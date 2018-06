Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e concerti, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 16 e 17 giugno

Dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra musica, festival e manifestazioni enogastronomiche.

Questo weekend inizierà il Festival “Villa Ada – Roma incontra il mondo” con un cartellone ricco di concerti. Sempre in tema di musica, da non perdere Ennio Morricone alle Terme di Caracalla con i suoi più grandi successi. Sabato invece è il turno di Fabrizio Moro allo Stadio Olimpico.



Per gli amanti dell’Asia due iniziative da segnare in agenda: “Destinazione Giappone” all’Istituto Giapponese di Cultura con tante interessanti proiezioni per conoscere meglio questo fantastico paese e poi il nuovo business lunch proposto da Zuma a Palazzo Fendi.

E se volete fare un salto indietro nel tempo, all’Ex Dogana a San Lorenzo vi aspetta un weekend anni ’90 con tutti i più grandi successi dance.

Per tutti gli appassionati di enologia, torna il Vinoforum con tante etichette e cantine italiane e internazionali in esposizione.

Cercate qualcosa all’aria aperta? Domenica sarà l’ultimo giorno per visitare il Roseto Comunale con vista Aventino.

Sotto la foto, tutti i dettagli che vi servono.

Vinoforum

Anche quest’anno torna l’appuntamento estivo con il “Vinoforum” a Lungotevere Maresciallo Diaz (zona Farnesina) dal 15 al 24 giugno.

Ad attendere gli appassionati ci saranno oltre 2500 etichette in degustazione, 500 cantine italiane e interazionali, e poi incontri, chef stellati, street food.

Per tutte le info www.vinoforum.it.

Villa Ada – Roma Incontra il Mondo

Il festival musicale “Villa Ada – Roma incontra il mondo” torna per la sua XXV edizione fino al 10 agosto.

Ad aprire la manifestazione il rap di Noyz Narcos che apre il festival venerdì (già sold out) per tornare sul palco domenica con l’ultimo album “Enemy”.

Sabato invece si prosegue con l’ironia pungente di Giancane.

Oltre ai numerosi concerti, le rive del laghetto ospitano come ogni anno un programma culturale variegato.

Si ripete l'esperienza vincente del D’Ada Park, l’area del Festival ad accesso gratuito che ospiterà concerti, dibattiti, incontri, presentazioni di libri, esposizioni artistiche, proiezioni cinematografiche, corsi di formazione e laboratori per bambini.

Si affronteranno e ci si confronterà su tematiche attuali quali il bullismo, la sostenibilità ambientale, l’alimentazione e la filiera corta, l’innovazione sociale e culturale, il mondo digitale, la formazione professionale, la street art, la rigenerazione urbana legata alla green economy, l’accoglienza dei migranti e dei rifugiati.

Spazio anche a una selezione di street food di qualità e un’area commerciale dedicata all’artigianato e alla cultura.

Tra i partner di questa edizione di D’Ada Park: il Roma Creative Contest, che presenterà una selezione di cortometraggi in concorso nelle varie edizioni del festival e affronterà i temi della creatività, del cinema digitale e delle nuove opportunità per i giovani autori; il media partner Radio Sonica con una diretta streaming quotidiana; il collettivo di architetti Orizzontale che ha curato l’allestimento dell’area relax.

Yourban2030, ente no profit che riflette sulle tematiche ambientali attraverso i linguaggi dell’arte. Settimo Biciclettari e GRAB scendono in campo per la mobilità sostenibile, piste ciclabili e bike-sharing.

Fusolab si occuperà di workshop e laboratori nell'ambito delle discipline artistiche e sportive mentre il “Il Giardino di Lulù” conferma anche quest’anno il suo centro estivo dedicato ai più piccoli. Ancora, Ada Circus con l’arte di strada e il circo; StudioNero con il corso di fonia e tecnico del suono; Roma Sotterranea con il Bunker di Villa Ada.

Canapa Roma, Idroponica e Federcanapa avranno uno spazio dedicato e attiveranno una serie di workshop per avvicinare i fruitori del festival al mondo della canapa.

Pausa pranzo da Zuma

Zuma, creazione dello chef Rainer Becker, è ormai a Roma dal 2016 ma non smette ancora di stupire.

È stato appena lanciato infatti un nuovo menu “Business Lunch Izakaya” in un'ottica inedita: la condivisione.

Pur rispettando le esigenze dettate dalla frenesia urbana, Zuma disegna la tendenza e invita a cogliere l'occasione di un "lunch break" con colleghi o business partner per concedersi un'esperienza gastronomica di eccellenza in stile Izakaya giapponese.

Il menu proposto include piatti come manzo scottato, selezione di maki e sashimi, pollo marinato al miso, salmone teriyaki ma anche verdure in tempura e noodles di grano saraceno.

Il Business lunch di Zuma è a partire da Euro 31 a persona (2 antipasti e 1 secondo a scelta).

Tre le postazioni per altrettante modalità di cucina fruibile: Robata Grill (signature) sushi bar e main kitchen.

Via della Fontanella di Borghese, 48.

www.zumarestaurant.com.

Isola del Cinema

Per tutti gli appassionati, torna “L’Isola del Cinema” all’Isola Tiberina (fino al 2 Settembre) con proiezioni sotto le stelle.

Grande apertura (giovedì sera) con Paola Cortellesi e il regista Riccardo Milani a presentare la commedia campione d’incassi “Come un gatto in tangenziale”.

In cartellone altri grandi artisti tra cui Carlo Verdone, che presenterà la commedia “Benedetta Follia” insieme allo sceneggiatore Nicola Guaglianone, l’attore Massimo Popolizio protagonista nelle vesti di un redivivo Benito Mussolini di “Sono Tornato” di Luca Miniero, il regista, sceneggiatore e scrittore Paolo Genovese con “The Place”, film interpretato tra gli altri da Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Sabrina Ferilli e Vinicio Marchioni, il regista Alessio Maria Federici con la commedia romantica “Terapia di coppia per amanti”, interpretata da Ambra Angiolini e Pietro Sermonti.

Roseto comunale

Ai piedi dell’Aventino, in primavera, si aprono i cancelli di uno dei giardini più romantici di Roma, il Roseto comunale che vi aspetterà con più di mille specie di rose in un trionfo di colori e profumi che rendono ancora più prezioso un posto che per natura e collocazione è già magico.

Da qui, infatti, si può godere di una splendida vista sul Circo Massimo e sul Palatino.

Per visitarlo c’è tempo fino a domenica: orario dalle 8.30 alle 19.30.

Roseto Comunale, Via di Valle Murcia 6; ingresso gratuito.

Per tutte le info www.comune.roma.it.

Destinazione Giappone all’Istituto di Cultura Giapponese

Montagna, avventura, esplorazione sono stati i temi cardine del Trento Film Festival che si è svolto tra aprile e maggio con una sezione dedicata al Giappone: oggi, l’Istituto Giapponese di Cultura di Roma è lieto di ospitare il tutto nella propria sede.

Un viaggio con “Destinazione…Giappone” alla scoperta di territori, realtà rurali, piccole comunità montane che, in virtù di un profondo rispetto per ambiente e tradizioni, resistono a condizioni climatiche estreme, alle avversità e all’isolamento dai più confortevoli e tecnologici contesti urbani.

Un itinerario affascinante in luoghi per lo più ignoti ai turisti, curiosando tra i prodotti della terra e della gastronomia giapponese, ormai conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, tanto da meritare il sigillo di Patrimonio UNESCO.

Otto film documentari, frutto di un complesso lavoro di squadra, con storie fuori dall’ordinario che documentano realtà intime e silenziose, lontane dall’immaginario di un Giappone ipertecnologico, metropoli affollate, fast food, abitazioni domotiche e mode fugaci, figlie di consumismo e globalizzazione.

L’ingresso alle proiezioni è gratuito senza necessità di prenotazione.

Per tutte le info www.jfroma.it.

Ennio Morricone alle Terme di Caracalla

Ennio Morricone sarà in concerto alle Terme di Caracalla sabato 16 e domenica 17 (oltre al 18 giugno e al 29 giugno) per la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma.

Il grande maestro romano dirigerà le sue musiche per il cinema in quattro concerti straordinari.

Biglietti a partire da 69 euro.

Fabrizio Moro in concerto

Sabato, alle 21, Fabrizio Moro sarà in concerto allo Stadio Olimpico.

Cantautore e chitarrista romano, Moro ha alle spalle una carriera ventennale e all’attivo, oltre al nuovo progetto “Parole rumori e anni”, 8 album in studio.

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo, che lo ha visto vincitore insieme a Ermal Meta con il brano “Non mi avete fatto niente”, sale l’attesa di fan e curiosi per l’appuntamento del 16 giugno.

Biglietti a partire da 40 euro.

Lungo il Tevere 2018

Anche quest’anno torna la kermesse a bordo fiume “Lungo il Tevere” con un ricco programma culturale e di intrattenimento per arricchire l’estate della Città Eterna (ingresso da Ponte Garibaldi e Ponte Sublicio).

Non mancherà anche in questa edizione un ricco programma di appuntamenti interessanti tra eventi culturali, intrattenimento, degustazioni e molto altro.

La grande novità di quest’anno è la mostra che celebra i 140 anni de “il Messaggero” con 14 pannelli sulle prime storiche pagine del principale quotidiano romano.

L’ingresso alla manifestazione e a tutte le sue iniziative culturali è gratuito.

Per saperne di più www.lungoiltevereroma.it.

Ex Dogana

Venerdì sera i nostalgici degli Anni ’90 non potranno perdersi il live degli Eiffel 65 all’Ex Dogana a San Lorenzo.

In consolle Jeffrey Jey e Maury riuniti per una serata live imperdibile.

Il giorno dopo si prosegue con la serata “90’s vs 00s” al Condominio San Lorenzo: avrete a che fare con vent'anni di pop music concentrati in una sera con una band che suonerà per voi le migliori hit dagli anni '90 ai primi anni '00.