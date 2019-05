Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e concerti, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 18 e 19 maggio

Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra musica, eventi enogastronomici e visite culturali.

L’Auditorium Parco della Musica ospiterà i concerti di Simone Cristicchi (domenica) e Briga (venerdì). Al Palalottomatica, invece, domenica ci sarà il concerto di Giorgia.

Anche questo fine settimana torna l’appuntamento con “Ville di Roma” a Porte Aperte per scoprire tante curiosità e aneddoti di luoghi solitamente chiusi al pubblico.

Torna anche la “Race for The Cure”, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.

Per i goduriosi, non perdetevi l’appuntamento con la “Settimana della Pizza e dei Pizzaioli” da Eataly. E poi gli appuntamenti con le Dimore Storiche di Roma che aprono i cortili al pubblico a ingresso gratuito.

Sotto, tutti i dettagli.

(Continua sotto la foto)

Notte dei Musei 2019

Sabato torna la “Notte dei Musei 2019” giunta quest’anno alla undicesima edizione.

I Musei Civici resteranno aperti, in via straordinaria, fino alle 2 di notte (a partire dalle 20).

I visitatori potranno così ammirare gli spazi museali con le collezioni permanenti e le mostre temporanee ospitate e assistere a un ricco programma di concerti e spettacoli dal vivo, pagando un biglietto d'ingresso simbolico pari solo a 1 euro.

Per tutti i dettagli e il programma completo: www.museiincomuneroma.it.

Giorgia in concerto al Palalottomatica

Domenica sera Giorgia sarà in concerto al Palalottomatica con l’album “Pop Heart” tra grandi successi nazionali e internazionali.

La cantautrice, musicista e produttrice romana proseguirà poi il suo tour a Mantova, Milano e Napoli.

Biglietti a partire da 51 euro su www.ticketone.it.

World Press Photo 2019 al Palazzo delle Esposizioni

Dal 1955 il Premio World Press Photo è uno dei più importanti riconoscimenti nell’ambito del fotogiornalismo e premia ogni anno diversi fotografi professionisti per i loro migliori scatti.

La mostra del World Press Photo 2019 si terrà a Roma, in prima assoluta italiana, al Palazzo delle Esposizioni fino al prossimo 26 maggio.

John Moore è il vincitore della foto dell’anno dell’edizione 2019 del World Press Photo con lo scatto Crying Girl on the Border che mostra la piccola Yanela Sánchez, originaria dell’Honduras, che si dispera mentre lei e la madre Sandra Sánchez vengono arrestate da agenti della polizia di frontiera statunitense a McAllen, in Texas, il 12 giugno 2018.

Biglietto intero 10 euro. www.worldpressphotoroma.it.

Simone Cristicchi all’Auditorium Parco della Musica

Domenica sera la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ospiterà il concerto di Simone Cristicchi con il nuovo album “Abbi cura di me”, stesso nome del brano proposto all’ultimo Festival di Sanremo.

Sarà l’occasione per assistere a un live di Cristicchi, artista a tutto tondo: musicista, compositore, autore, attore oltre che Direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo, con un grande talento per le arti grafiche.

Biglietti a partire da 29 euro su www.ticketone.it.

Settimana della Pizza e dei Pizzaioli da Eataly

La pizza è un’icona del mangiare italiano, per questo Eataly le ha dedicato molta attenzione e ha da poco lanciato in tutte le 10 pizzerie del gruppo la nuova ricetta della Pizza Eataly.

Per celebrare questa importante novità, ecco la “Settimana della Pizza e dei Pizzaioli” fino a domenica.

L’evento vedrà coinvolti i grandi esponenti del mondo della pizza italiana, incontri, degustazioni e approfondimenti per valorizzare uno dei simboli più apprezzati della cucina made in Italy nel mondo.

Versioni classiche e speciali, pizze tonde e alla pala, tutte realizzate con prodotti di alta qualità da celebri pizzaioli provenienti da tutto lo Stivale delizieranno gli appassionati che prenderanno parte alla manifestazione presso lo store di Roma.

Per tutti i dettagli www.eataly.net.

Race for the cure 2019

Questo fine settimana torna la “Race for the Cure”, l’evento simbolo della Susan G. Komen Italia, organizzazione senza scopo di lucro basata sul volontariato che opera dal 2000 nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale.

La manifestazione prevede tre giorni di iniziative dedicate a salute, sport, benessere e solidarietà e culminerà la domenica con la tradizionale corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km.

Il villaggio sarà allestito al Circo Massimo dove ci sono anche partenza e arrivo.

Non mancheranno consulti medici ed eventuali prestazioni specialistiche gratuite per la diagnosi precoce dei tumori del seno e delle principali patologie femminili, stage di apprendimento di discipline sportive, esibizioni di fitness, attività di relax e benessere e laboratori pratici e teorici di sana alimentazione.

Per tutte le info www.raceroma.it.

Cortili aperti 2019

Sabato e domenica apriranno al pubblico 26 cortili delle più significative dimore storiche private romane, tra cui i palazzi Del Drago, Gomez Silj, Grazioli, Odescalchi, Pamphilj, Scuderie Ruspoli, Taverna.

Non mancheranno esposizioni artigiane e si svolgeranno eventi culturali come mostre e concerti.

I visitatori potranno esplorare l’interno dei cortili abitualmente chiusi al pubblico, dove i giovani studenti delle facoltà romane di architettura e storia dell’arte li accoglieranno per illustrare la bellezza delle architetture e le opere artistiche che vi si trovano.

Le gallerie d’arte presenti nei cortili resteranno aperte il sabato durante la manifestazione, rendendo possibile visitare mostre di artisti contemporanei: Galleria del Cortile a palazzo Boncompagni Cerasi, Edieuropa a palazzo Cenci, Lorcan O’Neill a palazzo Pasolini, Fondazione Memmo - Scuderie di palazzo Ruspoli.

Per tutte le info: www.adsi.it.

Spring Beer Festival alla Città dell’Altra Economia

Dopo il successo delle passate edizioni torna a Roma, fino a domenica, lo “Spring Beer Festival”, il grande evento a ingresso gratuito dedicato alle birre artigianali italiane e straniere.

La Città dell'Altra Economia, nel quartiere Testaccio, ospiterà l’evento organizzato dall’Associazione Culturale Grain, da Maulbeere Birreria e da Arrosticini Tornese in partnership con UDB, Unione Degustatori Birre che coordinerà una serie di esperienze e di approfondimenti a tema.

Grande novità dell’edizione 2019 sarà il focus dedicato ai birrifici agricoli, quelle realtà brassicole che producono in proprio almeno il 50% delle materie prime usate per le proprie birre: una sensibilità speciale nei confronti di chi ha scelto di valorizzare la propria filiera corta locale nelle birre che produce.

Per info www.springbeerfestivalroma.it.

Ville di Roma a porte aperte

Anche questo weekend torna la manifestazione “Ville di Roma a Porte Aperte” con l’apertura straordinaria e visite guidate di ville romane, molte delle quali private e chiuse al pubblico.

Sabato alle 10 è il turno dei Giardini Colonna al Quirinale. Tra statue antiche, vasi di agrumi, sarcofagi romani e una splendida vista su Roma, verrà ripercorsa la storia del giardino e della Famiglia Colonna. Non mancherà uno sguardo alla splendida Galleria, tra mobilio, affreschi e dipinti.

Nel pomeriggio, alle 16.30, toccherà al Villino delle Fate e i villini del Quartiere Coppedè. Si andrà alla scoperta di piccoli e grandi gioielli dell'architettura residenziale tra cui i villini nell'area di piazza Mincio, il più famoso dei quali, il Villino delle Fate, è decorato da raffinate pitture a carattere storico.

Domenica, ore 10, sarà il momento del Casino Massimo Lancellotti che venne realizzato a partire dal 1605 da Vincenzo Giustiniani.

Alle 16.30 si prosegue con La Città Giardino Aniene Monte Sacro: una passeggiata alla scoperta di un lembo di città creata a partire dagli Anni Venti del Novecento sul modello delle Città Giardino Inglesi.

Per info e prenotazioni www.turismoculturale.org.

Briga in concerto all’Auditorium Parco della Musica

Venerdì, alle 21, Briga sarà in concerto all’Auditorium Parco della Musica per presentare gli inediti del suo nuovo album “Il rumore dei sogni”.

Per l’artista romano sarà anche l’occasione per festeggiare novi anni di carriera: il suo primo album, “Anamnesi", risale al 2010.

Il nuovo disco del 30enne si compone di 24 brani tra cui tre pezzi inediti: "Sesso", "Influencer" e "Un po' come la vita" presentata all’ultimo Sanremo insieme a Patty Pravo.

Biglietti a partire da 25 euro su www.ticketone.it.