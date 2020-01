Mercatini, musica e mostre: ecco tutto quanto c'è in programma per decidere cosa fare a Roma in questo weekend di metà gennaio

Se siete ancora indecisi su cosa fare nel fine settimana, vi diamo una mano.

Il 2020 prende il via con una nuova edizione del “Cacio e Pepe Festival” in programma da venerdì a domenica da Eataly tra gare di cucina, corsi e musica dal vivo.

Al Teatro Sistina andrà in scena il trasformismo di Arturo Brachetti con il suo spettacolo “Solo”, un varietà surrealista e funambolico con oltre 60 personaggi ideati appositamente per questo show.

Sabato e domenica largo allo shopping con il mercato dell’antiquariato e dell’artigianato che, in via eccezionale, da Ponte Milvio si trasferirà nel quartiere Coppedè.

Per i più sportivi, domenica torna l’appuntamento con la Corsa di Miguel che prevede anche distanze non competitive con partenza dal Ponte della Musica.

Se cercate un concerto, domenica Niccolò Fabi si esibirà alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica.

Proseguono con grande successo le mostre “Canova – Eterna Bellezza” a Palazzo Braschi, “I Love Lego” a Palazzo Bonaparte; tra le novità invece “Riscatti di Città” a Palazzo Merulana che offre una panoramica sullo scenario urbanistico e architettonico della Capitale.

E per tutta la famiglia, il Palazzo dello Sport ospita lo spettacolo Disney “Frozen – Il Regno di Ghiaccio”.

Ecco i dettagli.

(Continua sotto la foto)

Cacio e Pepe Festival da Eataly

Da venerdì a domenica Eataly ospiterà una nuova edizione del “Cacio e Pepe Festival”, evento dedicato a uno dei piatti simbolo della cucina romana.

Per apprezzare questa ricetta apparentemente semplice si potranno degustare tante proposte gastronomiche, sorseggiare una birra e partecipare alle attività in programma.

Il palinsesto musicale sarà realizzato, per la prima volta, in partnership tra Eataly Roma e ‘Na cosetta, il famoso bistrot con sede al Pigneto che da sempre unisce la cultura del cibo con quella della musica da vivo.

Protagoniste del primo Festival Cacio Pepe dell’anno 2020 saranno le proposte create dai ristoratori e artigiani romani: Felice a Testaccio realizzerà i Tonnarelli Cacio e Pepe, il Pastificio Secondi farà i Ravioli ripieni di cacio e pepe con guanciale croccante, l’Osteria Fratelli Mori preparerà gli Gnocchetti cacio e pepe con fiori di zucca e l’Osteria Verbano cucinerà la Fettuccina cacio, pepe e baccalà.

Per conoscere il programma nel dettaglio www.eataly.net.

Niccolò Fabi all’Auditorium Parco della Musica

Dopo il suo ritorno live nei teatri italiani lo scorso dicembre, domenica (ore 21) Niccolò Fabi sarà in concerto nella sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica.

Solo qualche anno fa il cantautore romano ha festeggiato i vent’anni di carriera pubblicando “Diventi Inventi 1997-2017”.

Biglietti a partire da 23 euro. www.auditorium.com.

Mostra Riscatti di Città a Palazzo Merulana

Palazzo Merulana ospita la più grande riflessione sulla rigenerazione urbana mai fatta a Roma.

La mostra “Riscatti di Città” offre una panoramica sullo scenario urbanistico e architettonico della Capitale per mezzo di un approccio multidisciplinare: fotografia, grafica, video e progetti architettonici.

L’obiettivo è quello di stimolare la discussione e il confronto sul tema della rigenerazione urbana tra le criticità che risiedono sul territorio e il voler rendere visibili e sistemiche le opportunità create dagli interventi di rigenerazione.

L’intera iniziativa, da una parte, mappa e fotografa edifici in disuso, architetture che hanno perso la loro funzione originaria, vuoti urbani che impoveriscono la città e cinema dismessi.

Dall’altra esalta i processi virtuosi di rigenerazione, attuati tramite progetti di architettura di respiro internazionale, riattivazioni temporanee volte a rilanciare il valore immobiliare, iniziative di arte sociale per rivalutare le periferie come luogo d’incontro.

Via Merulana, 121. www.palazzomerulana.it.

La Corsa di Miguel

Domenica si terrà la ventunesima edizione della Corsa di Miguel, manifestazione podistica organizzata per ricordare Miguel Benancio Sanchez, poeta-maratoneta argentino “desaparecido” nel 1978.

La 10 km competitiva partirà alle ore 9.30 dal piazzale della Farnesina (ritrovo ore 8.00) ma non mancheranno anche iniziative per i meno allenati come la 10 km non competitiva e la 3 km non competitiva con partenza dal Ponte della Musica.

Per iscriversi collegarsi al sito www.lacorsadimiguel.it.

Arturo Brachetti al Teatro Sistina

Arturo Brachetti, il più grande trasformista italiano, sarà al Teatro Sistina per tutto il fine settimana con uno spettacolo che apre le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e senza tempo in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire.

Un varietà surrealista e funambolico in cui immergersi lasciando a casa la razionalità.

Novanta minuti di vero spettacolo pensato per tutti in cui il protagonista è il trasformismo.

In "Solo" Brachetti propone anche un viaggio nella sua storia artistica attraverso le altre discipline in cui eccelle: le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, la poetica sand painting e il raggio laser.

Biglietti a partire da 36 euro su Ticketone.it.

Frozen – Il Regno di Ghiaccio al Palazzo dello Sport

Al Palazzo dello Sport dell’Eur vi aspetta la magia di “Frozen – Il Regno di Ghiaccio”, uno dei film Disney più amati e premiati di tutti i tempi per la prima volta sul ghiaccio in versione integrale in un nuovissimo ed emozionante show.

Per tutto il fine settimana il film sarà narrato dal vivo grazie a questa nuova produzione che coglie alla perfezione le appassionanti dinamiche fra le due sorelle Anna ed Elsa.

Biglietti a partire da 28 euro su Ticketone.it.

Antiquariato a Ponte Milvio

Questo sabato e domenica (dalle 9 alle 19) la mostra mercato dell’antiquariato e dell’artigianato che si svolge di norma a Ponte Milvio si trasferirà, in via del tutto eccezionale, a Corte Coppedè in via Tagliamento 4/6.

Vi aspetteranno, come sempre, pezzi di antiquariato, oggettistica e collezionismo tra mobili, argenti, oggetti d’epoca e modernariato. www.pontemilvioantiquariato.it.

C'era una volta Sergio Leone all’Ara Pacis

“C’era una volta Sergio Leone” è il titolo della grande mostra all’Ara Pacis con cui Roma celebra, a 30 anni dalla morte, uno dei miti assoluti del cinema italiano.

Nel suo intenso percorso artistico Sergio Leone attraversa il peplum, (filone cinematografico storico-mitologico), riscrive il western e trova il suo culmine nel progetto di una vita: C’era una volta in America. Grazie ai materiali d’archivio della famiglia Leone e di Unidis Jolly Film i visitatori entreranno nello studio di Leone dove nascevano le idee per il suo cinema, con i suoi cimeli personali e la sua libreria, per poi immergersi nei suoi film attraverso modellini, scenografie, bozzetti, costumi, oggetti di scena, sequenze indimenticabili e una costellazione di magnifiche fotografie.

Seguendo queste tracce, la mostra sarà quindi suddivisa in diverse sezioni: Cittadino del cinema, Le fonti dell’immaginario, Laboratorio Leone, C’era una volta in America, Leningrado e oltre, dedicata all’ultimo progetto incompiuto, L’eredità Leone.

www.arapacis.it.

Mostra Canova – Eterna Bellezza a Palazzo Braschi

Palazzo Braschi ospita la mostra “Canova – Eterna Bellezza” con oltre 170 opere del celebre scultore veneto e di alcuni artisti a lui vicini.

L’esposizione racconta in 13 sezioni l’arte canoviana e il contesto che lo scultore trovò giungendo nell’Urbe nel 1779.

Attraverso ricercate soluzioni illuminotecniche, lungo il percorso della mostra è rievocata la calda atmosfera a lume di torcia con cui l’artista, a fine Settecento, mostrava le proprie opere agli ospiti, di notte, nell’atelier di via delle Colonnette.

A definire la trama del racconto, importanti prestiti provenienti, fra l’altro, dall’Ermitage di San Pietroburgo, i Musei Vaticani, la Gypsotheca e Museo Antonio Canova di Possagno, il Museo Civico di Bassano del Grappa, i Musei Capitolini, il Museo Correr di Venezia, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, le Accademie di Belle Arti di Bologna, di Carrara e di Ravenna, l'Accademia Nazionale di San Luca, il Musée des Augustins di Tolosa, i Musei di Strada Nuova-Palazzo Tursi di Genova, il Museo Civico di Asolo.

Biglietti a partire da 13 euro, www.museodiroma.it.

Mostra I LOVE LEGO a Palazzo Bonaparte

Continua il successo di “I LOVE LEGO”, una mostra per tutte le età con spettacolari diorami, creazioni artistiche e laboratori creativi fino al prossimo 19 aprile a Palazzo Bonaparte.

Vi attendono giochi di colori e prospettive in grado di incantare tanto i bambini quanto gli adulti, scenari minuziosamente riprodotti e ambienti realizzati in decine di metri quadrati con i mattoncini più famosi del mondo.

Biglietto intero 12 euro, www.mostrepalazzobonaparte.it.