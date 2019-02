Cosa fare a Roma questo weekend tra mostre, eventi e musica. Ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 16 e 17 febbraio

Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra manifestazioni vinicole, mercatini e spettacoli a teatro.

Fino a domenica da Eataly si festeggia… la patata! Giunta alla terza edizione, la kermesse dedicata al tubero arrivato dalle Ande avrà in programma degustazioni, attività didattiche e show cooking.

Preferite svagarvi per mercatini? Allora non perdetevi gli appuntamenti, tra sabato e domenica, con il “Country Fest” da Serra Madre e il Mercatino Giapponese al Caffè Letterario

E se avete voglia di farvi una cultura sui vini allora non lasciatevi scappare l’occasione di partecipare a degustazioni e laboratori dedicati in occasione della kermesse “I Migliori Vini Italiani” al Salone delle Fontane dell’Eur.

Cercate un posto nuovo per un aperitivo tra amici, una cena informale oppure un pranzo veloce ma con tanta scelta e di qualità? Allora provate il nuovo “Ungaria”, storica caffetteria ai Parioli riaperta dopo una lunga ristrutturazione che vi stupirà!

Vi piace la musica? All’Officina Pasolini tornano gli appuntamenti con artisti ed esperti del settore: questa domenica è il turno del rapper e cantautore romano Carl Brave.

(Continua sotto la foto)

Festa della Patata da Eataly

Eataly Roma dedica, fino a domenica, una rassegna incentrata su uno dei cibi più completi, gustosi e utilizzati nelle cucine di tutto il mondo: la patata.

Sarà un vero e proprio viaggio che prenderà il via dalle Ande, luogo d'origine della patata.

Per l’occasione, oltre ai piatti del ristorante Mi Tierra, sarà possibile apprezzare le tante e coloratissime varietà di patate peruviane.

Non mancheranno racconti, aneddoti, corsi di cucina, incontri a cura di esperti del settore e degustazioni gratuite il tutto accompagnato da musica e djset.

Tantissime poi le ricette degli chef proposte nei ristoranti di Eataly!

Le patate saranno anche protagoniste dell’Area Mercato di Eataly Roma dove i produttori aiuteranno i consumatori a comprendere le differenze fra le varie qualità e dove si potranno vedere le varietà andine provenienti dal Perù.

Ci saranno anche showcooking e dimostrazioni a cura di chef!

Per maggiori info www.eataly.net.

I migliori vini italiani al Salone delle Fontane dell’Eur

Anche quest’anno torna la kermesse vinicola “I migliori vini italiani”, al Salone delle Fontane dell’Eur, per quattro serate di degustazioni libere e illimitate, laboratori, spettacoli, degustazioni guidate, ospiti d’onore e il meglio della produzione vinicola d’Italia premiata da Luca Maroni.

Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati ed esperti che vogliono assaporare e conoscere da vicino i prodotti dell'eccellenza vinicola italiana.

E per chi volesse approfondire, da non perdere le degustazioni guidate e i laboratori a numero chiuso.

Per tutti i dettagli e scoprire le cantine che parteciperanno: www.imiglioriviniitaliani.com.

Carl Brave all’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini

Sarà un febbraio ricco di nuovi appuntamenti all’Officina Pasolini – Regione Lazio, Laboratorio di Alta Formazione Artistica e HUB Culturale.

Questa domenica alle ore 21 è in programma l’evento “Notti Brave - Incontro con Carl Brave”: per l’occasione il cantante e produttore discografico Carl Brave e il critico musicale Gino Castaldo incontrano il pubblico di Officina Pasolini in una serata dedicata alla musica.

Il rapper e cantautore romano racconterà la sua personalissima esperienza dai singoli su You Tube fino al suo primo album da solista e alla collaborazione con Max Gazzè. Non mancheranno anche esecuzioni di brani dal vivo.

Ingresso gratuito.

Riaperture – Caffè Hungaria

Da qualche giorno ha riaperto i battenti, sotto una nuova gestione, il mitico Caffè Hungaria nel cuore dei Parioli.

E tra i suoi cavalli di battaglia non poteva mancare di certo lui… il Completissimo, l’hamburger con formaggio, cipolle, uovo, bacon e salse d’accompagnamento.

Non mancano anche primi, romani, insalatone e piatti veloci per un pausa pranzo all’insegna del gusto.

Aperto anche a cena per una piacevole cena tra amici in un’atmosfera retrò e chic, per l’aperitivo e il dopocena.

Da provare anche la pasticceria con prodotti tradizionali e altre proposte più ricercate.

Caffè Hungaria, piazza Ungheria/viale Liegi 57.

Country Fest da Serra Madre

“Country Fest” torna da Serra Madre questo sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00 per passare il fine settimana tra il mercatino artigiano, produttori agricoli, food trucks, birra di qualità, punto bar, area ludica e uno spazio dedicato ai bambini.

Vincenzo Salemme al Teatro Sistina

Dopo lo straordinario successo e ogni record d’incasso battuto, Vincenzo Salemme torna con una sua nuova divertentissima commedia dal titolo “Con tutto il cuore” in scena al Teatro Sistina venerdì e sabato.

Stavolta al centro della vicenda c’è il mite insegnante di lettere antiche Ottavio Camaldoli che subisce un trapianto di cuore.

Il prof. non sa però che il cuore che gli è stato donato è in realtà quello di un feroce delinquente morto ammazzato che prima di morire ha espresso, come sua ultima volontà, che il proprio cuore possa continuare a pulsare anche dopo la sua morte affinché colui che lo riceverà in dono (Ottavio appunto) possa vendicarlo.

Biglietti a partire da 27 euro.

Cavalli a Roma alla Fiera di Roma

Il cavallo è stato per millenni accanto all’uomo, aiutandolo a essere più veloce negli spostamenti, compagno di viaggio e di lavoro.

Oggi il cavallo è considerato anche un "maestro di lentezza" che ci aiuta nel percorso di riscoperta della natura e di noi stessi.

Per la nuova edizione di “Cavalli a Roma”, alla Fiera di Roma da venerdì a domenica, il partner di tante avventure diventa anche maestro di uno stile di vita.

Visitando i padiglioni della Fiera si potranno ammirare i cavalli impegnati nelle più popolari e spettacolari discipline sportive e scoprire in quanti altri modi i cavalli possono aprirci le porte della natura, dei suoi ritmi lenti e costanti.

La novità di questa edizione sarà il nuovo padiglione “Slow life” dedicato allo stile di vita che coltiva sostenibilità, sobrietà e convivialità nella quale ripensare il rapporto con noi stessi, con l'ambiente circostante, con la natura di cui tutti facciamo parte.

Orari: dalle 9 alle 22; domenica dalle 9 alle 20.

Per tutte le info www.cavalliaroma.it.

Mercatino Giapponese al Caffè Letterario

Questa domenica torna il Mercatino Giapponese al Caffè Letterario: sessanta espositori offriranno una selezionata panoramica sulla cultura giapponese e le sue molteplici sfumature dal classico dei Kimono e Ukyoe alla cultura Manga e Cosplay, giapponeserie varie, kokeshi, fumetteria e collezionismo.

Caffè Letterario, via Ostiense 95. Dalle 10.30 alle 20.30, ingresso libero.

Canapa Mundi al Palacavicchi

Tra le più grandi fiere del settore in Europa, “Canapa Mundi, la Fiera Internazionale della Canapa”, è il punto di riferimento per gli specialisti del settore, per chi vorrebbe entrare in questo mercato ma anche per curiosi e famiglie che vorrebbero conoscere questo mondo.

Per la sua V Edizione, la manifestazione torna al Palacavicchi da venerdì a domenica.

Dopo le 30.000 presenze dello scorso anno, “Canapa Mundi 2019” si presenta in 10.000 metri quadri e con 250 espositori, un ricco calendario di eventi e appuntamenti, approfondimenti e market con spazio bimbi, area food, spettacoli, mostre e momenti culturali per conoscere da vicino i differenti utilizzi della canapa e il valore potenziale di questa pianta.

Un vero e proprio evento nell’evento, tra nuove tecnologie e utilizzi, sostenibilità e nuove frontiere – ma anche legalità, nutraceutica, medicina e biobonifica, facendo anche una panoramica sulla legislazione vigente in materia, in Italia e in Europa – che chiama a raccolta media e addetti ai lavori, medici e scienziati, insieme agli artisti e agli artigiani, che hanno scelto la canapa come risorsa versatile e polifunzionale, facendone il perno della propria attività e del proprio reddito.

Dalle ore 11 alle 20; Palacavicchi, Via Ranuccio Bianchi Bandinelli.

Marcello Mastroianni in mostra all’Ara Pacis

“Una vita tra parentesi”: così Marcello Mastroianni amava definire la sua vita.

Le parentesi tra un set e l’altro, tra un palcoscenico e l’altro, lungo una carriera fatta di un’infinità di film, di spettacoli, di personaggi.

I fili intrecciati di quella vita e di quel cammino artistico sono ora ripercorsi dalla mostra "Marcello Mastroianni", inaugurata in occasione della Festa del Cinema di Roma, al Museo dell’Ara Pacis che la ospiterà fino a questa domenica.

L’esposizione ripercorre la carriera straordinaria di Mastroianni: dagli esordi con Riccardo Freda nel 1948 alla collaborazione con Federico Fellini, di cui diventò un vero e proprio alter ego.

Più di cento film tra gli anni Quaranta e la fine dei Novanta, e molti riconoscimenti internazionali: tre candidature all’Oscar come Miglior Attore, due Golden Globe, otto David di Donatello, due premi per la migliore interpretazione maschile al Festival di Cannes e due Coppa Volpi al Festival di Venezia.

Biglietto intero 9 euro.