dei primi mesi di programmazione, “L’Ara Com’Era”, il primo intervento sistematico di valorizzazione in realtà aumentata e virtuale di uno dei più importanti capolavori dell’arte romana, diventa ancora più coinvolgente.

Cittadini e turisti hanno ora l’occasione di assistere all’innovativo racconto sull’Ara Pacis e sulle origini di Roma ulteriormente potenziato grazie due nuovi punti d’interesse in Realtà Virtuale che, combinando riprese cinematografiche dal vivo, ricostruzioni in 3D e computer grafica, consentono una completa immersione nell'antico Campo Marzio settentrionale dove può assistere alla prima ricostruzione in realtà virtuale di un sacrificio romano.

I visitatori vengono catapultati indietro nel passato per riviverlo da una posizione privilegiata. Biglietto intero 12 euro.

Escape Room

Intrappolati in una stanza piena di enigmi e oggetti segreti dove in un’ora di tempo dovrete cercare la soluzione per risolvere il mistero ed uscirne.

Accettate la sfida? Per una serata tra amici “Game Over” a Trastevere vi propone queste ambientazioni: “Mission Impossible”, “Jack Lo Squartatore”, “L’Enigmista”, “La Fabbrica di Cioccolato”, “Il tempio proibito di Montezuma” e “La tomba di Tutankhamon”.

Per tutte le info www.escapegameover.it.

Ballet Flamenco – Jesus Carmona all’Auditorium Parco della Musica

Jesús Carmona, uno dei maggiori esponenti dell’attuale scena flamenca, sarà in scena sabato all’Auditorium Parco della Musica nell'ambito del Festival di Danza Spagnola e Flamenco “Ímpetu’s”.

Lo spettacolo è una sorta di manifesto dell’arte del ballerino e coreografo catalano, una sintesi delle opere che lo hanno visto crescere come artista, espressione della forza e dell’energia sprigionate dalla sua arte.

In “Ímpetu’s”, grazie all’aiuto di un quintetto di strumentisti, Jesús Carmona si propone di stregare lo spettatore fin dal primo accordo musicale con le sue coreografie e la sua danza.

Biglietto intero 25 euro.

Low Form - Immaginari e visioni nell’era dell’intelligenza artificiale al Maxxi

Un viaggio nell’immaginario tecnologico e surreale degli artisti di oggi tra sogni generati da computer, algoritmi creativi e avatar che si interrogano sul senso dell’esistenza.

“Low Form - Immaginari e visioni nell’era dell’intelligenza artificiale” non è solo una mostra ma un laboratorio di studio e confronto su temi e questioni legati al nostro rapporto con la tecnologia e gli incredibili scenari aperti dalla sua evoluzione.

In un’epoca in cui le tecnologie evolvono sempre più rapidamente e ci si interroga su quanto possa spingersi oltre il rapporto fra uomo e macchina, la mostra mette in campo le visioni di 16 artisti internazionali che mostrano un presente e un futuro la cui rappresentazione è figlia dell’inconscio tecnologico e di un immaginario dilatato, in cui si mescolano riferimenti analogici tradizionali e la conoscenza digitale iperconnessa dei nostri giorni.

Pollock e la Scuola di New York in mostra al Museo del Vittoriano

L’Ala Brasini del Vittoriano accoglie uno dei nuclei più preziosi della collezione del Whitney Museum di New York: Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, Franz Kline e molti altri rappresentati della Scuola di New York con tutta l’energia e quel carattere di rottura che fece di loro eterni e indimenticabili “Irascibili”.

Anticonformismo, introspezione psicologica e sperimentazione sono le tre linee guida che accompagnano lo spettatore della mostra Pollock e la Scuola di New York.

Attraverso circa 50 capolavori, – tra cui il celebre Number 27, la grande tela di Pollock lunga oltre 3m resa iconica dal magistrale equilibrio fra le pennellate di nero e la fusione dei colori più chiari – colori vividi, armonia delle forme, soggetti e rappresentazioni astratte immergono gli osservatori in un contesto artistico magnifico: l’espressionismo astratto.

Biglietto intero 15 euro.

Cupcakes weekend da Bakery House



Sabato e domenica Bakery House celebra il dolce americano per eccellenza: i Cupcakes.

Solo durante questo weekend sarà possibile trovare in tutti gli store di Roma (Eur, Ponte Milvio e Corso Trieste) otto cupcakes speciali dolci e salati.

Gli amanti potranno degustare: Bacon e Sciroppo d’acero, Apple Cinnamon, Strawberry Brown Sugar, Choco Pecan Caramel.

Se invece si preferisce la versione salata, si può optare per i seguenti special cupcakes: prosciutto cotto, salmone ed erba cipollina, pomodori secchi e parmigiano, Bbq & Pulled Pork.





Mercato Monti

Sabato e domenica al Mercato Monti (via Leonina 46) vi aspettano vestiti, borse, oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti, gioielli e home decor.

Ingresso libero; orario 10-20.

Impressionisti Francesi - da Monet a Cézanne al Palazzo degli Esami

Continua il successo dell’attesa esposizione multimediale internazionale “Impressionisti francesi - Monet to Cézanne” che rende omaggio a quegli artisti che hanno cambiato la storia dell'arte grazie al loro nuovo approccio verso la natura circostante e il loro modo di rappresentare l'immediatezza attraverso un uso incredibile di luce e ombra.

Il percorso espositivo appositamente studiato per il Palazzo degli Esami vi porterà indietro nell'Ottocento parigino, dove un centro bohémien di creatività e innovazione è destinato a cambiare per sempre il volto dell'arte europea.

Circondati da un ambiente ricco e dinamico di luci, colori e suoni, gli impressionisti francesi tornano in vita.

I dipinti mozzafiato sono proiettati su una scala enorme con dettagli vividi per riportare, più grandi della vita, le audaci pennellate di Monet, Pissarro, Renoir, Cézanne e altro ancora.

Visitare la mostra vi porterà negli ambienti multischermo più eccitanti del mondo. Enormi immagini cristalline, così reali da toccarle, illuminano una vasta gamma di schermi e superfici appositamente adattati allo spazio espositivo.

www.impressionistiroma.it.